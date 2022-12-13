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Xiaomi 13

Xiaomi 13
Дисплей
90
Производительность
97
Батарея
89
Камера
82
Итоговая оценка
87
Класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Очень яркий OLED-дисплей с высокой плотность пикселей
  • Поддерживает 3.2-кратный оптический зум без потери качества
  • Имеет сертификацию IP68, обеспечивающая хорошую влагозащиту
  • Получил топовый процессор с быстрой памятью UFS 4.0
  • Мощный адаптер питания идет в комплекте со смартфоном
  • Вариант на 128 ГБ оснащен модулем UFS 3.1
  • Лишен поддержки карт памяти для расширения внутреннего накопителя

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми 13
90

Экран

Тип OLED
Размер 6.36 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 414 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1900 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 89.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
86

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi 13
Высота 152.8 мм
Ширина 71.5 мм
Толщина 8 мм
Вес 185 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Темно-синий, Белый, Серый, Мятный, Зеленый, Красный, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
89.4%
97

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми 13 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
Макс. частота 3200 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 4 + 3)
Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3
Кэш L3 8 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 740
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5X
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 4.0
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1487
Geekbench 5 (многоядерный)
5254
AnTuTu Benchmark 9
1211199
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI MIUI 14
89

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч
Мощность зарядки 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (50% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:41 ч.
82

Камеры

Спецификации и тестирование камер Xiaomi 13
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Оптический, 3.2x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 1920 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 10 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 75 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.75", Samsung S5K3K1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 15 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 22 мм
Размер пикселя 0.7 микрон
Размер сенсора 1/3.2"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS
87

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
85

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Декабрь 2022 года
Дата начала продаж Декабрь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xiaomi 13 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.7 из 5 баллов (25 голосов)

Сравнения с конкурентами

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5. Xiaomi 13 vs Samsung Galaxy S22 Ultra (Snapdragon)
6. Xiaomi 13 vs Samsung Galaxy S22
7. Xiaomi 13 vs Samsung Galaxy S22 (Snapdragon)
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Отзывы (1)

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Тимур 13 декабря 2022 04:42
Пока что самый мощный смартфон на андроидах 2022 года.
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