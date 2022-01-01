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Xiaomi Poco M4 Pro

Xiaomi Poco M4 Pro
Дисплей
83
Производительность
47
Батарея
78
Камера
54
Итоговая оценка
67
Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Яркий дисплей с поддержкой HDR и повышенной частотой обновления
  • Неплохая 64-мегапиксельная камера со свехширокоугольной съемкой
  • Обладает отличной автономностью с поддержкой быстрой зарядки
  • Защищен от влаги по стандарту IP53
  • Есть вариант памяти с 8/256 ГБ памяти
  • Поддерживает карты памяти microSD
  • Нет отдельного объектива для портретной съемки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Поко М4 Про
83

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 409 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 84.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
999 нит
72

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Poco M4 Pro
Высота 159.87 мм
Ширина 73.87 мм
Толщина 8.09 мм
Вес 179.5 граммов
Водонепроницаемость IP53
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.5%
47

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Поко М4 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G96
Макс. частота 2050 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali G57 MC2
Частота GPU 850 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
494
Geekbench 5 (многоядерный)
1636
AnTuTu Benchmark 9
311896
CPU 91710
GPU 80067
Memory 58720
UX 82588
Total score 311896
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67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI MIUI 13
78

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 20 минут)
Время полной зарядки 0:59 ч.
54

Камеры

Спецификации и тестирование камер Poco M4 Pro
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.5
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
75

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 13
2G сети GSM 2, 3, 5, 8
3G сети WCDMA 1, 2, 4, 5, 8
4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41
Поддержка 5G Нет
93

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2022 года
Дата начала продаж Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco M4 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Poco M4 Pro

Оценка пользователей

2.4 из 5 баллов (3 голосов)

Сравнения с конкурентами

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