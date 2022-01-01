Xiaomi Poco M4 Pro Дисплей 83 Производительность 47 Батарея 78 Камера 54 Итоговая оценка 67 Класс Средний класс Дата выхода Февраль 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Яркий дисплей с поддержкой HDR и повышенной частотой обновления

Неплохая 64-мегапиксельная камера со свехширокоугольной съемкой

Обладает отличной автономностью с поддержкой быстрой зарядки

Защищен от влаги по стандарту IP53

Есть вариант памяти с 8/256 ГБ памяти

Поддерживает карты памяти microSD Нет отдельного объектива для портретной съемки

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Поко М4 Про

83 Экран Тип AMOLED Размер 6.43 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 409 точек на дюйм Частота обновления 90 Гц Поддержка HDR Да, HDR10 Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Соотношение экрана к корпусу 84.5% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Максимальная яркость 999 нит

72 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Poco M4 Pro Высота 159.87 мм Ширина 73.87 мм Толщина 8.09 мм Вес 179.5 граммов Водонепроницаемость IP53 Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Синий, Желтый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 84.5%

47 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Поко М4 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет MediaTek Helio G96 Макс. частота 2050 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55

- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76 Размер транзистора 12 нанометров Графика Mali G57 MC2 Частота GPU 850 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 494 Geekbench 5 (многоядерный) 1636 AnTuTu Benchmark 9 311896 CPU 91710 GPU 80067 Memory 58720 UX 82588 Total score 311896

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI MIUI 13

78 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 33 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да (50% за 20 минут) Время полной зарядки 0:59 ч.

54 Камеры Спецификации и тестирование камер Poco M4 Pro Основная камера Матрица 64 мегапикселя Разрешение фото 9248 x 6936 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 118° Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 64 МП

- Апертура: f/1.8

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.5 Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

75 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 13 2G сети GSM 2, 3, 5, 8 3G сети WCDMA 1, 2, 4, 5, 8 4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 Поддержка 5G Нет

93 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да Dolby Atmos Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Февраль 2022 года Дата начала продаж Март 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Краткое руководство пользователя

- Скрепка для извлечения SIM

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco M4 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Poco M4 Pro