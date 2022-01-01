Xiaomi 11T Pro против Samsung Galaxy A52s 5G
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 сентября 2021 года Xiaomi 11T Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A52s 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Xiaomi 11T Pro
- Показывает на 59% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
- Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
- Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.1
- На 47% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1129 и 769 баллов
- Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A52s 5G
- На 23% лучшая автономность (113 vs 92 часов)
- Стабилизация изображения
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Защита корпуса от воды по стандарту IP67
- Более новая ОС: Android 12 против 11
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
89
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
91
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
77
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
74
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
87
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
83
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|AMOLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|405 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|85.1%
|84.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|97.5%
|138.1%
|ШИМ (PWM)
|490 Гц
|231 Гц
|Время отклика
|3.4 мс
|9 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|164.1 мм
|159.9 мм
|Ширина
|76.9 мм
|75.1 мм
|Толщина
|8.8 мм
|8.4 мм
|Вес
|204 грамма
|189 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|IP67
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Серый, Синий, Белый
|Черный, Белый, Фиолетовый, Мятный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 888
|Qualcomm Snapdragon 778G
|Макс. частота
|2840 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Размер транзистора
|5 нанометров
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 660
|Adreno 642L
|Частота GPU
|840 МГц
|490 МГц
|FLOPS
|~1720 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|-
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
11T Pro +47%
1129
769
Geekbench 5 (многоядерный)
11T Pro +36%
3806
2798
|CPU
|205241
|153005
|GPU
|306865
|153219
|Memory
|123253
|72604
|UX
|146272
|113850
|Total score
|775484
|488626
|Stability
|-
|98%
|Graphics test
|-
|14 FPS
|Graphics score
|-
|2467
|PCMark 3.0 score
|-
|12046
Таблица Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark 9 (#35 и #176)
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 11 (С обновлением до Android 12)
|Оболочка UI
|MIUI 12.5
|One UI 4.0
|Размер системы из коробки
|32 ГБ
|26 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|120 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (63% за 10 минут)
|Да (53% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:20 ч.
|1:28 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11T Pro +1%
12:46 ч.
12:38 ч.
Время просмотра видео
14:27 ч.
Galaxy A52s 5G +35%
19:29 ч.
Время разговора (3G)
22:31 ч.
Galaxy A52s 5G +58%
35:20 ч.
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|12032 x 9204
|9000 x 7000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|123°
|Количество объективов
|3 (108 МП + 8 МП + 5 МП)
|4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Макро объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|Примеры фото Xiaomi 11T Pro от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|4920 x 3264
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.5
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|-
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
125
Качество видео
110
Итоговая оценка камеры
117
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, HID, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Дата выхода
|Сентябрь 2021 года
|Август 2021 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2021 года
|Сентябрь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.88 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.84 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Блок питания на 120 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (15 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 11T Pro более удачной покупкой.
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