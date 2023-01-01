Главная > Смартфоны Asus > Asus Zenfone 10: цена, технические характеристики и отзывы

Asus Zenfone 10

Asus Zenfone 10
  • Дисплей: 5.92" Super AMOLED - 1080 x 2400
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
  • Камера: 2 (50 MP + 13 MP)
  • Батарея: 4300 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 172 г.

Обзор

Дисплей
87
Камера
69
Производительность
94
Игры
98
Батарея
78
Коммуникации
88
Итоговая оценка
81

Преимущества и недостатки

  • Удобный за счет небольших размеров и маленького веса
  • Топовая начинка позволяет играть поддерживаемые игры с частотой обновления 144 Гц
  • Отличная стабилизация во время записи видео
  • Обладает впечатляющей автономностью и поддерживает беспроводную зарядку
  • Защищен от влаги по стандарту IP68
  • Максимальная яркость дисплея не соответствует классу смартфона
  • Производитель обещает всего два крупных обновления
  • Сверхширокоугольная и передняя камеры лишены автофокуса
  • Отсутствует телеобъектив

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Asus Zenfone 10

Экран

Тип Super AMOLED
Размер 5.92 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 445 точек на дюйм
Частота обновления 144 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1100 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 84.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
808 нит

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Asus Zenfone 10
Высота 146.5 мм
Ширина 68.1 мм
Толщина 9.4 мм
Вес 172 грамма
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Синий, Зеленый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.8%

Производительность

Все характеристики чипа Asus Zenfone 10 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 740
Частота GPU 680 МГц
FLOPS ~3481 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1497
Geekbench 5 (многоядерный)
5149
AnTuTu Benchmark 9
1298997
CPU 272112
GPU 585095
Memory 262797
UX 174153
Total score 1298997
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5X
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0
Карта памяти Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13

Батарея

Объем 4300 мАч
Макс. мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (60% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:21 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:59 ч.
Просмотр видео 17:17 ч.
Игры 04:25 ч.
Режим ожидания 104 ч.
Общая автономность
35:21 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер Zenfone 10
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 120 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 480 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 2 (50 МП + 13 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/2.5
Размер пикселя 0.7 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Июнь 2023 года
Дата начала продаж Июль 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 30 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Zenfone 10 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (6 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Asus Zenfone 9 vs Asus Zenfone 10
2. Samsung Galaxy S22 (Snapdragon) vs Asus Zenfone 10
3. Samsung Galaxy S23 vs Asus Zenfone 10
4. Sony Xperia 1 V vs Asus Zenfone 10
5. Motorola Edge 40 vs Asus Zenfone 10
6. Xiaomi 13 vs Asus Zenfone 10
7. Nothing Phone (2) vs Asus Zenfone 10
8. OnePlus 11 vs Asus Zenfone 10
9. ZTE Nubia Red Magic 8 Pro Plus vs Asus Zenfone 10
Сравнить другие смартфоны (1100+)

Написать отзыв

Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры