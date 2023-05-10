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Xiaomi Poco F5

Xiaomi Poco F5
  • Дисплей: 6.67" AMOLED - 1080 x 2400
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2
  • Камера: 3 (64 MP + 8 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 181 г.

Обзор

Дисплей
87
Камера
70
Производительность
73
Игры
83
Батарея
94*
Коммуникации
82
Итоговая оценка
78*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Яркий AMOLED-дисплей, который по традиции имеет повышенную частоту обновления
  • Камера оснащена оптическим стабилизатором и сверхширокоугольной съемкой
  • Емкая батарея способна подзарядиться наполовину за 15 минут
  • Достойные стереодинамики с достаточно хорошим уровнем максимальной громкости
  • Влагозащищен по стандарту IP53
  • Корпус из поликарбоната хоть и практичный, но не дарит такие же приятные ощущения, как стекло
  • Нет поддержка карт памяти microSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Xiaomi Poco F5

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 88.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Poco F5
Высота 161.11 мм
Ширина 74.95 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 181 грамм
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
88.9%

Производительность

Все характеристики чипа Xiaomi Poco F5 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2
Макс. частота 2910 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.49 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.91 ГГц: Cortex-X2
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 725
Частота GPU 580 МГц
FLOPS ~1781 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1099
Geekbench 5 (многоядерный)
4284
AnTuTu Benchmark 9
968776
CPU 251832
GPU 358564
Memory 180932
UX 172412
Total score 968776
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI MIUI 14

Батарея

Объем 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 67 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:47 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер Poco F5
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6936
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 3 (64 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4", Sony IMX355 (Exmor-RS CMOS)
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", GalaxyCore GC02M1 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.5
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/3.1"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
2G сети GSM 850/900/1800/1900MHz
3G сети WCDMA B1/2/4/5/8
4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/20/28/66 (NarrowBand) B38/40/41
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Май 2023 года
Дата начала продаж Май 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 67 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco F5 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (28 голосов)

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Отзывы (2)

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noname 10 мая 2023 09:37
Аккумулятор 5000 мАч.
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Николай 10 мая 2023 05:52
Тут же вай-фай 6Е.
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