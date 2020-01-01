Тесты дисплея

Apple iPhone 12 получил топовый 6.1-дюймовый OLED-экран, который характеризуется высоким уровнем контрастности и яркости. Цветопередача не искажается ни под яркими лучами солнца, ни под большим углом использования. В верхней части имеется небольшой вырез для фронтальной камеры и датчикп Face ID, но со временем вы перестанете его замечать. Стандартная частота обновления 60 Гц не доставляет неудобств, но 120 Гц сильно бы улучшили опыт взаимодействия со смартфоном.