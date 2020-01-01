Apple iPhone XS Max против iPhone XR
Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 12 сентября 2018 года Apple iPhone XS Max с экраном 6.5" и чипом Apple A12 Bionic, против 6.1-дюймового Apple iPhone XR, который имеет процессор Apple A12 Bionic. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Apple iPhone XS Max
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- На 40% выше плотность пикселей (456 vs 326 PPI)
- Защита корпуса по стандарту IP68
- На 0.4" большая диагональ экрана
- Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
- OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Тонкие рамки – на 6.41% выше полезная площадь экрана
- Более быстрый тип накопителя - UFS 2.0 против NVMe
Причины выбрать Apple iPhone XR
- Стабилизация изображения
- На 50% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (1136 и 759 баллов)
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
61
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
79
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
69
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
62
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
78
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
72
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Apple iPhone XS Max и Apple iPhone XR
Экран
|Тип
|OLED
|IPS LCD
|Размер
|6.5 дюймов
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1242 x 2688 пикселей
|828 x 1792 пикселей
|Соотношение сторон
|19.4:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|456 точек на дюйм
|326 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|85.41%
|79%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|-
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|157.5 мм
|150.9 мм
|Ширина
|77.4 мм
|75.7 мм
|Толщина
|7.7 мм
|8.3 мм
|Вес
|208 граммов
|194 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP67
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Золотой, Серый, Серебристый
|Синий, Черный, Белый, Красный, Желтый, Оранжевый
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Apple A12 Bionic
|Apple A12 Bionic
|Архитектура
|2 ядра по 2.5 ГГц (Vortex), 4 ядра по 1.59 ГГц (Tempest)
|2 ядра по 2.49 ГГц (Vortex), 4 ядра по 1.59 ГГц (Tempest)
|CPU ядер
|6
|6
|Частота
|2490 МГц
|2490 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Apple GPU
|Apple GPU
|GPU-ядер
|4
|4
|Частота GPU
|1100 МГц
|1100 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64, 256, 512 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.0
|NVMe
|Карта памяти
|No
|No
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
759
iPhone XR +50%
1136
Geekbench 5 (многоядерный)
2055
iPhone XR +10%
2255
AnTuTu Benchmark 8
iPhone XS Max +8%
456928
421197
Программное обеспечение
|Операционная система
|iOS 12 (С обновлением до iOS 14)
|iOS 12 (С обновлением до iOS 14)
|Размер системы из коробки
|16 ГБ
|11.1 ГБ
Батарея
|Объем
|3174 мАч
|2942 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|03:29 ч.
|1:43 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi (10 Вт)
|Да, Qi (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
11:06 ч.
iPhone XR +18%
13:04 ч.
Время просмотра видео
13:43 ч.
iPhone XR +12%
15:08 ч.
Время разговора (3G)
iPhone XS Max +7%
16:08 ч.
15:03 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|Quad LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 240 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Количество объективов
|2 (12 МП + 12 MP)
|1 (12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.5", Apple iSight X (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|- Эффект "боке"
|Примеры
|Примеры фото Apple iPhone XS Max от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|7 мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|3088 x 2316
|3088 x 2316
|Апертура
|f/2.2
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|32 мм
|32 мм
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 60 FPS
|1080p (Full HD) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
iPhone XS Max +7%
110
103
Качества видео
96
Итоговая оценка камеры
iPhone XS Max +4%
105
101
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|No
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|- Зарядка
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|16
|20
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Голос
70 дБ
iPhone XR +11%
77.4 дБ
Музыка
74 дБ
iPhone XR +2%
75.6 дБ
Звонок
iPhone XS Max +5%
84 дБ
80.1 дБ
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2018 года
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2018 года
|Октябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.99 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|0.99 Вт/кг
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект
| - Адаптер питания
- Кабель Lightning
- Зарядное устройство
- Наушники EarPods
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон Apple iPhone XR
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены
Итоги
Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Apple iPhone XS Max. У него лучшие дисплей и корпус.
Опрос
17 (60.7%)
11 (39.3%)
Всего проголосовало: 28