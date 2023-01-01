Asus Zenfone 10
- Дисплей: 5.92" Super AMOLED - 1080 x 2400
- Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
- Камера: 2 (50 MP + 13 MP)
- Батарея: 4300 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 172 г.
Обзор
Дисплей
87
Камера
69
Производительность
94
Игры
98
Батарея
78
Коммуникации
88
Итоговая оценка
81
Преимущества и недостатки
- Удобный за счет небольших размеров и маленького веса
- Топовая начинка позволяет играть поддерживаемые игры с частотой обновления 144 Гц
- Отличная стабилизация во время записи видео
- Обладает впечатляющей автономностью и поддерживает беспроводную зарядку
- Защищен от влаги по стандарту IP68
- Максимальная яркость дисплея не соответствует классу смартфона
- Производитель обещает всего два крупных обновления
- Сверхширокоугольная и передняя камеры лишены автофокуса
- Отсутствует телеобъектив
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Asus Zenfone 10
Экран
|Тип
|Super AMOLED
|Размер
|5.92 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|445 точек на дюйм
|Частота обновления
|144 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|800 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1100 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|84.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
808 нит
Дизайн и корпус
|Высота
|146.5 мм
|Ширина
|68.1 мм
|Толщина
|9.4 мм
|Вес
|172 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Синий, Зеленый, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.8%
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
|Макс. частота
|3200 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 2 + 2 + 3)
|Архитектура
|- 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
|Кэш L3
|8 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 740
|Частота GPU
|680 МГц
|FLOPS
|~3481 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1497
Geekbench 5 (многоядерный)
5149
AnTuTu Benchmark 9
1298997
|CPU
|272112
|GPU
|585095
|Memory
|262797
|UX
|174153
|Total score
|1298997
ТОП-200 смартфонов в AnTuTu Benchmark 9 - 8 место
Память
|Объем ОЗУ
|8, 16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5X
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 4.0
|Карта памяти
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
Батарея
|Объем
|4300 мАч
|Макс. мощность зарядки
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да
|Реверсивная зарядка
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (60% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:21 ч.
|Веб-серфинг
|12:59 ч.
|Просмотр видео
|17:17 ч.
|Игры
|04:25 ч.
|Режим ожидания
|104 ч.
Общая автономность
35:21 ч.
Рейтинг автономности смартфонов - 120 место
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|До 24 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 120 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|480 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|2 (50 МП + 13 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.5
|Размер пикселя
|0.7 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.2"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|Поддержка 5G
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июнь 2023 года
|Дата начала продаж
|Июль 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 30 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Zenfone 10 могут отличаться в зависимости от региона.