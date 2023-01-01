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Xiaomi Poco X5

Xiaomi Poco X5
  • Дисплей: 6.67" AMOLED - 1080 x 2400
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 695
  • Камера: 3 (48 MP + 8 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 12
  • Вес: 189 г.

Обзор

Дисплей
82
Производительность
45
Батарея
80
Камера
57
Коммуникации
77
Итоговая оценка
66

Преимущества и недостатки

  • Яркий дисплей с точной цветопередачей и повышенной частотой обновления
  • Работает несколько дней без подзарядки в среднем режиме эксплуатации
  • 33-ваттный адаптер питания достаточно быстро заряжает батарею
  • Оснащен инфракрасным портом, FM-радио и 3.5 мм входом для наушников
  • Нет поддержки 4K, но FHD предлагает слабое качество видео
  • Работает на операционной системе Android 12, которая вышла в 2021 году
  • Имеется только одни динамик громкой связи с посредственным звучанием

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Поко X5
82

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 85%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
732 нит
63

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Poco X5
Высота 165.88 мм
Ширина 76.21 мм
Толщина 7.98 мм
Вес 189 граммов
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85%
45

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Поко X5 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 619
Частота GPU 840 МГц
FLOPS ~536 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
698
Geekbench 5 (многоядерный)
2095
AnTuTu Benchmark 9
405048
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ
61

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI MIUI 13
80

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч
Мощность зарядки 33 Вт
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
Тесты автономности
Веб-серфинг 09:21 ч.
Просмотр видео 17:23 ч.
Игры 06:00 ч.
Режим ожидания 131 ч.
Общая автономность
35:01 ч.
57

Камеры

Спецификации и тестирование камер Poco X5
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Угол широкоугольного объектива 118°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4"
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Апертура f/2.5
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
77

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 18
2G сети GSM 850 900 1800 1900MHz
3G сети WCDMA B1/2/4/5/8
4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/20/28/66/B38/40/41
Поддержка 5G Да
74

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2023 года
Дата начала продаж Февраль 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco X5 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.5 из 5 баллов (12 голосов)

Сравнения с конкурентами

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