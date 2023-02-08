Xiaomi Poco X5 Pro Дисплей: 6.67" AMOLED - 1080 x 2400

6.67" AMOLED - 1080 x 2400 Чип: Qualcomm Snapdragon 778G

Qualcomm Snapdragon 778G Камера: 3 (108 MP + 8 MP + 2 MP)

3 (108 MP + 8 MP + 2 MP) Батарея: 5000 мАч

5000 мАч OS: Android 12

Android 12 Вес: 181 г.

Обзор Дисплей 89 Производительность 54 Батарея 81 Камера 60 Коммуникации 86 Итоговая оценка 70

Преимущества и недостатки Отличный AMOLED-дисплей с поддержкой Dolby Vision и частотой обновления 120 Гц

Отличный AMOLED-дисплей с поддержкой Dolby Vision и частотой обновления 120 Гц Работает быстро и показывает хорошую производительность в играх

Работает быстро и показывает хорошую производительность в играх Емкая батарея обеспечивает впечатляющую автономность и высокую скорость зарядки

Емкая батарея обеспечивает впечатляющую автономность и высокую скорость зарядки Достойная съемка фотографий и видео в условиях хорошего освещения

Достойная съемка фотографий и видео в условиях хорошего освещения Качественное звучание стереодинамиков

Качественное звучание стереодинамиков MIUI 14 предустановлена прямо из коробки Фронтальная камера не способна обеспечить качественную фотосъемку

Фронтальная камера не способна обеспечить качественную фотосъемку Макройсъемка тоже не впечатляет своими результатами съемки

Макройсъемка тоже не впечатляет своими результатами съемки Нет ни FM-радио, ни поддержки карт памяти

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Поко X5 про

89 Экран Тип AMOLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость 500 нит Макс. заявленная яркость в HDR 900 нит Поддержка HDR Да, Dolby Vision Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Соотношение экрана к корпусу 86.8% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming Реальная пиковая яркость (авто) 913 нит

64 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Poco X5 Pro Высота 162.91 мм Ширина 76.03 мм Толщина 7.9 мм Вес 181 грамм Водонепроницаемость IP53 Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Синий, Черный, Желтый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 86.8%

54 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Поко X5 про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Макс. частота 2400 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)

- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 642L Частота GPU 490 МГц Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 781 Geekbench 5 (многоядерный) 2938 AnTuTu Benchmark 9 536893 Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти Нет

61 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI MIUI 14

81 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 67 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут) Время полной зарядки 0:49 ч. Тесты автономности Веб-серфинг 12:13 ч. Просмотр видео 15:49 ч. Игры 05:50 ч. Режим ожидания 111 ч. Общая автономность 34:54 ч. Смартфоны с лучшей автономностью - 109 место

60 Камеры Спецификации и тестирование камер Poco X5 Pro Основная камера Матрица 108 мегапикселей Разрешение фото 12032 x 9024 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Угол широкоугольного объектива 120° Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 108 МП

- Апертура: f/1.9

- Размер пикселя: 0.7 микрон

- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5", OmniVision 02B10 (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 16 мегапикселей Разрешение фото 4608 x 3456 Апертура f/2.4 Размер пикселя 1 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/3.06" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

86 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 18 2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz 3G сети WCDMA 1/2/4/5/8 4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/20/28/66(60MHz)/38/40/41 Поддержка 5G Да

93 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Февраль 2023 года Дата начала продаж Февраль 2023 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco X5 Pro могут отличаться в зависимости от региона.