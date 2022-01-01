Apple iPhone 14
Дисплей
78
Производительность
87
Батарея
78
Камера
75
Итоговая оценка
80
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- Компактный – удобно лежит в руке
- Отличная камера с продвинутым стабилизатором изображения
- Защищен прочным стеклом с обеих сторон, а рамка алюминиевая
- Чипсет обладает существенным запасом мощности
- Заряжается беспроводным путем
- Зарядное устройство продается отдельно
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Эпл Айфон 14
78
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1170 x 2532 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|800 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1200 нит
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|86%
|Особенности
|- DCI-P3
85
Дизайн и корпус
|Высота
|146.7 мм
|Ширина
|71.5 мм
|Толщина
|7.8 мм
|Вес
|172 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Фиолетовый, Синий, Красный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Соотношение экрана к корпусу
86%
87
Производительность
|Чипсет
|Apple A15 Bionic
|Макс. частота
|3230 МГц
|CPU-ядер
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.24 ГГц: Avalanche
|Размер транзистора
|5 нанометров
|Графика
|Apple GPU
|Частота GPU
|1200 МГц
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1811
Geekbench 5 (многоядерный)
4808
98
Программное обеспечение
|Операционная система
|iOS 16
78
Батарея
|Объем
|3279 мАч
|Мощность зарядки
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
75
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|Апертура
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|23 мм
|Размер сенсора
|1/3.6"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
80
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|1
|Тип SIM
|Nano
|Поддержка eSIM*
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|18
|2G сети
|GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
|3G сети
|UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)
|4G сети
|LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 32, 66, 71
|Поддержка 5G
|Да
90
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C - Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iPhone 14 могут отличаться в зависимости от региона.