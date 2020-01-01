Apple iPhone 11 Pro Max
Дисплей
79
Производительность
91
Батарея
83
Камера
78
Итоговая оценка
83
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Крупный экран с большой плотностью пикселей и увеличенной частотой обновления
- Процессор способен выполнять задачи среднего по мощности ноутбука
- Предлагается три разных варианта встроенной памяти
- Ночной режим отлично справляется со своей задачей
- Большой аккумулятор обеспечивает соответствующую автономность
- Смартфон весит 226 грамм – это много
- Отсутствует 3.5 мм аудиоразъем, а комплектные наушники имеют разъем Lightning
Технические характеристики
Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Эпл Айфон 11 Про Макс
79
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1242 x 2688 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|458 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|83.7%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Максимальная яркость
809 нит
Apple iPhone 11 Pro Max гордится своим 6.5-дюймовым экраном, который способен выдавать пиковую яркость 1200 нит. Такие показатели необходимы для воспроизведения контента, сертифицированного по стандарту HDR10 (Dolby Vision). Следовательно, он характеризуется эталонной контрастностью.
80
Дизайн и корпус
|Высота
|158 мм
|Ширина
|77.8 мм
|Толщина
|8.1 мм
|Вес
|226 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Золотой, Серебристый, Серый космос, Темно-серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.7%
91
Производительность
|Чипсет
|Apple A13 Bionic
|Архитектура
|2 ядра по 2.65 ГГц (Lightning), 4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder)
|CPU ядер
|6
|Частота
|2650 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Apple GPU
|GPU-ядер
|4
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|NVMe
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 4.4 (одноядерный)
5403
Geekbench 4.4 (многоядерный)
13623
Geekbench 5 (одноядерный)
1314
Geekbench 5 (многоядерный)
3392
AnTuTu Benchmark 7
458423
AnTuTu Benchmark 8
547302
7-нанометровый чипсет A13 Bionic имеет достаточно мощности для выполнения серьезных задач. Здесь нет слота для карты памяти, поэтому стоит сразу задуматься над покупкой модели с 256 ГБ или 512 ГБ, если вы часто фотографируете или снимаете видео, особенно в 4K-разрешении.
95
Программное обеспечение
|Операционная система
|iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
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Батарея
|Объем
|3969 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:57 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (48% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
15:05 ч.
Время просмотра видео
19:30 ч.
Время разговора (3G)
21:03 ч.
Смартфон получил большой аккумулятор на 3969 мАч, поддерживающий быструю зарядку, хотя она заметно медленнее, чем у конкурентов.
Рейтинг самых автономных смартфонов - 52 место
78
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|3 (12 МП + 12 MP + 12 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.2
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Размер сенсора
|1/3.6"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
124
Качества видео
102
Итоговая оценка камеры
117
83
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|No
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|18
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 11(1500), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 21(1500), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 46, 48, 66(1700/2100)
85
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Тесты динамиков
Голос
71 дБ
Музыка
74 дБ
Звонок
79 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.95 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники EarPods
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iPhone 11 Pro Max могут отличаться в зависимости от региона.
Цены на Apple iPhone 11 Pro Max
Оценка пользователей
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