Xiaomi Poco C40
Дисплей
61
Производительность
21
Батарея
90
Камера
49
Итоговая оценка
56
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июль 2022 года
|Дата начала продаж
|Июль 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Крупный дисплей, который защищен стеклом Gorilla Glass
- Есть защита от влаги по стандарту IP52
- Внутри спрятана большая батарея, поддерживающая функцию Quick Charge
- Есть вариант с 64 ГБ памяти и отдельным местом для карты MicroSD.
- В комплекте дают слабый по мощности адаптер питания
- Есть проблемы с производительностью из-за процессора
- Яркости может не хватать для комфортного использования на улице
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Поко С40
61
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.71 дюймов
|Разрешение
|720 x 1650 пикселей
|Плотность пикселей
|268 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|400 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass
|Соотношение экрана к корпусу
|82%
64
Дизайн и корпус
|Высота
|169.59 мм
|Ширина
|76.56 мм
|Толщина
|9.18 мм
|Вес
|204 грамма
|Водонепроницаемость
|IP52
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Желтый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
82%
21
Производительность
|Чипсет
|JLQ JR510
|Макс. частота
|2000 МГц
|Объем ОЗУ
|3, 4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
155
Geekbench 5 (многоядерный)
748
AnTuTu Benchmark 9
131851
|CPU
|36431
|GPU
|22163
|Memory
|37186
|UX
|36684
|Total score
|131851
67
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|MIUI 13 for POCO
90
Батарея
|Объем
|6000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
49
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|2592 x 1944
|Апертура
|f/2.2
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
69
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Зависит от региона
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|4
|2G сети
|GSM 2, 3, 5, 8
|3G сети
|WCDMA 1, 2, 4, 5, 8
|4G сети
|LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41
|Поддержка 5G
|Нет
61
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Да
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Дата выхода
|Июль 2022 года
|Дата начала продаж
|Июль 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель для зарядки
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco C40 могут отличаться в зависимости от региона.