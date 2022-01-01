Главная > Сравнение смартфонов > 11T Pro vs Galaxy A52s 5G – что лучше выбрать?

Xiaomi 11T Pro против Samsung Galaxy A52s 5G

Ксиаоми Ми 11T Про
VS
Самсунг Галакси А52s 5G
Xiaomi 11T Pro
Samsung Galaxy A52s 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 сентября 2021 года Xiaomi 11T Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A52s 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 11T Pro
  • Показывает на 59% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.1
  • На 47% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1129 и 769 баллов
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A52s 5G
  • На 23% лучшая автономность (113 vs 92 часов)
  • Стабилизация изображения
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
11T Pro
vs
Galaxy A52s 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85.1% 84.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.5% 138.1%
ШИМ (PWM) 490 Гц 231 Гц
Время отклика 3.4 мс 9 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
11T Pro +6%
836 нит
Galaxy A52s 5G
792 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 164.1 мм 159.9 мм
Ширина 76.9 мм 75.1 мм
Толщина 8.8 мм 8.4 мм
Вес 204 грамма 189 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP67
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Серый, Синий, Белый Черный, Белый, Фиолетовый, Мятный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
11T Pro
85.1%
Galaxy A52s 5G
84.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Ми 11T Про и Самсунг Галакси А52s 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 2840 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 660 Adreno 642L
Частота GPU 840 МГц 490 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
11T Pro +47%
1129
Galaxy A52s 5G
769
Geekbench 5 (многоядерный)
11T Pro +36%
3806
Galaxy A52s 5G
2798
AnTuTu Benchmark 9
11T Pro +59%
775484
Galaxy A52s 5G
488626
CPU 205241 153005
GPU 306865 153219
Memory 123253 72604
UX 146272 113850
Total score 775484 488626
3DMark Wild Life Performance
11T Pro
н/д
Galaxy A52s 5G
2467
Stability - 98%
Graphics test - 14 FPS
Graphics score - 2467
PCMark 3.0 score - 12046
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI MIUI 12.5 One UI 4.0
Размер системы из коробки 32 ГБ 26 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (63% за 10 минут) Да (53% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:20 ч. 1:28 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11T Pro +1%
12:46 ч.
Galaxy A52s 5G
12:38 ч.
Время просмотра видео
11T Pro
14:27 ч.
Galaxy A52s 5G +35%
19:29 ч.
Время разговора (3G)
11T Pro
22:31 ч.
Galaxy A52s 5G +58%
35:20 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 11T Pro vs Samsung Galaxy A52s 5G
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 12032 x 9204 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 5 МП) 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi 11T Pro от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 4920 x 3264 6528 x 4896
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
11T Pro +6%
88.4 дБ
Galaxy A52s 5G
83.6 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2021 года Август 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.88 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.84 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Блок питания на 120 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (15 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 11T Pro более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
30 (63.8%)
17 (36.2%)
Всего проголосовало: 47

Сравнения с конкурентами

1. Xiaomi 11T Pro или Samsung Galaxy S21 Ultra
2. Xiaomi 11T Pro или Apple iPhone 13 Pro
3. Xiaomi 11T Pro или Mi 11
4. Xiaomi 11T Pro или Poco F3
5. Xiaomi 11T Pro или Mi 11 Ultra
6. Samsung Galaxy A52s 5G или Galaxy S21
7. Samsung Galaxy A52s 5G или Galaxy A72
8. Samsung Galaxy A52s 5G или Oppo Realme GT 5G
9. Samsung Galaxy A52s 5G или Google Pixel 5a 5G
10. Samsung Galaxy A52s 5G или Oppo Reno 6 5G

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры