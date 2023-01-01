Xiaomi 13 Lite против Samsung Galaxy A54 5G VS Xiaomi 13 Lite Samsung Galaxy A54 5G Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 26 февраля 2023 года Xiaomi 13 Lite с экраном 6.55" и чипом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A54 5G, который имеет процессор Exynos 1380. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Технические характеристики Galaxy A54 5G были получены от инсайдеров и могут быть неточными.

Ключевые отличия Обзор основных преимуществ каждого из устройств Причины выбрать Xiaomi 13 Lite Тонкие рамки – на 8.1% выше полезная площадь экрана

Тонкие рамки – на 8.1% выше полезная площадь экрана Весит на 34 грамма меньше

Весит на 34 грамма меньше Поддержка функции eSIM

Поддержка функции eSIM Наличие инфракрасного порта Причины выбрать Samsung Galaxy A54 5G Стабилизация изображения

Стабилизация изображения Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ

Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ Защита корпуса от воды по стандарту IP67

Защита корпуса от воды по стандарту IP67 Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 5100 против 4500 мАч

Комплектуется на 600 мАч более емким аккумулятором – 5100 против 4500 мАч Использует более быструю память LPDDR5

Использует более быструю память LPDDR5 Более новая ОС: Android 13 против 12

Более новая ОС: Android 13 против 12 Фронтальная камера записывает видео в 4K

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Тесты и характеристики Сравнительная таблица технических характеристик и тестов

Экран Сравнение экранов смартфонов Тип AMOLED Super AMOLED Размер 6.55 дюймов 6.4 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 20:9 Плотность пикселей 402 точек на дюйм 411 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц 120 Гц Адаптивная частота обновления Нет Нет Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит 800 нит Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10 Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass Соотношение экрана к корпусу 89.5% 81.4% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming - DCI-P3

- Always-On Display

Дизайн и корпус Высота 159.2 мм 158.3 мм Ширина 72.7 мм 76.7 мм Толщина 7.23 мм 8.2 мм Вес 171 грамм 205 граммов Водонепроницаемость IP53 IP67 Материал задней панели Стекло - Материал рамки Пластик Пластик Доступные цвета Розовый, Черный, Синий Черный, Синий, Зеленый, Коричневый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 13 Lite +10% 89.5% Galaxy A54 5G 81.4%

Память Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X LPDDR5 Количество каналов 2 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2 Карта памяти Нет MicroSD Макс. объем карты памяти - До 1024 ГБ

Программное обеспечение Операционная система Android 12 Android 13 Оболочка UI MIUI 14 One UI 5.1

Батарея Характеристики Объем 4500 мАч 5100 мАч Мощность зарядки 67 Вт 25 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Беспроводная зарядка Нет Нет Реверсивная зарядка Нет Нет Быстрая зарядка Да (50% за 14 минут) Да Время полной зарядки 0:49 ч. -

Камеры Сравнение и тесты камер Xiaomi 13 Lite vs Samsung Galaxy A54 5G Основная камера Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 8160 x 6120 Зум Цифровой Цифровой Вспышка Dual LED LED Стабилизация Цифровая Оптическая Запись 8K видео Нет Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) - Угол широкоугольного объектива 119° 123° Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) 3 (50 МП + 12 МП + 5 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 23 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX376 (Exmor-RS CMOS)

- 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)

- 5 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя Разрешение фото 6528 x 4896 6464 x 4864 Апертура - f/2.2 Фокусное расстояние - 26 мм Размер сенсора - 1/2.8" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 5.2 Функции Bluetooth LE LE Тип USB USB Type-C USB Type-C Версия USB 2 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Да Инфракрасный порт Да Нет Связь Количество SIM * 2 2 Тип SIM Nano Nano Режим работы SIM Попеременный Попеременный Поддержка eSIM * Да Нет Гибридный слот Нет Нет LTE Cat * 18 - Поддержка 5G Да Да

Звук Динамики Стерео Стерео 3.5 мм аудио порт Нет Нет FM-Радио Нет Нет Dolby Atmos Да Да

Другое Класс Средний класс Средний класс Дата выхода Февраль 2023 года Март 2023 года Дата начала продаж Март 2023 года Март 2023 года Наличие на рынке Ожидается Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Защитный чехол - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение и камера - выбирайте Samsung Galaxy A54 5G, а если производительность и корпус – то Xiaomi 13 Lite.