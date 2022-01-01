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Xiaomi 12T

Xiaomi 12T
Дисплей
93
Производительность
81
Батарея
79
Камера
70
Итоговая оценка
81
Класс Флагман
Дата выхода Апрель 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Стеклянные панели с обеих сторон дарят только приятные тактильные ощущения
  • Впечатляющий OLED-дисплей с высоким разрешением с хорошим запасом яркости
  • Один из самых быстро заряжающихся смартфонов на рынке
  • Качественная фотосъемка как на основной, так и сверхширокоугольный объектив
  • Неплохая автономность благодаря большому аккумулятору
  • Передняя камера не отличается качественными снимками
  • Слабая влагозащита – нельзя погружать смартфон в воду

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми 12Т
93

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1220 x 2712 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 446 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 900 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
948 нит
75

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi 12T
Высота 163.1 мм
Ширина 75.9 мм
Толщина 8.6 мм
Вес 202 грамма
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
86.7%
81

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми 12Т и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 8100 Ultra
Макс. частота 2850 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Mali-G610 MC6
Частота GPU 912 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
921
Geekbench 5 (многоядерный)
3740
AnTuTu Benchmark 9
781464
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67

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI MIUI 13
79

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 120 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 7 минут)
Время полной зарядки 0:23 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:26 ч.
Просмотр видео 13:24 ч.
Игры 05:33 ч.
Режим ожидания 116 ч.
Общая автономность
31:59 ч.
70

Камеры

Спецификации и тестирование камер Xiaomi 12T
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9024
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung ISOCELL HM6 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 26 мм
Тип сенсора Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/3.47"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS
88

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
2G сети GSM 850 900 1800 1900 MHz
3G сети WCDMA B1/2/4/5/6/8/19
4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66
Поддержка 5G Да
85

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Апрель 2022 года
Дата начала продаж Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xiaomi 12T могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.3 из 5 баллов (4 голосов)

Сравнения с конкурентами

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