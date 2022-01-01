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Apple iPhone SE (2022) против iPhone 8

Эпл Айфон SE (2022)
VS
Эпл Айфон 8
Apple iPhone SE (2022)
Apple iPhone 8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 8 марта 2022 года Apple iPhone SE (2022) с экраном 4.7" и чипом Apple A15 Bionic, против 4.7-дюймового Apple iPhone 8, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 55 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone SE (2022)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A15 Bionic
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 4 ГБ против 2 ГБ
  • На 83% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1716 и 938 баллов
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
iPhone SE (2022)
vs
iPhone 8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 4.7 дюймов 4.7 дюймов
Разрешение 750 x 1334 пикселей 750 x 1334 пикселей
Соотношение сторон 16:9 16:9
Плотность пикселей 326 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR - Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 65.4% 65.4%
Особенности - DCI-P3 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.9%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 22 мс
Контрастность - 1373:1
Максимальная яркость
iPhone SE (2022)
627 нит
iPhone 8 +3%
644 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 138.4 мм 138.4 мм
Ширина 67.3 мм 67.3 мм
Толщина 7.3 мм 7.3 мм
Вес 144 грамма 148 граммов
Водонепроницаемость IP67 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки - Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Красный Серебристый, Золотой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Эпл Айфон SE (2022) и Эпл Айфон 8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A15 Bionic Apple A11 Bionic
Макс. частота 3223 МГц 2100 МГц
CPU-ядер 6 (2 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.82 ГГц: Blizzard
- 2 ядра по 3.223 ГГц: Avalanche		 - 4 ядра по 1.42 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
Размер транзистора 5 нанометров 10 нанометров
Графика Apple GPU Apple GPU
Частота GPU 1200 МГц -
FLOPS - ~325 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 2 ГБ
Тип памяти - LPDDR4
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128, 256 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя NVMe NVMe
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
iPhone SE (2022) +83%
1716
iPhone 8
938
Geekbench 5 (многоядерный)
iPhone SE (2022) +112%
4719
iPhone 8
2228
AnTuTu Benchmark 9
iPhone SE (2022)
н/д
iPhone 8
317904
CPU - 90324
GPU - 92994
Memory - 61110
UX - 72174
Total score - 317904
3DMark Wild Life Performance
Stability - 62%
Graphics test - 19 FPS
Graphics score - 3216
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система iOS 15.3 iOS 11 (С обновлением до iOS 15.2)
Размер системы из коробки - 6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 1821 мАч 1821 мАч
Мощность зарядки 20 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки - 1:15 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
iPhone SE (2022)
н/д
iPhone 8
11:54 ч.
Время просмотра видео
iPhone SE (2022)
н/д
iPhone 8
10:36 ч.
Время разговора (3G)
iPhone SE (2022)
н/д
iPhone 8
12:24 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone SE (2022) vs Apple iPhone 8
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4290 x 2800 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 1 (12 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone 8 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 7 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024 3088 x 2320
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние - 32 мм
Размер пикселя - 1 микрон
Тип сенсора - BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB - No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 16
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
iPhone SE (2022)
н/д
iPhone 8
80.1 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2022 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Март 2022 года Сентябрь 2017 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.35 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.36 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство (не поддерживает быструю зарядку)
- Наушники EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер с Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone SE (2022) более удачной покупкой.

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