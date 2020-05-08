Apple iPhone XS Max
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Спереди и сзади стекло Gorilla Glass 6
- Четкий экран с поддержкой цветового пространства P3
- Стереодинамики
- Быстрый процессор A12 Bionic
- Превосходная камера
- Наушники в комплекте
- В комплекте нет быстрой зарядки
- Высокая стоимость
- Выбор режимов видео находится в общих настройках телефона
- NFC не доступен сторонним разработчикам
Технические характеристики
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1242 x 2688 пикселей
|Соотношение сторон
|19.4:9
|Плотность пикселей
|456 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.41%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Apple iPhone XS Max — первый смартфон американского бренда с огромным экраном, который по характеристикам подходит для просмотра HDR-фильмов в высоком разрешении. 6.5-дюймовая OLED-панель идеально подходит для игр. Разрешение дисплея составляет 1242 x 2688 пикселей, а их плотность — 456 точек на дюйм.
Дизайн и корпус
|Высота
|157.5 мм
|Ширина
|77.4 мм
|Толщина
|7.7 мм
|Вес
|208 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Золотой, Серый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Apple A12 Bionic
|Архитектура
|2 ядра по 2.5 ГГц (Vortex), 4 ядра по 1.59 ГГц (Tempest)
|CPU ядер
|6
|Частота
|2490 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Apple GPU
|GPU-ядер
|4
|Частота GPU
|1100 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.0
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Аппаратная платформа, которая состоит из мощного процессора A12 Bionic и многоядерной графикой Apple GPU, обеспечивает идеальную плавность геймплея. Гаджет также получил улучшенный сканер лица Face ID, более мощный аккумулятор по сравнению с предшественником и отличные стереодинамики.
Программное обеспечение
|Операционная система
|iOS 12 (С обновлением до iOS 14)
|Размер системы из коробки
|16 ГБ
Батарея
|Объем
|3174 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|03:29 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
Тесты автономности
Емкость несъемной батареи составляет 3174 мАч, а благодаря поддержке быстрой зарядки, она может заряжаться значительно быстрее, чем тот самый iPhone 7 Plus. Айфон ХС Макс предлагает на 90 минут лучшую автономность, чем iPhone X.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Вспышка
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.5", Apple iSight X (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Apple iPhone XS Max от DxOMark
|Количество мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|3088 x 2316
|Апертура
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|32 мм
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Отзывы о XS Max говорят, что он имеет очень хорошие камеры спереди и сзади. Основная состоит из двух модулей — 12-мегапиксельных. Главный обладает апертурой f/1.8, а дополнительный — f/2.4. Там присутствует вспышка Quad LED True Tone.
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|No
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|16
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект
| - Адаптер питания
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Apple iPhone XS Max
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