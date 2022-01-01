Xiaomi 12T
Дисплей
93
Производительность
81
Батарея
79
Камера
70
Итоговая оценка
81
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2022 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Стеклянные панели с обеих сторон дарят только приятные тактильные ощущения
- Впечатляющий OLED-дисплей с высоким разрешением с хорошим запасом яркости
- Один из самых быстро заряжающихся смартфонов на рынке
- Качественная фотосъемка как на основной, так и сверхширокоугольный объектив
- Неплохая автономность благодаря большому аккумулятору
- Передняя камера не отличается качественными снимками
- Слабая влагозащита – нельзя погружать смартфон в воду
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми 12Т
93
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1220 x 2712 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|446 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|900 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|86.7%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
948 нит
75
Дизайн и корпус
|Высота
|163.1 мм
|Ширина
|75.9 мм
|Толщина
|8.6 мм
|Вес
|202 грамма
|Водонепроницаемость
|IP53
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
86.7%
81
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 8100 Ultra
|Макс. частота
|2850 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-A78
|Кэш L3
|4 МБ
|Размер транзистора
|5 нанометров
|Графика
|Mali-G610 MC6
|Частота GPU
|912 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
921
Geekbench 5 (многоядерный)
3740
AnTuTu Benchmark 9
781464
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|MIUI 13
79
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|120 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 7 минут)
|Время полной зарядки
|0:23 ч.
|Веб-серфинг
|10:26 ч.
|Просмотр видео
|13:24 ч.
|Игры
|05:33 ч.
|Режим ожидания
|116 ч.
Общая автономность
31:59 ч.
70
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|12032 x 9024
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/1.67", Samsung ISOCELL HM6 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|20 мегапикселей
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|26 мм
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/3.47"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
88
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|2G сети
|GSM 850 900 1800 1900 MHz
|3G сети
|WCDMA B1/2/4/5/6/8/19
|4G сети
|LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66
|Поддержка 5G
|Да
85
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Апрель 2022 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xiaomi 12T могут отличаться в зависимости от региона.