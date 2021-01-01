Xiaomi 11T Pro Дисплей 89 Производительность 93 Батарея 77 Камера 68 Итоговая оценка 81 Класс Флагман Дата выхода Сентябрь 2021 года Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Премиальный AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц

Привлекательный внешний вид и защита от влаги по стандарту IP53

Крайне быстрая скорость зарядки батареи

Защищен топовым стеклом Gorilla Glass Victus

Хорошее качество видео Камера лишена телеобъектива и оптического стабилизатора

Под длительной нагрузкой перегревается и теряет производительность

Средняя автономность, несмотря на большую батарею

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Ми 11T Про

89 Экран Тип AMOLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 85.1% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Максимальная яркость 851 нит

75 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi 11T Pro Высота 164.1 мм Ширина 76.9 мм Толщина 8.8 мм Вес 204 грамма Водонепроницаемость IP53 Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Серый, Синий, Белый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 85.1%

93 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Ми 11T Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Макс. частота 2840 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)

- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1) Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 5 нанометров Графика Adreno 660 Частота GPU 840 МГц FLOPS ~1720 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 2750 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1144 Geekbench 5 (многоядерный) 3828 AnTuTu Benchmark 9 642715 Рейтинг Android-смартфонов в AnTuTu Benchmark 9 - 80 место

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI MIUI 12.5

77 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 120 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (63% за 10 минут) Время полной зарядки 0:20 ч. Тесты автономности Время веб-серфинга (Wi-Fi) 12:46 ч. Время просмотра видео 14:27 ч. Время разговора (3G) 22:31 ч.

68 Камеры Спецификации и тестирование камер 11T Pro Основная камера Матрица 108 мегапикселей Разрешение фото 12032 x 9204 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео До 30 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 5 МП) Основной объектив - 108 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 26 мм

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)

Макро объектив - 5 МП

- Апертура: f/2.4

- Фокусное расстояние: 50 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4920 x 3264 Апертура f/2.5 Фокусное расстояние 26 мм Размер пикселя 1 микрон Размер сенсора 1/3.06" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

87 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, HID, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 2G сети GSM 850 900 1800 1900 MHz 3G сети WCDMA B1/2/4/5/6/8/19 4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/B38/40/41/42/66 Поддержка 5G Да

85 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Сентябрь 2021 года Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Блок питания на 120 Вт

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

- Прозрачный чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации 11T Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi 11T Pro