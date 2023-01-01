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Xiaomi 13 против Asus Zenfone 10

88 из 100
Xiaomi 13
VS
81 из 100
Asus Zenfone 10
Xiaomi 13
Asus Zenfone 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 декабря 2022 года Xiaomi 13 с экраном 6.36" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, против 5.92-дюймового Asus Zenfone 10, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и вышел на 7 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi 13
  • Камера имеет оптический зум 3.2x
  • На 55% выше максимальная яркость экрана (1256 против 808 нит)
  • На 8% лучшая автономность (38:16 vs 35:21 часов)
  • На 0.44" большая диагональ экрана
  • Поддерживает более мощную зарядку (67W vs 30W)
  • Запись замедленной съемки в 1920 FPS
  • Поддержка функции eSIM
  • Наличие инфракрасного порта
Причины выбрать Asus Zenfone 10
  • Выше частота обновление дисплея – 144 Гц
  • Весит на 17 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xiaomi 13
vs
Zenfone 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED Super AMOLED
Размер 6.36 дюймов 5.92 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 414 точек на дюйм 445 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 144 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1900 нит 1100 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 89.4% 84.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.6% -
ШИМ (PWM) 488 Гц -
Время отклика 1 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Xiaomi 13 +55%
1256 нит
Zenfone 10
808 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 152.8 мм 146.5 мм
Ширина 71.5 мм 68.1 мм
Толщина 7.98 мм 9.4 мм
Вес 189 граммов 172 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Система охлаждения Испарительная камера -
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый Белый, Черный, Синий, Зеленый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Xiaomi 13 +5%
89.4%
Zenfone 10
84.8%

Производительность

Тестируем Xiaomi 13 и Asus Zenfone 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 3200 МГц 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3		 - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 740 Adreno 740
Частота GPU 680 МГц 680 МГц
FLOPS ~3481 Гфлопс ~3481 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Xiaomi 13
1503
Zenfone 10
1497
Geekbench 5 (многоядерный)
Xiaomi 13
5131
Zenfone 10
5149
AnTuTu Benchmark 9
Xiaomi 13
1293886
Zenfone 10
1298997
CPU 278291 272112
GPU 568857 585095
Memory 247656 262797
UX 193247 174153
Total score 1293886 1298997
3DMark Wild Life Performance
Xiaomi 13
12657
Zenfone 10
н/д
Пиковая температура корпуса 34.9 °C -
Stability 87% -
Graphics test 75 FPS -
Graphics score 12657 -
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ 8, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5X LPDDR5X
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0 UFS 4.0
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI MIUI 14 -
Размер системы из коробки 31.5 ГБ -

Батарея

Объем 4500 мАч 4300 мАч
Макс. мощность зарядки 67 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да
Реверсивная зарядка Да Да
Быстрая зарядка Да (83% за 30 минут) Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:42 ч. 1:21 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:21 ч. 12:59 ч.
Просмотр видео 15:01 ч. 17:17 ч.
Игры 06:32 ч. 04:25 ч.
Режим ожидания 136 ч. 104 ч.
Общая автономность
Xiaomi 13 +8%
38:16 ч.
Zenfone 10
35:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi 13 vs Asus Zenfone 10
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 8192 x 6144
Зум Оптический, 3.2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (1080p) 480 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП) 2 (50 МП + 13 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 75 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.75", Samsung S5K3K1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10 (PureCel)
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Xiaomi 13 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.5
Фокусное расстояние 22 мм -
Размер пикселя 0.7 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора PureCel CMOS
Размер сенсора 1/3.2" 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Xiaomi 13
131
Zenfone 10
н/д
Качество видео
Xiaomi 13
121
Zenfone 10
н/д
Итоговая оценка камеры
Xiaomi 13
130
Zenfone 10
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да -
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xiaomi 13
91.4 дБ
Zenfone 10
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Декабрь 2022 года Июнь 2023 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года Июль 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 67 Вт Да, 30 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Xiaomi 13 более удачной покупкой.

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