Камера состоит из 4-х объективов, среди которых нет телеобъектива с увеличением. Зато имеется отличная 64-мегапиксельная с хорошей светосилой, достойная сверхширокоугольная на 13 МП и даже макро, так что вы не будете испытывать нехватку функционала.