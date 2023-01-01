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Xiaomi 12T против Samsung Galaxy A52s 5G

Ксиаоми 12Т
VS
Самсунг Галакси А52s 5G
Xiaomi 12T
Samsung Galaxy A52s 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 4 октября 2022 года Xiaomi 12T с экраном 6.67" и чипом MediaTek Dimensity 8100 Ultra, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A52s 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 12T
  • Показывает на 61% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Использует более быструю память LPDDR5
  • На 19% выше максимальная яркость экрана (950 против 799 нит)
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
  • На 10% выше плотность пикселей (446 vs 405 PPI)
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Samsung Galaxy A52s 5G
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xiaomi 12T
vs
Galaxy A52s 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.67 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1220 x 2712 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 446 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 400 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 900 нит 800 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.7% 84.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.8% 138.1%
ШИМ (PWM) 120 Гц 231 Гц
Время отклика 1 мс 9 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Xiaomi 12T +19%
950 нит
Galaxy A52s 5G
799 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 163.1 мм 159.9 мм
Ширина 75.9 мм 75.1 мм
Толщина 8.6 мм 8.4 мм
Вес 202 грамма 189 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP67
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Черный, Белый, Фиолетовый, Мятный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Xiaomi 12T +2%
86.7%
Galaxy A52s 5G
84.9%

Производительность

Тестируем Ксиаоми 12Т и Самсунг Галакси А52s 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8100 Ultra Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 2850 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Кэш L3 4 МБ -
Размер транзистора 5 нанометров 6 нанометров
Графика Mali-G610 MC6 Adreno 642L
Частота GPU 860 МГц 490 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Xiaomi 12T +21%
924
Galaxy A52s 5G
766
Geekbench 5 (многоядерный)
Xiaomi 12T +34%
3733
Galaxy A52s 5G
2777
AnTuTu Benchmark 9
Xiaomi 12T +61%
811506
Galaxy A52s 5G
503599
CPU 196804 154271
GPU 313342 151603
Memory 140254 79637
UX 161901 118978
Total score 811506 503599
3DMark Wild Life Performance
Xiaomi 12T +138%
5864
Galaxy A52s 5G
2463
Пиковая температура корпуса 35.7 °C 47.9 °C
Stability 99% 98%
Graphics test 35 FPS 14 FPS
Graphics score 5864 2463
PCMark 3.0
Xiaomi 12T +4%
12490
Galaxy A52s 5G
12009
Web score 10843 10272
Video editing 6757 7094
Photo editing 23293 25763
Data manipulation 10866 9245
Writing score 16831 13625
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет MicroSD
Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 11 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI MIUI 14 One UI 5.0
Размер системы из коробки 25.5 ГБ 26 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 120 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 7 минут) Да (53% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:23 ч. 1:28 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:33 ч. 09:19 ч.
Просмотр видео 13:36 ч. 15:35 ч.
Игры 05:00 ч. 05:10 ч.
Режим ожидания 99 ч. 110 ч.
Общая автономность
Xiaomi 12T
31:26 ч.
Galaxy A52s 5G
31:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 12T vs Samsung Galaxy A52s 5G
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 12032 x 9204 9000 x 7000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung ISOCELL HM6 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi 12T от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото - 6528 x 4896
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм 26 мм
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/3.47" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xiaomi 12T +5%
87.4 дБ
Galaxy A52s 5G
83.6 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Октябрь 2022 года Август 2021 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.99 Вт/кг 0.88 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг 0.84 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (15 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Силиконовый чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 12T более удачной покупкой.

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