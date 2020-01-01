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Apple iPhone 12 против 11 Pro Max

Эпл Айфон 12
Apple iPhone 12
VS
Эпл Айфон 11 Про Макс
Apple iPhone 11 Pro Max

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 13 октября 2020 года Apple iPhone 12 с экраном 6.1" и чипом Apple A14 Bionic, против 6.5-дюймового Apple iPhone 11 Pro Max, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone 12
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Более энергоэффективный CPU
  • Весит на 62 грамма меньше
  • На 16% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (1550 и 1332 баллов)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.3 мм уже
Причины выбрать Apple iPhone 11 Pro Max
  • Комплектуется на 1194 мАч более емким аккумулятором – 3969 против 2775 мАч
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 30% выше максимальная яркость экрана (821 против 631 нит)
  • На 0.4" большая диагональ экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Apple iPhone 12 и Apple iPhone 11 Pro Max

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.1 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1170 x 2532 пикселей 1242 x 2688 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 460 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Защита дисплея - Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 86% 83.7%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
iPhone 12
631 нит
iPhone 11 Pro Max +30%
821 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 146.7 мм 158 мм
Ширина 71.5 мм 77.8 мм
Толщина 7.4 мм 8.1 мм
Вес 164 грамма 226 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Product RED, Синий, Зеленый Золотой, Серебристый, Серый космос, Темно-серый
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Эпл Айфон 12 и Эпл Айфон 11 Про Макс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A14 Bionic Apple A13 Bionic
Архитектура 4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder), 2 ядра по 3.1 ГГц (Lightning) 2 ядра по 2.65 ГГц (Lightning), 4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder)
CPU ядер 6 6
Частота 3100 МГц 2650 МГц
Размер транзистора 5 нанометров 7 нанометров
Графика Apple A14 Bionic GPU Apple GPU
GPU-ядер 4 4
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 64, 256, 512 ГБ
Тип накопителя NVMe NVMe
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
iPhone 12 +16%
1550
iPhone 11 Pro Max
1332
Geekbench 5 (многоядерный)
iPhone 12 +22%
4185
iPhone 11 Pro Max
3437
AnTuTu Benchmark 8
iPhone 12 +7%
588935
iPhone 11 Pro Max
552198

Программное обеспечение

Операционная система iOS 14 iOS 13 (С обновлением до iOS 14)

Батарея

Характеристики
Объем 2775 мАч 3969 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки - 1:57 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (48% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (15 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
iPhone 12
н/д
iPhone 11 Pro Max
15:05 ч.
Время просмотра видео
iPhone 12
н/д
iPhone 11 Pro Max
19:30 ч.
Время разговора (3G)
iPhone 12
н/д
iPhone 11 Pro Max
21:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone 12 vs Apple iPhone 11 Pro Max
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 MP) 3 (12 МП + 12 MP + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800 4032 x 3024
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 23 мм -
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Размер сенсора - 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB No No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 22 18

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Музыка
Звонок

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2020 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники EarPods

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее батарея и камера - выбирайте Apple iPhone 11 Pro Max, а если производительность и корпус – то Apple iPhone 12.

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