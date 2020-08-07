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Xiaomi Poco X3 NFC

Xiaomi Poco X3 NFC
Дисплей
84
Производительность
56
Батарея
89
Камера
76
Итоговая оценка
77
Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Большая IPS-панель с частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10
  • Камера с серьезными функциональными возможностями
  • Корпус защищен от брызг по стандарту IP53
  • Быстро заряжается от комплектного адаптера питания
  • Имеется пара динамиков громкой связи
  • Нет ни беспроводной, ни обратной зарядки
  • Пластиковая задняя крышка быстро царапается

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Поко X3 NFC
84

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.6%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
624 нит

Экран характеризуется повышенной плавностью картинки благодаря частоте обновления 120 Гц. Это современная IPS-панель с круглым вырезом по центру, которая имеет достойные характеристики. Ее диагональ 6.67 дюймов может показать слишком большой, но вы наверняка быстро привыкните, хотя одной рукой пользоваться смартфоном никак не получится.

69

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Poco X3 NFC
Инфо
Высота 165.3 мм
Ширина 76.8 мм
Толщина 9.4 мм
Вес 215 граммов
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Металл
Доступные цвета Синий, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
84.6%
56

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Поко X3 NFC и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 732G
Архитектура 2 ядра по 2.3 ГГц (Kryo 470 Gold), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 470 Silver)
CPU ядер 8
Частота 2300 МГц
Размер транзистора 8 нанометров
Графика Adreno 618
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
559
Geekbench 5 (многоядерный)
1756
AnTuTu Benchmark 8
285422
78

Программное обеспечение

Операционная система Android 10
Оболочка UI MIUI 12
Размер системы из коробки 20.5 ГБ
89

Батарея

Характеристики
Объем 5160 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:15 ч.
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
17:06 ч.
Время просмотра видео
14:09 ч.
Время разговора (3G)
31:50 ч.
76

Камеры

Спецификации и тестирование камер Poco X3 NFC
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Разрешение фото 9248 x 6920
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 119°
Количество объективов 4 (64 МП + 13 MP + 2 MP + 2 MP)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX682 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 5963 x 3354
Апертура f/2.2
Размер пикселя 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Камера состоит из 4-х объективов, среди которых нет телеобъектива с увеличением. Зато имеется отличная 64-мегапиксельная с хорошей светосилой, достойная сверхширокоугольная на 13 МП и даже макро, так что вы не будете испытывать нехватку функционала.

80

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat 15
2G сети GSM: B2/3/5/8
3G сети WCDMA B1/2/4/5/8
4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/20/28
93

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Звучание пары динамиков вызывает только положительные эмоции, ибо они выдают качественный стереозвук, лишенный хрипов. Здесь имеется отдельный вход под наушники на 3.5 мм, что является серьезным достоинством среди многих других моделей, лишенных этого разъема.

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.558 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.986 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Антибактериальный чехол
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco X3 NFC могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Xiaomi Poco X3 NFC

Оценка пользователей

4.2 из 5 баллов (79 голосов)

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