Xiaomi 13 Дисплей 90 Производительность 97 Батарея 89 Камера 82 Итоговая оценка 87 Класс Флагман Дата выхода Декабрь 2022 года Дата начала продаж Декабрь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Очень яркий OLED-дисплей с высокой плотность пикселей

Поддерживает 3.2-кратный оптический зум без потери качества

Имеет сертификацию IP68, обеспечивающая хорошую влагозащиту

Получил топовый процессор с быстрой памятью UFS 4.0

Мощный адаптер питания идет в комплекте со смартфоном Вариант на 128 ГБ оснащен модулем UFS 3.1

Лишен поддержки карт памяти для расширения внутреннего накопителя

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми 13

90 Экран Тип OLED Размер 6.36 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 414 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость 500 нит Макс. заявленная яркость в HDR 1900 нит Поддержка HDR Да, Dolby Vision Защита дисплея Gorilla Glass Victus Соотношение экрана к корпусу 89.4% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming

86 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi 13 Высота 152.8 мм Ширина 71.5 мм Толщина 8 мм Вес 185 граммов Водонепроницаемость IP68 Материал задней панели Стекло Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Синий, Темно-синий, Белый, Серый, Мятный, Зеленый, Красный, Желтый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 89.4%

97 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми 13 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Макс. частота 3200 МГц CPU-ядер 8 (1 + 4 + 3) Архитектура - 3 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510

- 4 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A715

- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X3 Кэш L3 8 МБ Размер транзистора 4 нанометра Графика Adreno 740 Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5X Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 4.0 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1487 Geekbench 5 (многоядерный) 5254 AnTuTu Benchmark 9 1211199 Таблица смартфонов в AnTuTu Benchmark - 6 место

67 Программное обеспечение Операционная система Android 13 Оболочка UI MIUI 14

89 Батарея Характеристики Объем 4500 мАч Мощность зарядки 67 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да (50% за 15 минут) Время полной зарядки 0:41 ч.

82 Камеры Спецификации и тестирование камер Xiaomi 13 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 Зум Оптический, 3.2x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео До 24 кадров/c Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 1920 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (50 МП + 10 МП + 12 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 23 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 10 МП

- Апертура: f/2.0

- Фокусное расстояние: 75 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/3.75", Samsung S5K3K1 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 15 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6528 x 4896 Апертура f/2.0 Фокусное расстояние 22 мм Размер пикселя 0.7 микрон Размер сенсора 1/3.2" Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

87 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

85 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Декабрь 2022 года Дата начала продаж Декабрь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Xiaomi 13 могут отличаться в зависимости от региона.