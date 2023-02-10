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Xiaomi Poco X5 против X3 NFC

Ксиаоми Поко X5
VS
Ксиаоми Поко X3 NFC
Xiaomi Poco X5
Xiaomi Poco X3 NFC

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 февраля 2023 года Xiaomi Poco X5 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.67-дюймового Xiaomi Poco X3 NFC, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 732G и вышел на 30 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы (1)

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Xiaomi Poco X5
  • Показывает на 16% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 15% выше максимальная яркость экрана (732 против 637 нит)
  • AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.2 против UFS 2.1
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 695
  • На 22% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 698 и 572 баллов
  • Весит на 26 граммов меньше
Причины выбрать Xiaomi Poco X3 NFC
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Poco X5
vs
Poco X3 NFC

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED IPS LCD
Размер 6.67 дюймов 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 450 нит
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 85% 84.6%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.7%
ШИМ (PWM) - 2358 Гц
Время отклика - 35.4 мс
Реальная пиковая яркость (авто)
Poco X5 +15%
732 нит
Poco X3 NFC
637 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 165.88 мм 165.3 мм
Ширина 76.21 мм 76.8 мм
Толщина 7.98 мм 9.4 мм
Вес 189 граммов 215 граммов
Водонепроницаемость IP53 IP53
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Poco X5
85%
Poco X3 NFC
84.6%

Производительность

Тестируем Ксиаоми Поко X5 и Ксиаоми Поко X3 NFC в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Qualcomm Snapdragon 732G
Макс. частота 2200 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 470 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 470 Gold (Cortex-A76)
Кэш L3 - 1 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 619 Adreno 618
Частота GPU 840 МГц 810 МГц
FLOPS ~536 Гфлопс ~435 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Poco X5 +22%
698
Poco X3 NFC
572
Geekbench 5 (многоядерный)
Poco X5 +18%
2095
Poco X3 NFC
1779
AnTuTu Benchmark 9
Poco X5 +16%
405048
Poco X3 NFC
349365
CPU - 103209
GPU - 94150
Memory - 56279
UX - 95442
Total score 405048 349365
3DMark Wild Life Performance
Poco X5
н/д
Poco X3 NFC
1103
Stability - 98%
Graphics test - 6 FPS
Graphics score - 1103
PCMark 3.0 score - 8865
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 256 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 10 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI MIUI 13 MIUI 13
Размер системы из коробки - 20.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5160 мАч
Мощность зарядки 33 Вт 33 Вт
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да (55% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:15 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:21 ч. 13:49 ч.
Просмотр видео 17:23 ч. 13:01 ч.
Игры 06:00 ч. 05:42 ч.
Режим ожидания 131 ч. 119 ч.
Общая автономность
Poco X5
35:01 ч.
Poco X3 NFC +2%
35:34 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Xiaomi Poco X5 vs Xiaomi Poco X3 NFC
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 8000 x 6000 9248 x 6920
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка - 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 118° 119°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП) 4 (64 МП + 13 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4"
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Xiaomi Poco X3 NFC от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото - 5963 x 3354
Апертура f/2.5 f/2.2
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора - 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Poco X5
н/д
Poco X3 NFC
107
Качество видео
Poco X5
н/д
Poco X3 NFC
98
Итоговая оценка камеры
Poco X5
н/д
Poco X3 NFC
103

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 18 15
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Poco X5
н/д
Poco X3 NFC
89.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2023 года Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.558 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.986 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (33 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Антибактериальный чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность и корпус - выбирайте Xiaomi Poco X5, а если камера и звук – то Xiaomi Poco X3 NFC.

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Мнение пользователей

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Иван 10 февраля 2023 12:53
У Poco X3 камера на голову выше! 4к запись видео не только на основную камеру и ещё на ширик.
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