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Apple iPhone 8

Apple iPhone 8
Дисплей
53
Производительность
64
Батарея
56
Камера
59
Итоговая оценка
63
Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Построен на мощном процессоре с серьезным запасом мощности
  • Оборудован беспроводной и быстрой зарядками
  • Компактный и крепкий смартфон
  • Умеет записывать качественные 4K-видео
  • Одиночная основная камера – нет портретной съемки
  • Маленький дисплей с невысокой плотностью пикселей
  • Слабая автономность – оснащен небольшим аккумулятором

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Эпл Айфон 8
53

Экран

Тип IPS LCD
Размер 4.7 дюймов
Разрешение 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 16:9
Плотность пикселей 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 65.4%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
635 нит
62

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Apple iPhone 8
Инфо
Высота 138.4 мм
Ширина 67.3 мм
Толщина 7.3 мм
Вес 148 граммов
Водонепроницаемость IP67
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Серебристый, Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
65.4%

Apple iPhone 8 – сделан из премиальных материалов, поэтому выглядит соответственно. В плане дизайна он отстает от конкурентов, поскольку у него заметно больше рамки, особенно сверху и снизу. Из-за этого соотношение экрана к корпусу составляет всего 65.4 процента.

64

Производительность

Все характеристики чипа Эпл Айфон 8 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A11 Bionic
Архитектура 2 ядра по 2100 МГц (Monsoon), 4 ядра (Mistral)
CPU ядер 6
Частота 2100 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Apple GPU
GPU-ядер 3
Оперативная память
Объем ОЗУ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 256 ГБ
Тип накопителя NVMe
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
4155
Geekbench 4.4 (многоядерный)
10071
Geekbench 5 (одноядерный)
931
Geekbench 5 (многоядерный)
2181
AnTuTu Benchmark 7
201685
AnTuTu Benchmark 8
261897

Телефон оборудован мощным процессором Apple A11 Bionic, обладающий серьезным запасом производительности. Единственное, что расстраивает, это небольшой объем оперативной памяти – 2 ГБ. Сейчас этого достаточно, но с развитием приложений и iOS ситуация может резко измениться.

95

Программное обеспечение

Операционная система iOS 11 (С обновлением до iOS 14)
Размер системы из коробки 6 ГБ
56

Батарея

Характеристики
Объем 1821 мАч
Мощность зарядки 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 1:15 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:54 ч.
Время просмотра видео
10:36 ч.
Время разговора (3G)
12:24 ч.
59

Камеры

Спецификации и тестирование камер iPhone 8
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024
Зум Цифровой
Вспышка Quad LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Apple iPhone 8 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3088 x 2320
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 32 мм
Размер пикселя 1 микрон
Тип сенсора BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
93
Качества видео
90
Итоговая оценка камеры
92

Основная камера состоит только из одного модуля, а значит ее функционал сильно ограничен. Например, здесь нет возможности сделать снимок с размытым фоном.

66

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB No
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 1
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat 16
2G сети GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
3G сети HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
4G сети LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100)
86

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
71 дБ
Музыка
77 дБ
Звонок
80 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.35 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.36 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство (не поддерживает быструю зарядку)
- Наушники EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер с Lightning на 3.5 мм
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iPhone 8 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Apple iPhone 8

FAQ - Ответы на частые вопросы

Как подключить к iPhone 8 стандартные наушники на 3.5 мм?

- Если вы желаете использовать собственные наушники, которые подключаются по 3.5 мм аудиоразъему, вместо комплектных EarPods, тогда воспользуйтесь адаптером с Lightning на 3.5 мм. Он имеется в коробке с телефоном.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (14 голосов)

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