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Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T Pro
Дисплей
89
Производительность
93
Батарея
77
Камера
68
Итоговая оценка
81
Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Премиальный AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц
  • Привлекательный внешний вид и защита от влаги по стандарту IP53
  • Крайне быстрая скорость зарядки батареи
  • Защищен топовым стеклом Gorilla Glass Victus
  • Хорошее качество видео
  • Камера лишена телеобъектива и оптического стабилизатора
  • Под длительной нагрузкой перегревается и теряет производительность
  • Средняя автономность, несмотря на большую батарею

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми 11T Про
89

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 85.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Максимальная яркость
851 нит
75

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi 11T Pro
Высота 164.1 мм
Ширина 76.9 мм
Толщина 8.8 мм
Вес 204 грамма
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Серый, Синий, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85.1%
93

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Ми 11T Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888
Макс. частота 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Adreno 660
Частота GPU 840 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1144
Geekbench 5 (многоядерный)
3828
AnTuTu Benchmark 9
642715
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67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI MIUI 12.5
77

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (63% за 10 минут)
Время полной зарядки 0:20 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
12:46 ч.
Время просмотра видео
14:27 ч.
Время разговора (3G)
22:31 ч.
68

Камеры

Спецификации и тестирование камер 11T Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 5 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264
Апертура f/2.5
Фокусное расстояние 26 мм
Размер пикселя 1 микрон
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS
87

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
2G сети GSM 850 900 1800 1900 MHz
3G сети WCDMA B1/2/4/5/6/8/19
4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/B38/40/41/42/66
Поддержка 5G Да
85

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Блок питания на 120 Вт
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации 11T Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi 11T Pro

Оценка пользователей

5 из 5 баллов (1 голосов)

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