Xiaomi 12T Дисплей 93 Производительность 81 Батарея 79 Камера 70 Итоговая оценка 81 Класс Флагман Дата выхода Апрель 2022 года Дата начала продаж Апрель 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Стеклянные панели с обеих сторон дарят только приятные тактильные ощущения

Впечатляющий OLED-дисплей с высоким разрешением с хорошим запасом яркости

Один из самых быстро заряжающихся смартфонов на рынке

Качественная фотосъемка как на основной, так и сверхширокоугольный объектив

Неплохая автономность благодаря большому аккумулятору Передняя камера не отличается качественными снимками

Слабая влагозащита – нельзя погружать смартфон в воду

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми 12Т

93 Экран Тип AMOLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1220 x 2712 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 446 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость 500 нит Макс. заявленная яркость в HDR 900 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 86.7% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Реальная пиковая яркость (авто) 948 нит

75 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi 12T Высота 163.1 мм Ширина 75.9 мм Толщина 8.6 мм Вес 202 грамма Водонепроницаемость IP53 Материал задней панели Стекло Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 86.7%

81 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми 12Т и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Dimensity 8100 Ultra Макс. частота 2850 МГц CPU-ядер 8 (4 + 4) Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55

- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78 Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 5 нанометров Графика Mali-G610 MC6 Частота GPU 912 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR5 Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 921 Geekbench 5 (многоядерный) 3740 AnTuTu Benchmark 9 781464 Рейтинг производительности смартфонов в AnTuTu Benchmark 9 - 78 место

67 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI MIUI 13

79 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 120 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 7 минут) Время полной зарядки 0:23 ч. Тесты автономности Веб-серфинг 10:26 ч. Просмотр видео 13:24 ч. Игры 05:33 ч. Режим ожидания 116 ч. Общая автономность 31:59 ч.

70 Камеры Спецификации и тестирование камер Xiaomi 12T Основная камера Матрица 108 мегапикселей Разрешение фото 12032 x 9024 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 108 МП

- Апертура: f/1.7

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Размер пикселя: 0.64 микрон

- Сенсор: 1/1.67", Samsung ISOCELL HM6 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 20 мегапикселей Апертура f/2.2 Фокусное расстояние 26 мм Тип сенсора Exmor-RS CMOS Размер сенсора 1/3.47" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

88 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет 2G сети GSM 850 900 1800 1900 MHz 3G сети WCDMA B1/2/4/5/6/8/19 4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 Поддержка 5G Да

85 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Апрель 2022 года Дата начала продаж Апрель 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Прозрачный чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xiaomi 12T могут отличаться в зависимости от региона.