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Apple iPhone 11 Pro Max

Apple iPhone 11 Pro Max
Дисплей
79
Производительность
91
Батарея
83
Камера
78
Итоговая оценка
83
Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Крупный экран с большой плотностью пикселей и увеличенной частотой обновления
  • Процессор способен выполнять задачи среднего по мощности ноутбука
  • Предлагается три разных варианта встроенной памяти
  • Ночной режим отлично справляется со своей задачей
  • Большой аккумулятор обеспечивает соответствующую автономность
  • Смартфон весит 226 грамм – это много
  • Отсутствует 3.5 мм аудиоразъем, а комплектные наушники имеют разъем Lightning

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Эпл Айфон 11 Про Макс
79

Экран

Тип OLED
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1242 x 2688 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 83.7%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
809 нит

Apple iPhone 11 Pro Max гордится своим 6.5-дюймовым экраном, который способен выдавать пиковую яркость 1200 нит. Такие показатели необходимы для воспроизведения контента, сертифицированного по стандарту HDR10 (Dolby Vision). Следовательно, он характеризуется эталонной контрастностью.

80

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Apple iPhone 11 Pro Max
Инфо
Высота 158 мм
Ширина 77.8 мм
Толщина 8.1 мм
Вес 226 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Золотой, Серебристый, Серый космос, Темно-серый
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.7%
91

Производительность

Все характеристики чипа Эпл Айфон 11 Про Макс и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A13 Bionic
Архитектура 2 ядра по 2.65 ГГц (Lightning), 4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder)
CPU ядер 6
Частота 2650 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Apple GPU
GPU-ядер 4
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 256, 512 ГБ
Тип накопителя NVMe
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
5403
Geekbench 4.4 (многоядерный)
13623
Geekbench 5 (одноядерный)
1314
Geekbench 5 (многоядерный)
3392
AnTuTu Benchmark 7
458423
AnTuTu Benchmark 8
547302

7-нанометровый чипсет A13 Bionic имеет достаточно мощности для выполнения серьезных задач. Здесь нет слота для карты памяти, поэтому стоит сразу задуматься над покупкой модели с 256 ГБ или 512 ГБ, если вы часто фотографируете или снимаете видео, особенно в 4K-разрешении.

95

Программное обеспечение

Операционная система iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
83

Батарея

Характеристики
Объем 3969 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:57 ч.
Быстрая зарядка Да (48% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
15:05 ч.
Время просмотра видео
19:30 ч.
Время разговора (3G)
21:03 ч.

Смартфон получил большой аккумулятор на 3969 мАч, поддерживающий быструю зарядку, хотя она заметно медленнее, чем у конкурентов.

78

Камеры

Спецификации и тестирование камер iPhone 11 Pro Max
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x
Вспышка Quad LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 3 (12 МП + 12 MP + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024
Апертура f/2.2
Тип сенсора BSI CMOS
Размер сенсора 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
124
Качества видео
102
Итоговая оценка камеры
117
83

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB No
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat 18
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46, 48, 66(1700/2100)
85

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
71 дБ
Музыка
74 дБ
Звонок
79 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники EarPods
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iPhone 11 Pro Max могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Apple iPhone 11 Pro Max

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (34 голосов)

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