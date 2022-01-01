Xiaomi Poco M4 Pro
Дисплей
83
Производительность
47
Батарея
78
Камера
54
Итоговая оценка
67
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Яркий дисплей с поддержкой HDR и повышенной частотой обновления
- Неплохая 64-мегапиксельная камера со свехширокоугольной съемкой
- Обладает отличной автономностью с поддержкой быстрой зарядки
- Защищен от влаги по стандарту IP53
- Есть вариант памяти с 8/256 ГБ памяти
- Поддерживает карты памяти microSD
- Нет отдельного объектива для портретной съемки
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Поко М4 Про
83
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.43 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|409 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|84.5%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
999 нит
72
Дизайн и корпус
|Высота
|159.87 мм
|Ширина
|73.87 мм
|Толщина
|8.09 мм
|Вес
|179.5 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
84.5%
47
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio G96
|Макс. частота
|2050 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.05 ГГц: Cortex-A76
|Размер транзистора
|12 нанометров
|Графика
|Mali G57 MC2
|Частота GPU
|850 МГц
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
494
Geekbench 5 (многоядерный)
1636
AnTuTu Benchmark 9
311896
|CPU
|91710
|GPU
|80067
|Memory
|58720
|UX
|82588
|Total score
|311896
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|MIUI 13
78
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 20 минут)
|Время полной зарядки
|0:59 ч.
54
Камеры
|Матрица
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|9248 x 6936
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|Количество объективов
|3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.5
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
75
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|13
|2G сети
|GSM 2, 3, 5, 8
|3G сети
|WCDMA 1, 2, 4, 5, 8
|4G сети
|LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41
|Поддержка 5G
|Нет
93
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2022 года
|Дата начала продаж
|Март 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco M4 Pro могут отличаться в зависимости от региона.