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Apple iPhone XS Max против iPhone XR

Эпл Айфон ХС Макс
Apple iPhone XS Max
VS
Эпл Айфон XR
Apple iPhone XR

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 12 сентября 2018 года Apple iPhone XS Max с экраном 6.5" и чипом Apple A12 Bionic, против 6.1-дюймового Apple iPhone XR, который имеет процессор Apple A12 Bionic. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Apple iPhone XS Max
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 40% выше плотность пикселей (456 vs 326 PPI)
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Тонкие рамки – на 6.41% выше полезная площадь экрана
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 2.0 против NVMe
Причины выбрать Apple iPhone XR
  • Стабилизация изображения
  • На 50% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (1136 и 759 баллов)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Apple iPhone XS Max и Apple iPhone XR

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.5 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1242 x 2688 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 19.4:9 19.5:9
Плотность пикселей 456 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, HDR10
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 85.41% 79%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 -

Тесты дисплея

Максимальная яркость
iPhone XS Max
664 нит
iPhone XR +6%
707 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 157.5 мм 150.9 мм
Ширина 77.4 мм 75.7 мм
Толщина 7.7 мм 8.3 мм
Вес 208 граммов 194 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP67
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Золотой, Серый, Серебристый Синий, Черный, Белый, Красный, Желтый, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
iPhone XS Max +8%
85.41%
iPhone XR
79%

Производительность

Тестируем Эпл Айфон ХС Макс и Эпл Айфон XR в бенчмарках
Процессор
Чипсет Apple A12 Bionic Apple A12 Bionic
Архитектура 2 ядра по 2.5 ГГц (Vortex), 4 ядра по 1.59 ГГц (Tempest) 2 ядра по 2.49 ГГц (Vortex), 4 ядра по 1.59 ГГц (Tempest)
CPU ядер 6 6
Частота 2490 МГц 2490 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Apple GPU Apple GPU
GPU-ядер 4 4
Частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти - 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 256, 512 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.0 NVMe
Карта памяти No No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
iPhone XS Max
759
iPhone XR +50%
1136
Geekbench 5 (многоядерный)
iPhone XS Max
2055
iPhone XR +10%
2255
AnTuTu Benchmark 8
iPhone XS Max +8%
456928
iPhone XR
421197

Программное обеспечение

Операционная система iOS 12 (С обновлением до iOS 14) iOS 12 (С обновлением до iOS 14)
Размер системы из коробки 16 ГБ 11.1 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3174 мАч 2942 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 03:29 ч. 1:43 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi (10 Вт) Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
iPhone XS Max
11:06 ч.
iPhone XR +18%
13:04 ч.
Время просмотра видео
iPhone XS Max
13:43 ч.
iPhone XR +12%
15:08 ч.
Время разговора (3G)
iPhone XS Max +7%
16:08 ч.
iPhone XR
15:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Apple iPhone XS Max vs Apple iPhone XR
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Quad LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 240 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 2 (12 МП + 12 MP) 1 (12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.5", Apple iSight X (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
Примеры Примеры фото Apple iPhone XS Max от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 7 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3088 x 2316 3088 x 2316
Апертура f/2.2 f/2.2
Фокусное расстояние 32 мм 32 мм
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
iPhone XS Max +7%
110
iPhone XR
103
Качества видео
Итоговая оценка камеры
iPhone XS Max +4%
105
iPhone XR
101

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB No No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя		 - Зарядка
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 16 20

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
iPhone XS Max
70 дБ
iPhone XR +11%
77.4 дБ
Музыка
iPhone XS Max
74 дБ
iPhone XR +2%
75.6 дБ
Звонок
iPhone XS Max +5%
84 дБ
iPhone XR
80.1 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2018 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.99 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.99 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Адаптер питания
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон Apple iPhone XR
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Apple iPhone XS Max. У него лучшие дисплей и корпус.

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