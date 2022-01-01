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Xiaomi Poco M5 против M4 Pro

Ксиаоми Поко М5
VS
Ксиаоми Поко М4 Про
Xiaomi Poco M5
Xiaomi Poco M4 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2022 года Xiaomi Poco M5 с экраном 6.58" и чипом MediaTek Helio G99, против 6.43-дюймового Xiaomi Poco M4 Pro, который имеет процессор MediaTek Helio G96 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco M5
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio G99
  • Показывает на 18% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
Причины выбрать Xiaomi Poco M4 Pro
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP53
  • Стерео динамики
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Весит на 21.5 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco M5
vs
Poco M4 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD AMOLED
Размер 6.58 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм 409 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 700 нит
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.6% 84.5%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco M5
н/д
Poco M4 Pro
733 нит

Дизайн и корпус

Высота 163.99 мм 159.87 мм
Ширина 76.09 мм 73.87 мм
Толщина 8.9 мм 8.09 мм
Вес 201 грамм 179.5 граммов
Водонепроницаемость Нет IP53
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Желтый Черный, Синий, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Poco M5
83.6%
Poco M4 Pro +1%
84.5%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко М5 и Ксиаоми Поко М4 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G99 MediaTek Helio G96
Макс. частота 2200 МГц 2050 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Mali-G57 MC2 Mali G57 MC2
Частота GPU - 950 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco M5 +5%
548
Poco M4 Pro
521
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco M5
1809
Poco M4 Pro +1%
1832
AnTuTu Benchmark 9
Poco M5 +18%
354305
Poco M4 Pro
300288
CPU - 89336
GPU - 73785
Memory - 58815
UX - 81246
Total score 354305 300288
3DMark Wild Life Performance
Poco M5
н/д
Poco M4 Pro
1095
Stability - 99%
Graphics test - 6 FPS
Graphics score - 1095
PCMark 3.0 score - 8456
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11
Оболочка UI MIUI 13 MIUI 13

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да (51% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:10 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 12:00 ч.
Просмотр видео - 16:00 ч.
Игры - 06:07 ч.
Режим ожидания - 131 ч.
Общая автономность
Poco M5
н/д
Poco M4 Pro
36:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco M5 vs Xiaomi Poco M4 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото - 9248 x 6936
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка - 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 118°
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", OmniVision OV64B40 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 8 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920 4608 x 3456
Апертура f/2.2 f/2.5
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора - Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/5.0" 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Зависит от региона Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 13
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos - Да

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2022 года Февраль 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Март 2022 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Сенсоры и датчики - Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, камера, корпус и звук - выбирайте Xiaomi Poco M4 Pro, а если коммуникации – то Xiaomi Poco M5.

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