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Apple iPhone 12

Apple iPhone 12
Дисплей
77
Производительность
90
Батарея
77
Камера
71
Итоговая оценка
80
Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • HDR-дисплей с тонкими рамками и четкой цветопередачей
  • Используется мощный 5-нанометровый процессор, который имеет огромный запас
  • Двойная камера с эталонной сверхширокоугольной съеимкой
  • Удобно пользоваться сканером лица
  • Легкий и очень прочный корпус – экран защищен стеклом Ceramic Shield
  • Бедная комплектация – в коробке только смартфон и кабель
  • Экран имеет стандартную частоту обновления
  • Нет режима макросъемки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Эпл Айфон 12
77

Экран

Тип OLED
Размер 6.1 дюймов
Разрешение 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 460 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Соотношение экрана к корпусу 86%
Особенности - DCI-P3

Тесты дисплея

Максимальная яркость
617 нит

Apple iPhone 12 получил топовый 6.1-дюймовый OLED-экран, который характеризуется высоким уровнем контрастности и яркости. Цветопередача не искажается ни под яркими лучами солнца, ни под большим углом использования. В верхней части имеется небольшой вырез для фронтальной камеры и датчикп Face ID, но со временем вы перестанете его замечать. Стандартная частота обновления 60 Гц не доставляет неудобств, но 120 Гц сильно бы улучшили опыт взаимодействия со смартфоном.

86

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Apple iPhone 12
Инфо
Высота 146.7 мм
Ширина 71.5 мм
Толщина 7.4 мм
Вес 164 грамма
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Product RED, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
86%
90

Производительность

Все характеристики чипа Эпл Айфон 12 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A14 Bionic
Архитектура 4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder), 2 ядра по 3.1 ГГц (Lightning)
CPU ядер 6
Частота 3100 МГц
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Apple A14 Bionic GPU
GPU-ядер 4
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя NVMe
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
1517
Geekbench 5 (многоядерный)
4113
AnTuTu Benchmark 8
585965
95

Программное обеспечение

Операционная система iOS 14
77

Батарея

Характеристики
Объем 2775 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет

В комплекте нет адаптера питания, поэтому покупать его придется отдельно. iPhone 12 поддерживает быструю зарядку, и при условии использования подходящей зарядки, смартфон подзарядится наполовину всего за 30 минут. Он также оборудован беспроводной зарядкой, хотя опять же придется покупать специальный адаптер питания.

71

Камеры

Спецификации и тестирование камер iPhone 12
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800
Зум Цифровой
Вспышка Quad LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 23 мм
Тип сенсора BSI CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

Камера состоит из двух 12-мегапиксельных сенсоров с разным предназначением. Первый считается основным и делает более качественные широкоугольные фотографии. Он также умеет делать портретные и ночные кадры, выделяющиеся детализацией и контрастностью. Второй нужен для создания снимков с большим углом охвата, так как он оснащен сверхширокоугольной оптикой. Оптический стабилизатор работает без нареканий, автофокус Dual Pixel тоже.

85

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB No
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat 22
2G сети GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц)
3G сети UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц)
4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48
90

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2020 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iPhone 12 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Apple iPhone 12

Оценка пользователей

2.3 из 5 баллов (12 голосов)

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