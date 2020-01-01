Как подключить к iPhone 8 стандартные наушники на 3.5 мм?

- Если вы желаете использовать собственные наушники, которые подключаются по 3.5 мм аудиоразъему, вместо комплектных EarPods, тогда воспользуйтесь адаптером с Lightning на 3.5 мм. Он имеется в коробке с телефоном.