Xiaomi 13 Lite Дисплей: 6.55" AMOLED - 1080 x 2400

6.55" AMOLED - 1080 x 2400 Чип: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Камера: 3 (50 MP + 8 MP + 2 MP)

3 (50 MP + 8 MP + 2 MP) Батарея: 4500 мАч

4500 мАч OS: Android 12

Android 12 Вес: 171 г.

Обзор Дисплей 89 Производительность 56 Батарея 80 Камера 64 Коммуникации 83 Итоговая оценка 71

Преимущества и недостатки Яркий дисплей с поддержкой Dolby Vision и частотой обновления 120 Гц

Яркий дисплей с поддержкой Dolby Vision и частотой обновления 120 Гц 4-нанометровый процессор с высокой производительностью

4-нанометровый процессор с высокой производительностью Неплохая основная камера со сверхширокоугольной камерой

Неплохая основная камера со сверхширокоугольной камерой Влагозащищен по стандарту IP53

Влагозащищен по стандарту IP53 Быстро заряжается благодаря мощному адаптеру питания, который идет в комплекте Камера лишена оптического стабилизатора изображения

Камера лишена оптического стабилизатора изображения Используется старая память LPDDR4X

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми 13 Лайт

89 Экран Тип AMOLED Размер 6.55 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 402 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Адаптивная частота обновления Нет Макс. заявленная яркость 500 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит Поддержка HDR Да, Dolby Vision Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 89.5% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming

77 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi 13 Lite Высота 159.2 мм Ширина 72.7 мм Толщина 7.23 мм Вес 171 грамм Водонепроницаемость IP53 Материал задней панели Стекло Материал рамки Пластик Доступные цвета Розовый, Черный, Синий Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 89.5%

56 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми 13 Лайт и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510

- 3 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A710

- 1 ядро по 2.4 ГГц: Cortex-A710 Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 644 Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 799 Geekbench 5 (многоядерный) 2925 AnTuTu Benchmark 9 564682 Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти Нет

61 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI MIUI 14

80 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 67 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 14 минут) Время полной зарядки 0:49 ч.

64 Камеры Спецификации и тестирование камер 13 Lite Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 119° Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 23 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX376 (Exmor-RS CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6528 x 4896 Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

83 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Да Гибридный слот Нет LTE Cat * 18 2G сети GSM 2/3/5/8 3G сети WCDMA 1/2/4/5/6/8/19 4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66 Поддержка 5G Да

85 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Февраль 2023 года Дата начала продаж Март 2023 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Защитный чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации 13 Lite могут отличаться в зависимости от региона.