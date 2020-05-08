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Apple iPhone XS Max

Apple iPhone XS Max
Дисплей
73
Производительность
76
Батарея
70
Камера
64
Итоговая оценка
74
Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Спереди и сзади стекло Gorilla Glass 6
  • Четкий экран с поддержкой цветового пространства P3
  • Стереодинамики
  • Быстрый процессор A12 Bionic
  • Превосходная камера
  • Наушники в комплекте
  • В комплекте нет быстрой зарядки
  • Высокая стоимость
  • Выбор режимов видео находится в общих настройках телефона
  • NFC не доступен сторонним разработчикам

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Эпл Айфон ХС Макс
73

Экран

Тип OLED
Размер 6.5 дюймов
Разрешение 1242 x 2688 пикселей
Соотношение сторон 19.4:9
Плотность пикселей 456 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.41%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
649 нит

Apple iPhone XS Max — первый смартфон американского бренда с огромным экраном, который по характеристикам подходит для просмотра HDR-фильмов в высоком разрешении. 6.5-дюймовая OLED-панель идеально подходит для игр. Разрешение дисплея составляет 1242 x 2688 пикселей, а их плотность — 456 точек на дюйм.

78

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Apple iPhone XS Max
Инфо
Высота 157.5 мм
Ширина 77.4 мм
Толщина 7.7 мм
Вес 208 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Золотой, Серый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
85.41%
76

Производительность

Все характеристики чипа Эпл Айфон ХС Макс и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A12 Bionic
Архитектура 2 ядра по 2.5 ГГц (Vortex), 4 ядра по 1.59 ГГц (Tempest)
CPU ядер 6
Частота 2490 МГц
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Apple GPU
GPU-ядер 4
Частота GPU 1100 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
4764
Geekbench 4.4 (многоядерный)
11345
Geekbench 5 (одноядерный)
756
Geekbench 5 (многоядерный)
2043
AnTuTu Benchmark 7
308121
AnTuTu Benchmark 8
441570

Аппаратная платформа, которая состоит из мощного процессора A12 Bionic и многоядерной графикой Apple GPU, обеспечивает идеальную плавность геймплея. Гаджет также получил улучшенный сканер лица Face ID, более мощный аккумулятор по сравнению с предшественником и отличные стереодинамики.

95

Программное обеспечение

Операционная система iOS 12 (С обновлением до iOS 14)
Размер системы из коробки 16 ГБ
70

Батарея

Характеристики
Объем 3174 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 03:29 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:06 ч.
Время просмотра видео
13:43 ч.
Время разговора (3G)
16:08 ч.

Емкость несъемной батареи составляет 3174 мАч, а благодаря поддержке быстрой зарядки, она может заряжаться значительно быстрее, чем тот самый iPhone 7 Plus. Айфон ХС Макс предлагает на 90 минут лучшую автономность, чем iPhone X.

64

Камеры

Спецификации и тестирование камер iPhone XS Max
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x
Вспышка Quad LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.5", Apple iSight X (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Apple iPhone XS Max от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3088 x 2316
Апертура f/2.2
Фокусное расстояние 32 мм
Тип сенсора BSI CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
110
Качества видео
96
Итоговая оценка камеры
105

Отзывы о XS Max говорят, что он имеет очень хорошие камеры спереди и сзади. Основная состоит из двух модулей — 12-мегапиксельных. Главный обладает апертурой f/1.8, а дополнительный —  f/2.4. Там присутствует вспышка Quad LED True Tone.

76

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB No
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat 16
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2100, LTE 800, LTE 1800, LTE 2600, LTE 850, LTE 1700, LTE 900, LTE 1900
86

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да
Тесты динамиков
Голос
70 дБ
Музыка
74 дБ
Звонок
84 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Адаптер питания
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации iPhone XS Max могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Apple iPhone XS Max

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (30 голосов)

Сравнения с конкурентами

Отзывы (1)

Дмитрий 08 мая 2020 09:23
В особенностях указано 120 ГЦ, но ведь это не так на самом деле
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