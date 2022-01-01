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Xiaomi Poco M5

Xiaomi Poco M5
Дисплей
72
Производительность
47
Батарея
84
Камера
54
Итоговая оценка
65
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Дисплей имеет повышенную частоту обновления и высокое разрешение
  • Неплохая 50-мегапиксельная камера с макросъемкой
  • Удобно пользовать встроенным в кнопку питания сканером отпечатков пальце
  • Батарея большой емкости с поддержкой быстрой зарядки
  • Слабая фронтальная камера с невысоким разрешением

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Поко М5
72

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.58 дюймов
Разрешение 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 401 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83.6%
46

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Poco M5
Высота 164 мм
Ширина 76.1 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 201 грамм
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Желты
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
83.6%
47

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Поко М5 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G99
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Mali-G57 MC2
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ
AnTuTu Benchmark 9
355587
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67

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI MIUI 13
84

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
54

Камеры

Спецификации и тестирование камер Poco M5
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 3 (50 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.64 микрон
- Сенсор: 1/2.76", Samsung S5KJN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2560 x 1920
Апертура f/2.2
Размер сенсора 1/5.0"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
80

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Нет
61

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2022 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco M5 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (4 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Poco F3 или Poco M5
2. Poco X3 Pro или Poco M5
3. Poco M4 5G или Poco M5

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