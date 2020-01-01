Apple iPhone 8
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Построен на мощном процессоре с серьезным запасом мощности
- Оборудован беспроводной и быстрой зарядками
- Компактный и крепкий смартфон
- Умеет записывать качественные 4K-видео
- Одиночная основная камера – нет портретной съемки
- Маленький дисплей с невысокой плотностью пикселей
- Слабая автономность – оснащен небольшим аккумулятором
Технические характеристики
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|4.7 дюймов
|Разрешение
|750 x 1334 пикселей
|Соотношение сторон
|16:9
|Плотность пикселей
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|65.4%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|138.4 мм
|Ширина
|67.3 мм
|Толщина
|7.3 мм
|Вес
|148 граммов
|Водонепроницаемость
|IP67
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Серебристый, Золотой, Серый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Apple iPhone 8 – сделан из премиальных материалов, поэтому выглядит соответственно. В плане дизайна он отстает от конкурентов, поскольку у него заметно больше рамки, особенно сверху и снизу. Из-за этого соотношение экрана к корпусу составляет всего 65.4 процента.
Производительность
|Чипсет
|Apple A11 Bionic
|Архитектура
|2 ядра по 2100 МГц (Monsoon), 4 ядра (Mistral)
|CPU ядер
|6
|Частота
|2100 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Apple GPU
|GPU-ядер
|3
|Объем ОЗУ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 256 ГБ
|Тип накопителя
|NVMe
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Телефон оборудован мощным процессором Apple A11 Bionic, обладающий серьезным запасом производительности. Единственное, что расстраивает, это небольшой объем оперативной памяти – 2 ГБ. Сейчас этого достаточно, но с развитием приложений и iOS ситуация может резко измениться.
Программное обеспечение
|Операционная система
|iOS 11 (С обновлением до iOS 14)
|Размер системы из коробки
|6 ГБ
Батарея
|Объем
|1821 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|1:15 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi (7.5 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Количество объективов
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Apple iPhone 8 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|3088 x 2320
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|32 мм
|Размер пикселя
|1 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Основная камера состоит только из одного модуля, а значит ее функционал сильно ограничен. Например, здесь нет возможности сделать снимок с размытым фоном.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|No
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|1
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|16
|2G сети
|GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
|3G сети
|HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
|4G сети
|LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100)
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2017 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2017 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.35 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.36 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство (не поддерживает быструю зарядку)
- Наушники EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер с Lightning на 3.5 мм
Цены на Apple iPhone 8
FAQ - Ответы на частые вопросы
Как подключить к iPhone 8 стандартные наушники на 3.5 мм?
- Если вы желаете использовать собственные наушники, которые подключаются по 3.5 мм аудиоразъему, вместо комплектных EarPods, тогда воспользуйтесь адаптером с Lightning на 3.5 мм. Он имеется в коробке с телефоном.
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