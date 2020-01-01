Все характеристики чипа Эпл Айфон 11 Про Макс и тесты в бенчмарках

Тесты в бенчмарках

7-нанометровый чипсет A13 Bionic имеет достаточно мощности для выполнения серьезных задач. Здесь нет слота для карты памяти, поэтому стоит сразу задуматься над покупкой модели с 256 ГБ или 512 ГБ, если вы часто фотографируете или снимаете видео, особенно в 4K-разрешении.