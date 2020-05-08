Тесты дисплея

Apple iPhone XS Max — первый смартфон американского бренда с огромным экраном, который по характеристикам подходит для просмотра HDR-фильмов в высоком разрешении. 6.5-дюймовая OLED-панель идеально подходит для игр. Разрешение дисплея составляет 1242 x 2688 пикселей, а их плотность — 456 точек на дюйм.