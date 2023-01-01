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Xiaomi 11T Pro против Samsung Galaxy S23

73 из 100
Xiaomi 11T Pro
VS
86 из 100
Samsung Galaxy S23
Xiaomi 11T Pro
Samsung Galaxy S23

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 15 сентября 2021 года Xiaomi 11T Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.1-дюймового Samsung Galaxy S23, который имеет процессор Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy и вышел на 17 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 11T Pro
  • На 0.57" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1100 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3900 мАч
  • Поддерживает более мощную зарядку (120W vs 25W)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy S23
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • На 16% лучшая автономность (34:17 vs 29:32 часов)
  • Показывает на 45% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • На 43% выше максимальная яркость экрана (1186 против 831 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки на 10 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Стабилизация изображения
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Коммуникации:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
11T Pro
vs
Galaxy S23

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Dynamic AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20:9 19.5:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 425 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Да
Макс. заявленная яркость 500 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит 1750 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus 2
Соотношение экрана к корпусу 85.1% 88.1%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.5% 98.9%
ШИМ (PWM) 490 Гц 240 Гц
Время отклика 3.4 мс 1 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
11T Pro
831 нит
Galaxy S23 +43%
1186 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 164.1 мм 146.3 мм
Ширина 76.9 мм 70.9 мм
Толщина 8.8 мм 7.6 мм
Вес 204 грамма 168 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP68
Система охлаждения - Испарительная камера
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Серий, Синий Белый, Черный, Серий, Зеленый, Фиолетовый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
11T Pro
85.1%
Galaxy S23 +4%
88.1%

Производительность

Тестируем Xiaomi 11T Pro и Samsung Galaxy S23 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy
Макс. частота 2840 МГц 3360 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 4 МБ 8 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 4 нанометра
Графика Adreno 660 Adreno 740
Частота GPU 840 МГц 719 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~3481 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
11T Pro
1136
Galaxy S23 +33%
1515
Geekbench 5 (многоядерный)
11T Pro
3790
Galaxy S23 +24%
4698
AnTuTu Benchmark 9
11T Pro
785519
Galaxy S23 +45%
1138092
CPU 207524 265909
GPU 309026 546848
Memory 125779 172080
UX 146115 157786
Total score 785519 1138092
3DMark Wild Life Performance
11T Pro
н/д
Galaxy S23
12104
Пиковая температура корпуса 38.2 °C 34.3 °C
Stability - 61%
Graphics test - 72 FPS
Graphics score - 12104
PCMark 3.0
11T Pro
н/д
Galaxy S23
15331
Web score - 13346
Video editing - 7801
Photo editing - 34077
Data manipulation - 11890
Writing score - 19765
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5X
Частота памяти 2750 МГц -
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 4.0
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 13) Android 13
Оболочка UI MIUI 13 One UI 5.1
Размер системы из коробки 32 ГБ 29.7 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 3900 мАч
Макс. мощность зарядки 120 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (63% за 10 минут) Да (57% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:20 ч. 1:16 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:27 ч. 12:06 ч.
Просмотр видео 13:59 ч. 15:00 ч.
Игры 05:40 ч. 05:45 ч.
Режим ожидания 87 ч. 111 ч.
Общая автономность
11T Pro
29:32 ч.
Galaxy S23 +16%
34:17 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 11T Pro vs Samsung Galaxy S23
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9204 8160 x 6120
Зум Цифровой Оптический, 3x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 5 МП) 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.57", Samsung S5KGN3 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 10 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.94", Samsung S5K3K1 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX564 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Макро объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0", Samsung S5K5E9 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Xiaomi 11T Pro от DxOMark Примеры фото Samsung Galaxy S23 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4920 x 3264 4000 x 3000
Апертура f/2.5 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя 1 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора - ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.06" 1/3.24"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
11T Pro
125
Galaxy S23 +3%
129
Качество видео
11T Pro
110
Galaxy S23 +25%
137
Итоговая оценка камеры
11T Pro
117
Galaxy S23 +14%
133

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.3
Функции Bluetooth LE, HID, A2DP LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 18 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
11T Pro
88.4 дБ
Galaxy S23 +4%
91.5 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2021 года Февраль 2023 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года Февраль 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.96 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.3 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 120 Вт Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S23 более удачной покупкой.

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