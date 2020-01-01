Apple iPhone 12
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- HDR-дисплей с тонкими рамками и четкой цветопередачей
- Используется мощный 5-нанометровый процессор, который имеет огромный запас
- Двойная камера с эталонной сверхширокоугольной съеимкой
- Удобно пользоваться сканером лица
- Легкий и очень прочный корпус – экран защищен стеклом Ceramic Shield
- Бедная комплектация – в коробке только смартфон и кабель
- Экран имеет стандартную частоту обновления
- Нет режима макросъемки
Технические характеристики
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1170 x 2532 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Соотношение экрана к корпусу
|86%
|Особенности
|- DCI-P3
Тесты дисплея
Apple iPhone 12 получил топовый 6.1-дюймовый OLED-экран, который характеризуется высоким уровнем контрастности и яркости. Цветопередача не искажается ни под яркими лучами солнца, ни под большим углом использования. В верхней части имеется небольшой вырез для фронтальной камеры и датчикп Face ID, но со временем вы перестанете его замечать. Стандартная частота обновления 60 Гц не доставляет неудобств, но 120 Гц сильно бы улучшили опыт взаимодействия со смартфоном.
Дизайн и корпус
|Высота
|146.7 мм
|Ширина
|71.5 мм
|Толщина
|7.4 мм
|Вес
|164 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Product RED, Синий, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Apple A14 Bionic
|Архитектура
|4 ядра по 1.8 ГГц (Thunder), 2 ядра по 3.1 ГГц (Lightning)
|CPU ядер
|6
|Частота
|3100 МГц
|Размер транзистора
|5 нанометров
|Графика
|Apple A14 Bionic GPU
|GPU-ядер
|4
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|NVMe
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|iOS 14
Батарея
|Объем
|2775 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
В комплекте нет адаптера питания, поэтому покупать его придется отдельно. iPhone 12 поддерживает быструю зарядку, и при условии использования подходящей зарядки, смартфон подзарядится наполовину всего за 30 минут. Он также оборудован беспроводной зарядкой, хотя опять же придется покупать специальный адаптер питания.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4290 x 2800
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Сенсор: 1/3.6" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4290 x 2800
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|23 мм
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 30 FPS
Камера состоит из двух 12-мегапиксельных сенсоров с разным предназначением. Первый считается основным и делает более качественные широкоугольные фотографии. Он также умеет делать портретные и ночные кадры, выделяющиеся детализацией и контрастностью. Второй нужен для создания снимков с большим углом охвата, так как он оснащен сверхширокоугольной оптикой. Оптический стабилизатор работает без нареканий, автофокус Dual Pixel тоже.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|No
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|22
|2G сети
|GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц)
|3G сети
|UMTS/HSPA+/DC‑HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц)
|4G сети
|LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2020 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2020 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель Lightning/Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены на Apple iPhone 12
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Сравнения с конкурентами
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