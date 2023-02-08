Xiaomi Poco X5 Pro
- Дисплей: 6.67" AMOLED - 1080 x 2400
- Чип: Qualcomm Snapdragon 778G
- Камера: 3 (108 MP + 8 MP + 2 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 12
- Вес: 181 г.
Обзор
Дисплей
89
Производительность
54
Батарея
81
Камера
60
Коммуникации
86
Итоговая оценка
70
Преимущества и недостатки
- Отличный AMOLED-дисплей с поддержкой Dolby Vision и частотой обновления 120 Гц
- Работает быстро и показывает хорошую производительность в играх
- Емкая батарея обеспечивает впечатляющую автономность и высокую скорость зарядки
- Достойная съемка фотографий и видео в условиях хорошего освещения
- Качественное звучание стереодинамиков
- MIUI 14 предустановлена прямо из коробки
- Фронтальная камера не способна обеспечить качественную фотосъемку
- Макройсъемка тоже не впечатляет своими результатами съемки
- Нет ни FM-радио, ни поддержки карт памяти
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Поко X5 про
89
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|900 нит
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|86.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
913 нит
64
Дизайн и корпус
|Высота
|162.91 мм
|Ширина
|76.03 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|181 грамм
|Водонепроницаемость
|IP53
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
86.8%
54
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 778G
|Макс. частота
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 642L
|Частота GPU
|490 МГц
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
781
Geekbench 5 (многоядерный)
2938
AnTuTu Benchmark 9
536893
Память
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|Нет
61
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|MIUI 14
81
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|67 Вт
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (70% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|0:49 ч.
|Веб-серфинг
|12:13 ч.
|Просмотр видео
|15:49 ч.
|Игры
|05:50 ч.
|Режим ожидания
|111 ч.
Общая автономность
34:54 ч.
Смартфоны с лучшей автономностью - 109 место
60
Камеры
|Матрица
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|12032 x 9024
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", OmniVision 02B10 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.4
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.06"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
86
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|18
|2G сети
|GSM 850/900/1800/1900MHz
|3G сети
|WCDMA 1/2/4/5/8
|4G сети
|LTE 1/2/3/4/5/7/8/20/28/66(60MHz)/38/40/41
|Поддержка 5G
|Да
93
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2023 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco X5 Pro могут отличаться в зависимости от региона.