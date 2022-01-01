Xiaomi Poco M5 Дисплей 72 Производительность 47 Батарея 84 Камера 54 Итоговая оценка 65 Класс Средний класс Дата выхода Сентябрь 2022 года Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки Дисплей имеет повышенную частоту обновления и высокое разрешение

Неплохая 50-мегапиксельная камера с макросъемкой

Удобно пользовать встроенным в кнопку питания сканером отпечатков пальце

Батарея большой емкости с поддержкой быстрой зарядки Слабая фронтальная камера с невысоким разрешением

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Поко М5

72 Экран Тип IPS LCD Размер 6.58 дюймов Разрешение 1080 x 2408 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 401 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Макс. заявленная яркость 500 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Соотношение экрана к корпусу 83.6%

46 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Poco M5 Высота 164 мм Ширина 76.1 мм Толщина 8.9 мм Вес 201 грамм Водонепроницаемость Нет Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Зеленый, Желты Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 83.6%

47 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Поко М5 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G99 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 6 нанометров Графика Mali-G57 MC2 Оперативная память Объем ОЗУ 4, 6 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 64, 128 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ AnTuTu Benchmark 9 355587

67 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI MIUI 13

84 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 18 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

54 Камеры Спецификации и тестирование камер Poco M5 Основная камера Матрица 50 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 0.64 микрон

- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)

- Фазовый автофокус

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 5 мегапикселей Разрешение фото 2560 x 1920 Апертура f/2.2 Размер сенсора 1/5.0" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

80 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.3 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет Поддержка 5G Нет

61 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Сентябрь 2022 года Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco M5 могут отличаться в зависимости от региона.