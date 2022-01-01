Xiaomi Poco C40 Дисплей 61 Производительность 21 Батарея 90 Камера 49 Итоговая оценка 56 Класс Бюджетный Дата выхода Июль 2022 года Дата начала продаж Июль 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Крупный дисплей, который защищен стеклом Gorilla Glass

Есть защита от влаги по стандарту IP52

Внутри спрятана большая батарея, поддерживающая функцию Quick Charge

Есть вариант с 64 ГБ памяти и отдельным местом для карты MicroSD. В комплекте дают слабый по мощности адаптер питания

Есть проблемы с производительностью из-за процессора

Яркости может не хватать для комфортного использования на улице

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Ксиаоми Поко С40

61 Экран Тип IPS LCD Размер 6.71 дюймов Разрешение 720 x 1650 пикселей Плотность пикселей 268 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Макс. заявленная яркость 400 нит Поддержка HDR Нет Защита дисплея Corning Gorilla Glass Соотношение экрана к корпусу 82%

64 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Xiaomi Poco C40 Высота 169.59 мм Ширина 76.56 мм Толщина 9.18 мм Вес 204 грамма Водонепроницаемость IP52 Материал задней панели Пластик Материал рамки Пластик Доступные цвета Черный, Зеленый, Желтый Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Соотношение экрана к корпусу 82%

21 Производительность Все характеристики чипа Ксиаоми Поко С40 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет JLQ JR510 Макс. частота 2000 МГц Оперативная память Объем ОЗУ 3, 4 ГБ Тип памяти LPDDR4X Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 32, 64 ГБ Тип накопителя UFS 2.2 Карта памяти MicroSD Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 155 Geekbench 5 (многоядерный) 748 AnTuTu Benchmark 9 131851 CPU 36431 GPU 22163 Memory 37186 UX 36684 Total score 131851

67 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI MIUI 13 for POCO

90 Батарея Характеристики Объем 6000 мАч Мощность зарядки 18 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

49 Камеры Спецификации и тестирование камер Poco C40 Основная камера Матрица 13 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео Нет Запись 1080p видео До 30 кадров/c Замедленная съемка Нет Количество объективов 2 (13 МП + 2 МП) Основной объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.2

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

- Размер пикселя: 1.75 микрон

- Сенсор: 1/5", Omnivision OV02B10 (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 5 мегапикселей Разрешение фото 2592 x 1944 Апертура f/2.2 Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

69 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Зависит от региона Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 4 2G сети GSM 2, 3, 5, 8 3G сети WCDMA 1, 2, 4, 5, 8 4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41 Поддержка 5G Нет

61 Звук Динамики Моно 3.5 мм аудио порт Да FM-Радио Да

Другое Класс Бюджетный Дата выхода Июль 2022 года Дата начала продаж Июль 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Акселерометр

- Датчик света

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Адаптер питания

- Кабель для зарядки

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Poco C40 могут отличаться в зависимости от региона.