Xiaomi Poco X5
- Дисплей: 6.67" AMOLED - 1080 x 2400
- Чип: Qualcomm Snapdragon 695
- Камера: 3 (48 MP + 8 MP + 2 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 12
- Вес: 189 г.
Обзор
Дисплей
82
Производительность
45
Батарея
80
Камера
57
Коммуникации
77
Итоговая оценка
66
Преимущества и недостатки
- Яркий дисплей с точной цветопередачей и повышенной частотой обновления
- Работает несколько дней без подзарядки в среднем режиме эксплуатации
- 33-ваттный адаптер питания достаточно быстро заряжает батарею
- Оснащен инфракрасным портом, FM-радио и 3.5 мм входом для наушников
- Нет поддержки 4K, но FHD предлагает слабое качество видео
- Работает на операционной системе Android 12, которая вышла в 2021 году
- Имеется только одни динамик громкой связи с посредственным звучанием
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Поко X5
82
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|85%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Реальная пиковая яркость (авто)
732 нит
63
Дизайн и корпус
|Высота
|165.88 мм
|Ширина
|76.21 мм
|Толщина
|7.98 мм
|Вес
|189 граммов
|Водонепроницаемость
|IP53
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
85%
45
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 695
|Макс. частота
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Частота GPU
|840 МГц
|FLOPS
|~536 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
698
Geekbench 5 (многоядерный)
2095
AnTuTu Benchmark 9
405048
Память
|Объем ОЗУ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
61
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|MIUI 13
80
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Мощность зарядки
|33 Вт
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Веб-серфинг
|09:21 ч.
|Просмотр видео
|17:23 ч.
|Игры
|06:00 ч.
|Режим ожидания
|131 ч.
Общая автономность
35:01 ч.
Рейтинг автономности смартфонов - 108 место
57
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Угол широкоугольного объектива
|118°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Сенсор: 1/4"
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|Апертура
|f/2.5
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
77
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat*
|18
|2G сети
|GSM 850 900 1800 1900MHz
|3G сети
|WCDMA B1/2/4/5/8
|4G сети
|LTE B1/2/3/4/5/7/8/20/28/66/B38/40/41
|Поддержка 5G
|Да
74
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2023 года
|Дата начала продаж
|Февраль 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco X5 могут отличаться в зависимости от региона.