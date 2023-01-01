Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 сентября 2021 года Xiaomi 11T Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.1-дюймового Samsung Galaxy S23, который имеет процессор Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy и вышел на 17 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.