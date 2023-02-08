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Xiaomi Poco X5 Pro

Xiaomi Poco X5 Pro
  • Дисплей: 6.67" AMOLED - 1080 x 2400
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 778G
  • Камера: 3 (108 MP + 8 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 12
  • Вес: 181 г.

Обзор

Дисплей
89
Производительность
54
Батарея
81
Камера
60
Коммуникации
86
Итоговая оценка
70

Преимущества и недостатки

  • Отличный AMOLED-дисплей с поддержкой Dolby Vision и частотой обновления 120 Гц
  • Работает быстро и показывает хорошую производительность в играх
  • Емкая батарея обеспечивает впечатляющую автономность и высокую скорость зарядки
  • Достойная съемка фотографий и видео в условиях хорошего освещения
  • Качественное звучание стереодинамиков
  • MIUI 14 предустановлена прямо из коробки
  • Фронтальная камера не способна обеспечить качественную фотосъемку
  • Макройсъемка тоже не впечатляет своими результатами съемки
  • Нет ни FM-радио, ни поддержки карт памяти

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Поко X5 про
89

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 900 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 86.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Реальная пиковая яркость (авто)
913 нит
64

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Poco X5 Pro
Высота 162.91 мм
Ширина 76.03 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 181 грамм
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
86.8%
54

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Поко X5 про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G
Макс. частота 2400 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 642L
Частота GPU 490 МГц

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
781
Geekbench 5 (многоядерный)
2938
AnTuTu Benchmark 9
536893
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти Нет
61

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI MIUI 14
81

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 67 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (70% за 30 минут)
Время полной зарядки 0:49 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 12:13 ч.
Просмотр видео 15:49 ч.
Игры 05:50 ч.
Режим ожидания 111 ч.
Общая автономность
34:54 ч.
60

Камеры

Спецификации и тестирование камер Poco X5 Pro
Основная камера
Матрица 108 мегапикселей
Разрешение фото 12032 x 9024
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (108 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 108 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/1.52", Samsung S5KHM2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", OmniVision 02B10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.4
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.06"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS
86

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz
3G сети WCDMA 1/2/4/5/8
4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/20/28/66(60MHz)/38/40/41
Поддержка 5G Да
93

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2023 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco X5 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (57 голосов)

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Отзывы (4)

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Друг 14 февраля 2023 20:30
А Поддержка Реверсивной зарядки имеется? Вы указали "Да"
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Друг 14 февраля 2023 09:18
Оперативная память стандарта LPDDR5, а не LPDDR4X например, в скорости чтения он набирает 598 МБ. тот же Сяоми 12т про набирает 600, а у него оперативка LPDDR5.
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Сергей 14 февраля 2023 09:23
На официальном сайте указана память LPDDR4X.
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Друг 14 февраля 2023 10:34
Сергей, В бенчмарке было написано память LPDDR5 3200 МГЦ, это у Poco X5 LPDDR4X.
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Юрий 11 февраля 2023 15:12
У него разрешение не 1080 x 2400, а 2400 x 1080.
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Бомба юмба 08 февраля 2023 08:31
Оптический стабилизатор есть в этом телефоне.
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MEFISTOROT 10 февраля 2023 16:33
нет, только цифровая.
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