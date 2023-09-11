Apple iPhone 15 Pro
- Дисплей: 6.1" OLED - 1179 x 2556
- Чип: Apple A17 Pro
- Камера: 4 (48 MP + 12 MP + 13.4 MP)
- Батарея: 3650 мАч
- OS: iOS 17
- Вес: 187 г.
Обзор
Дисплей
92
Камера
84
Производительность
80*
Игры
n/a
Батарея
70*
Коммуникации
84
Итоговая оценка
81*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- Компактный, но зато удобный в обращении смартфон, рамки которого выполнены из титана
- Адаптивная панель с пиковой яркостью 2000 нит и высокой плотностью пикселей
- Оснащен телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом
- Топовый процессор Apple A17 Pro может похвастаться эксклюзивными особенностями
- Может слишком сильно греться при длительной эксплуатации
- Хотелось бы видеть более быструю зарядку, особенно беспроводную
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Apple iPhone 15 Pro
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1179 x 2556 пикселей
|Соотношение сторон
|19.5:9
|Плотность пикселей
|460 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Да
|Макс. заявленная яркость
|2000 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1600 нит
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Ceramic Shield
|Соотношение экрана к корпусу
|88.2%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Дизайн и корпус
|Высота
|146.6 мм
|Ширина
|70.6 мм
|Толщина
|8.25 мм
|Вес
|187 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Серебристый, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Соотношение экрана к корпусу
88.2%
Производительность
|Чипсет
|Apple A17 Pro
|Макс. частота
|3700 МГц
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|128, 256, 512, 1024 ГБ
|Тип накопителя
|NVMe
|Карта памяти
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|iOS 17
Батарея
|Объем
|3650 мАч
|Макс. мощность зарядки
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 3x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|Количество объективов
|4 (48 МП + 12 МП + 13.4 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX803 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.9"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13.4 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Времяпролетный объектив
|Да
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|Апертура
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|23 мм
|Размер сенсора
|1/3.6"
|Разрешение видео
|2160p (4K) при 60 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|1
|Тип SIM
|Nano
|Поддержка eSIM*
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|Поддержка 5G
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2023 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2023 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Зарядное устройство из коробки
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iPhone 15 Pro могут отличаться в зависимости от региона.