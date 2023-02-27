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Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 13 Lite
  • Дисплей: 6.55" AMOLED - 1080 x 2400
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
  • Камера: 3 (50 MP + 8 MP + 2 MP)
  • Батарея: 4500 мАч
  • OS: Android 12
  • Вес: 171 г.

Обзор

Дисплей
89
Производительность
56
Батарея
80
Камера
64
Коммуникации
83
Итоговая оценка
71

Преимущества и недостатки

  • Яркий дисплей с поддержкой Dolby Vision и частотой обновления 120 Гц
  • 4-нанометровый процессор с высокой производительностью
  • Неплохая основная камера со сверхширокоугольной камерой
  • Влагозащищен по стандарту IP53
  • Быстро заряжается благодаря мощному адаптеру питания, который идет в комплекте
  • Камера лишена оптического стабилизатора изображения
  • Используется старая память LPDDR4X

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми 13 Лайт
89

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.55 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 89.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
77

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi 13 Lite
Высота 159.2 мм
Ширина 72.7 мм
Толщина 7.23 мм
Вес 171 грамм
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Розовый, Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.5%
56

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми 13 Лайт и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Cortex-A710
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 644

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
799
Geekbench 5 (многоядерный)
2925
AnTuTu Benchmark 9
564682
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти Нет
61

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI MIUI 14
80

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 14 минут)
Время полной зарядки 0:49 ч.
64

Камеры

Спецификации и тестирование камер 13 Lite
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Sony IMX376 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS
83

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
2G сети GSM 2/3/5/8
3G сети WCDMA 1/2/4/5/6/8/19
4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/66
Поддержка 5G Да
85

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2023 года
Дата начала продаж Март 2023 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Защитный чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации 13 Lite могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.1 из 5 баллов (10 голосов)

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Отзывы (1)

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Алексей 27 февраля 2023 17:46
Ну и дрянь выпустила xiaomi... Для чего делать личинку по центру, если камера 1
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