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Xiaomi Poco C40

Xiaomi Poco C40
Дисплей
61
Производительность
21
Батарея
90
Камера
49
Итоговая оценка
56
Класс Бюджетный
Дата выхода Июль 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Крупный дисплей, который защищен стеклом Gorilla Glass
  • Есть защита от влаги по стандарту IP52
  • Внутри спрятана большая батарея, поддерживающая функцию Quick Charge
  • Есть вариант с 64 ГБ памяти и отдельным местом для карты MicroSD.
  • В комплекте дают слабый по мощности адаптер питания
  • Есть проблемы с производительностью из-за процессора
  • Яркости может не хватать для комфортного использования на улице

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Поко С40
61

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.71 дюймов
Разрешение 720 x 1650 пикселей
Плотность пикселей 268 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Макс. заявленная яркость 400 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass
Соотношение экрана к корпусу 82%
64

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Poco C40
Высота 169.59 мм
Ширина 76.56 мм
Толщина 9.18 мм
Вес 204 грамма
Водонепроницаемость IP52
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Зеленый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
82%
21

Производительность

Все характеристики чипа Ксиаоми Поко С40 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет JLQ JR510
Макс. частота 2000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
155
Geekbench 5 (многоядерный)
748
AnTuTu Benchmark 9
131851
CPU 36431
GPU 22163
Memory 37186
UX 36684
Total score 131851
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu
67

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI MIUI 13 for POCO
90

Батарея

Характеристики
Объем 6000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
49

Камеры

Спецификации и тестирование камер Poco C40
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет
Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 2592 x 1944
Апертура f/2.2
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
69

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Зависит от региона
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 4
2G сети GSM 2, 3, 5, 8
3G сети WCDMA 1, 2, 4, 5, 8
4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41
Поддержка 5G Нет
61

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Июль 2022 года
Дата начала продаж Июль 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель для зарядки
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco C40 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Poco C40 или Poco M3
2. Poco C40 или Poco F3
3. Poco C40 или Poco X3 Pro
4. Poco C40 или Redmi Note 11
5. Poco C40 или Redmi 10C

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