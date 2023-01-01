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Apple iPhone 15 Pro Max против iPhone 15 Pro

85 из 100
Apple iPhone 15 Pro Max
VS
81 из 100
Apple iPhone 15 Pro
Apple iPhone 15 Pro Max
Apple iPhone 15 Pro

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 12 сентября 2023 года Apple iPhone 15 Pro Max с экраном 6.7" и чипом Apple A17 Pro, против 6.1-дюймового Apple iPhone 15 Pro, который имеет процессор Apple A17 Pro. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone 15 Pro Max
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1202 мАч более емким аккумулятором – 4852 против 3650 мАч
  • Камера имеет оптический зум 5x
Причины выбрать Apple iPhone 15 Pro
  • Весит на 34 грамма меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.1 мм уже

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iPhone 15 Pro Max
vs
iPhone 15 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.7 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1290 x 2796 пикселей 1179 x 2556 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9 19.5:9
Плотность пикселей 460 точек на дюйм 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Да
Макс. заявленная яркость 2000 нит 2000 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1600 нит 1600 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Защита дисплея Ceramic Shield Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 89.8% 88.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display

Дизайн и корпус

Высота 159.9 мм 146.6 мм
Ширина 76.7 мм 70.6 мм
Толщина 8.25 мм 8.25 мм
Вес 221 грамм 187 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Серебристый, Синий Белый, Черный, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Apple iPhone 15 Pro Max и Apple iPhone 15 Pro в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A17 Pro Apple A17 Pro
Макс. частота 3700 МГц 3700 МГц
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ 128, 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя NVMe NVMe
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система iOS 17 iOS 17

Батарея

Объем 4852 мАч 3650 мАч
Макс. мощность зарядки 30 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (7.5 Вт) Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да Да
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone 15 Pro Max vs Apple iPhone 15 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8000 x 6000
Зум Оптический, 5x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 12.7 МП + 13.4 МП) 4 (48 МП + 12 МП + 13.4 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX803 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX803 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12.7 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 85 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.9" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 77 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.9"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13.4 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 13.4 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив Да Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 4032 x 3024
Апертура f/1.9 f/1.9
Фокусное расстояние 23 мм 23 мм
Размер сенсора 1/3.6" 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.3
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2023 года Сентябрь 2023 года
Дата начала продаж Сентябрь 2023 года Сентябрь 2023 года
Наличие на рынке Ожидается Ожидается
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Зарядное устройство из коробки Нет Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Apple iPhone 15 Pro Max.

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24 (54.5%)
20 (45.5%)
Всего проголосовало: 44

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