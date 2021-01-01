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Apple iPhone 13

Apple iPhone 13
Дисплей
80
Производительность
73
Батарея
75
Камера
73
Итоговая оценка
78
Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • Впечатляющий XDR OLED дисплей с четким изображением и поддержкой Dolby Vision
  • Отличная камера с оптическим стабилизатором, который компенсирует тряску во время движения
  • Мощный процессор с поддержкой 5G
  • Защищен от влаги по стандарту IP68
  • Удобный в использовании благодаря компактным размерам
  • Производитель оставил стандартную частоту обновления 60 Гц
  • В комплекте нет зарядного устройства

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Эпл Айфон 13
80

Экран

Тип OLED
Размер 6.1 дюймов
Разрешение 1170 x 2532 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 460 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Защита дисплея Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 86%
Особенности - DCI-P3
Максимальная яркость
801 нит
85

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Apple iPhone 13
Высота 146.7 мм
Ширина 71.5 мм
Толщина 7.65 мм
Вес 174 грамма
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Розовый, Синий, Черный, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Нет
Соотношение экрана к корпусу
86%
73

Производительность

Все характеристики чипа Эпл Айфон 13 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A15 Bionic
Макс. частота 3200 МГц
CPU-ядер 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.2 ГГц: Avalanche
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Apple GPU
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя NVMe
Карта памяти Нет
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98

Программное обеспечение

Операционная система iOS 15
75

Батарея

Характеристики
Объем 3095 мАч
Мощность зарядки 20 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
73

Камеры

Спецификации и тестирование камер iPhone 13
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024
Зум Цифровой
Вспышка LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.7 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 23 мм
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS
87

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
2G сети GSM/EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz
3G сети UMTS 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz
4G сети LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71
Поддержка 5G Да
90

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Кабель Lightning
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iPhone 13 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Apple iPhone 13

Оценка пользователей

5 из 5 баллов (2 голосов)

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