Apple iPhone XR против iPhone 14
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 12 сентября 2018 года Apple iPhone XR с экраном 6.1" и чипом Apple A12 Bionic, против 6.1-дюймового Apple iPhone 14, который имеет процессор Apple A15 Bionic и вышел на 49 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple iPhone 14
- Показывает на 56% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 41% выше плотность пикселей (460 vs 326 PPI)
- На 13% лучшая автономность (37:24 vs 33:02 часов)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- На 31% выше максимальная яркость экрана (837 против 640 нит)
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Смартфон на 4 года и 1 месяц новее
- Комплектуется на 337 мАч более емким аккумулятором – 3279 против 2942 мАч
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 3 ГБ
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|IPS LCD
|OLED
|Размер
|6.1 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|828 x 1792 пикселей
|1170 x 2532 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|326 точек на дюйм
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|625 нит
|800 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|-
|1200 нит
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|79%
|86%
|Особенности
|-
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|100%
|99.5%
|ШИМ (PWM)
|Не обнаружено
|60 Гц
|Время отклика
|32.8 мс
|12 мс
|Контрастность
|1920:1
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|150.9 мм
|146.7 мм
|Ширина
|75.7 мм
|71.5 мм
|Толщина
|8.3 мм
|7.8 мм
|Вес
|194 грамма
|172 грамма
|Водонепроницаемость
|IP67
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Белый, Красный, Желтый, Оранжевый
|Черный, Фиолетовый, Синий, Красный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Apple A12 Bionic
|Apple A15 Bionic
|Макс. частота
|2490 МГц
|3230 МГц
|CPU-ядер
|6 (2 + 4)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
|- 4 ядра по 2.02 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.24 ГГц: Avalanche
|Размер транзистора
|7 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Apple A12 Bionic GPU
|Apple GPU
|Частота GPU
|1100 МГц
|1200 МГц
|FLOPS
|~560 Гфлопс
|-
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 128, 256 ГБ
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|NVMe
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
|CPU
|142301
|-
|GPU
|188718
|-
|Memory
|70367
|-
|UX
|104916
|-
|Total score
|505791
|791058
|Stability
|68%
|82%
|Graphics test
|31 FPS
|57 FPS
|Graphics score
|5245
|9519
Программное обеспечение
|Операционная система
|iOS 12 (С обновлением до iOS 16)
|iOS 16 (С обновлением до iOS 16.02)
|Размер системы из коробки
|11.1 ГБ
|12 ГБ
Батарея
|Объем
|2942 мАч
|3279 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|20 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi (10 Вт)
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Да (60% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:43 ч.
|1:31 ч.
|Веб-серфинг
|11:16 ч.
|13:45 ч.
|Просмотр видео
|12:45 ч.
|15:45 ч.
|Игры
|05:10 ч.
|05:25 ч.
|Режим ожидания
|123 ч.
|122 ч.
Рейтинг смартфонов по времени автономной работы (#133 и #47)
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Quad LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.9 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|7 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|3088 x 2316
|4032 x 3024
|Апертура
|f/2.2
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|32 мм
|23 мм
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.6"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.3
|Функции Bluetooth
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE
|Тип USB
|No
|-
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|12
|18
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2018 года
|Сентябрь 2022 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2018 года
|Сентябрь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.99 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|0.99 Вт/кг
|-
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон Apple iPhone XR
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C - Lightning
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone 14 более удачной покупкой.
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