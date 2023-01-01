Asus Zenfone 10 Дисплей: 5.92" Super AMOLED - 1080 x 2400

5.92" Super AMOLED - 1080 x 2400 Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Камера: 2 (50 MP + 13 MP)

2 (50 MP + 13 MP) Батарея: 4300 мАч

4300 мАч OS: Android 13

Android 13 Вес: 172 г.

Обзор Дисплей 87 Камера 69 Производительность 94 Игры 98 Батарея 78 Коммуникации 88 Итоговая оценка 81

Преимущества и недостатки Удобный за счет небольших размеров и маленького веса

Удобный за счет небольших размеров и маленького веса Топовая начинка позволяет играть поддерживаемые игры с частотой обновления 144 Гц

Топовая начинка позволяет играть поддерживаемые игры с частотой обновления 144 Гц Отличная стабилизация во время записи видео

Отличная стабилизация во время записи видео Обладает впечатляющей автономностью и поддерживает беспроводную зарядку

Обладает впечатляющей автономностью и поддерживает беспроводную зарядку Защищен от влаги по стандарту IP68 Максимальная яркость дисплея не соответствует классу смартфона

Максимальная яркость дисплея не соответствует классу смартфона Производитель обещает всего два крупных обновления

Производитель обещает всего два крупных обновления Сверхширокоугольная и передняя камеры лишены автофокуса

Сверхширокоугольная и передняя камеры лишены автофокуса Отсутствует телеобъектив

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Asus Zenfone 10

Экран Тип Super AMOLED Размер 5.92 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 445 точек на дюйм Частота обновления 144 Гц Адаптивная частота обновления Нет Макс. заявленная яркость 800 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1100 нит Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 84.8% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Реальная пиковая яркость (авто) 808 нит

Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Asus Zenfone 10 Высота 146.5 мм Ширина 68.1 мм Толщина 9.4 мм Вес 172 грамма Водонепроницаемость IP68 Материал задней панели Пластик Материал рамки Металл Доступные цвета Белый, Черный, Синий, Зеленый, Красный Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 84.8%

Производительность Все характеристики чипа Asus Zenfone 10 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Макс. частота 3200 МГц CPU-ядер 8 (1 + 2 + 2 + 3) Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510

- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A710

- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3 Кэш L3 8 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 740 Частота GPU 680 МГц FLOPS ~3481 Гфлопс Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1497 Geekbench 5 (многоядерный) 5149 AnTuTu Benchmark 9 1298997 CPU 272112 GPU 585095 Memory 262797 UX 174153 Total score 1298997 ТОП-200 смартфонов в AnTuTu Benchmark 9 - 8 место Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 8, 16 ГБ Тип памяти LPDDR5X Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 4.0 Карта памяти Нет

Программное обеспечение Операционная система Android 13

Батарея Объем 4300 мАч Макс. мощность зарядки 30 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да (60% за 30 минут) Время полной зарядки 1:21 ч. Тесты автономности Веб-серфинг 12:59 ч. Просмотр видео 17:17 ч. Игры 04:25 ч. Режим ожидания 104 ч. Общая автономность 35:21 ч. Рейтинг автономности смартфонов - 120 место

Камеры Спецификации и тестирование камер Zenfone 10 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео До 24 кадров/c Запись 4K видео До 120 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 480 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 2 (50 МП + 13 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.9

- Фокусное расстояние: 24 мм

- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10 (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 3264 x 2448 Апертура f/2.5 Размер пикселя 0.7 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/3.2" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет

Другое Класс Флагман Дата выхода Июнь 2023 года Дата начала продаж Июль 2023 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Зарядное устройство из коробки Да, 30 Вт

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Zenfone 10 могут отличаться в зависимости от региона.