Xiaomi Poco X5 Дисплей: 6.67" AMOLED - 1080 x 2400

6.67" AMOLED - 1080 x 2400 Чип: Qualcomm Snapdragon 695

Qualcomm Snapdragon 695 Камера: 3 (48 MP + 8 MP + 2 MP)

3 (48 MP + 8 MP + 2 MP) Батарея: 5000 мАч

5000 мАч OS: Android 12

Android 12 Вес: 189 г.

Обзор Дисплей 82 Производительность 45 Батарея 80 Камера 57 Коммуникации 77 Итоговая оценка 66

Преимущества и недостатки Яркий дисплей с точной цветопередачей и повышенной частотой обновления

Яркий дисплей с точной цветопередачей и повышенной частотой обновления Работает несколько дней без подзарядки в среднем режиме эксплуатации

Работает несколько дней без подзарядки в среднем режиме эксплуатации 33-ваттный адаптер питания достаточно быстро заряжает батарею

33-ваттный адаптер питания достаточно быстро заряжает батарею Оснащен инфракрасным портом, FM-радио и 3.5 мм входом для наушников Нет поддержки 4K, но FHD предлагает слабое качество видео

Нет поддержки 4K, но FHD предлагает слабое качество видео Работает на операционной системе Android 12, которая вышла в 2021 году

Работает на операционной системе Android 12, которая вышла в 2021 году Имеется только одни динамик громкой связи с посредственным звучанием

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Поко X5

82 Экран Тип AMOLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Макс. заявленная яркость 500 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Соотношение экрана к корпусу 85% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display Реальная пиковая яркость (авто) 732 нит

63 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Poco X5 Высота 165.88 мм Ширина 76.21 мм Толщина 7.98 мм Вес 189 граммов Водонепроницаемость IP53 Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Синий, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Соотношение экрана к корпусу 85%

45 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Поко X5 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Макс. частота 2200 МГц CPU-ядер 8 (2 + 6) Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)

- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 619 Частота GPU 840 МГц FLOPS ~536 Гфлопс Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 698 Geekbench 5 (многоядерный) 2095 AnTuTu Benchmark 9 405048 Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память Оперативная память Объем ОЗУ 6, 8 ГБ Тип памяти LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128, 256 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 512 ГБ

61 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI MIUI 13

80 Батарея Характеристики Объем 5000 мАч Мощность зарядки 33 Вт Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да Тесты автономности Веб-серфинг 09:21 ч. Просмотр видео 17:23 ч. Игры 06:00 ч. Режим ожидания 131 ч. Общая автономность 35:01 ч. Рейтинг автономности смартфонов - 108 место

57 Камеры Спецификации и тестирование камер Poco X5 Основная камера Матрица 48 мегапикселей Разрешение фото 8000 x 6000 Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Угол широкоугольного объектива 118° Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 2 МП) Основной объектив - 48 МП

- Апертура: f/1.8

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 8 МП

- Апертура: f/2.2

- Сенсор: 1/4"

Макро объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 13 мегапикселей Апертура f/2.5 Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

77 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.1 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 18 2G сети GSM 850 900 1800 1900MHz 3G сети WCDMA B1/2/4/5/8 4G сети LTE B1/2/3/4/5/7/8/20/28/66/B38/40/41 Поддержка 5G Да

74 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да Dolby Atmos Да

Другое Класс Средний класс Дата выхода Февраль 2023 года Дата начала продаж Февраль 2023 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Зарядное устройство

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

- Чехол

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco X5 могут отличаться в зависимости от региона.