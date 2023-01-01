Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 февраля 2023 года Xiaomi Poco X5 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G, против 6.67-дюймового Xiaomi Poco F5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2 и вышел на 3 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Обзор

Оценки, с символом ( * ), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.

Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.

Персонализировать оценку