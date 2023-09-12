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Apple iPhone 15 Pro Max

Apple iPhone 15 Pro Max
  • Дисплей: 6.7" OLED - 1290 x 2796
  • Чип: Apple A17 Pro
  • Камера: 4 (48 MP + 12.7 MP + 13.4 MP)
  • Батарея: 4852 мАч
  • OS: iOS 17
  • Вес: 221 г.

Обзор

Дисплей
93
Камера
87
Производительность
80*
Игры
n/a
Батарея
86*
Коммуникации
84
Итоговая оценка
85*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Профессиональная камера с шикарной стабилизацией, но главное 5-кратным оптическим зумом
  • Дисплей имеет несравнимую яркость, высокую частоту обновления и подходящую плотность пикселей
  • Рамка сделана из титана, а стекло с обоих сторон отлично противостоит царапинам
  • Порт USB-С имеет ряд продвинутых возможностей для опытных пользователей
  • Большой вес может доставлять неудобства

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Apple iPhone 15 Pro Max

Экран

Тип OLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1290 x 2796 пикселей
Соотношение сторон 19.5:9
Плотность пикселей 460 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да
Макс. заявленная яркость 2000 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1600 нит
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Защита дисплея Ceramic Shield
Соотношение экрана к корпусу 89.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Apple iPhone 15 Pro Max
Высота 159.9 мм
Ширина 76.7 мм
Толщина 8.25 мм
Вес 221 грамм
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Серебристый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Нет
Соотношение экрана к корпусу
89.8%

Производительность

Все характеристики чипа Apple iPhone 15 Pro Max и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A17 Pro
Макс. частота 3700 МГц
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512, 1024 ГБ
Тип накопителя NVMe
Карта памяти Нет

Программное обеспечение

Операционная система iOS 17

Батарея

Объем 4852 мАч
Макс. мощность зарядки 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)

Камеры

Спецификации и тестирование камер iPhone 15 Pro Max
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000
Зум Оптический, 5x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120°
Количество объективов 4 (48 МП + 12.7 МП + 13.4 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Сенсор: 1/1.28", Sony IMX803 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12.7 МП
- Апертура: f/2.8
- Фокусное расстояние: 85 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/1.9" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13.4 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55"
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024
Апертура f/1.9
Фокусное расстояние 23 мм
Размер сенсора 1/3.6"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 1
Тип SIM Nano
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
2G сети GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)
3G сети UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz)
4G сети LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71)
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2023 года
Дата начала продаж Сентябрь 2023 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Зарядное устройство из коробки Нет
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iPhone 15 Pro Max могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3.8 из 5 баллов (60 голосов)

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Отзывы (3)

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Илья 12 сентября 2023 20:10
Вроде бы на презентации сказали что камера оснащена 5х кратным оптическим зумом.
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Killer_Seven 12 сентября 2023 13:52
Привет этот айфон 15 про Макс оперативный памяти 8 Гб :)
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tt:Mansyr4iklol 12 сентября 2023 05:08
Где его можно купить?
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