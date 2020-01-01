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Google Pixel 3

Google Pixel 3
Дисплей
67
Производительность
53
Батарея
64
Камера
61
Итоговая оценка
64
Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Отличная камера с ИИ и машинным обучением
  • Защищен от воды
  • Есть беспроводная зарядка
  • Последняя версия Android 9
  • Есть NFC
  • Присутствуют сенсорные панели Active Edge
  • Камера не умеет 4K-видео с частотой 60 кадров/с
  • Поддержка одной сим-карты
  • Нет места под карту памяти microSD
  • Нет 3.5 мм аудиоразъема

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Гугл Пиксель 3
67

Экран

Тип OLED
Размер 5.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 18:9
Плотность пикселей 439 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 78.87%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
426 нит

Экран Google Pixel 3 — сильное его звено. Большая P-OLED матрица при физическом разрешении 2160 x 1080 пикселей выдает плотность 443 точки на дюйм, а ее соотношение к корпусу составляет приличные 77.2 процента. Здесь стандартное соотношение сторон 18:9, как у многих других смартфонов.

61

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Google Pixel 3
Инфо
Высота 145.6 мм
Ширина 68.2 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 148 граммов
Водонепроницаемость IPX8
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
78.87%
53

Производительность

Все характеристики чипа Гугл Пиксель 3 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845
Архитектура 4 ядра по 2.5 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.6 ГГц (Kryo 385)
CPU ядер 8
Частота 2500 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Adreno 630
Частота GPU 710 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2199
Geekbench 4.4 (многоядерный)
7779
Geekbench 5 (одноядерный)
505
Geekbench 5 (многоядерный)
1985
AnTuTu Benchmark 7
174289
AnTuTu Benchmark 8
255240

Как и полагается, аппарат построен на современной платформе: Snapdragon 845 и 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4X. Google предлагает два варианта памяти — это 64 и 128 ГБ. Средняя цена Гугл Пиксель 3 составляет 58 000 рублей в российской рознице. Слота для карты памяти нет, поэтому мы рекомендуем брать модель постарше, у которой больше свободного пространства. Отзывы реальных пользователей говорят, что ситуацию с небольшим объемом памяти может спасти облачный сервис Google Фото, однако у вас должно быть стабильное подключение к Интернету, чтобы снимки можно было выгрузить/загрузить в любой момент.

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Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Stock Android
Размер системы из коробки 12 ГБ
64

Батарея

Характеристики
Объем 2915 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:00 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (50% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:16 ч.
Время просмотра видео
11:01 ч.
Время разговора (3G)
23:08 ч.
61

Камеры

Спецификации и тестирование камер Pixel 3
Основная камера
Матрица 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (12.2 МП)
Основной объектив - 12.2 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Google Pixel 3 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/1.8
Фокусное расстояние 28 мм
Размер пикселя 1.4 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
103
Качества видео
98
Итоговая оценка камеры
101

Google Pixel 3 обладает одной из лучших камер на рынке, хотя характеристики вам могут показаться средними. Сзади у него 12.2-мегапиксельный модуль с апертурой f/1.8, но что самое главное, программное обеспечение использует искусственный интеллект и машинное обучение.

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Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 1
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat 16
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
72

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет
Тесты динамиков
Голос
77 дБ
Музыка
71 дБ
Звонок
81 дБ

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pixel 3 могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Google Pixel 3

FAQ - Ответы на частые вопросы

Имеет ли передняя камера автофокус?

- Да, вы можете делать фотографии на переднюю камеру Pixel 3 с функцией автоматической фокусировки.

Можно ли зарядить смартфон с помощью беспроводной зарядки стороннего производителя?

- Пиксель 3 поддерживает стандарт Qi, который использует большинство производителей смартфонов. Это значит, что вы можете найти альтернативу Pixel Stand практически в любом магазине мобильной электроники.

Есть ли возможность отключить жесты для навигации по интерфейсу?

- Компания Google заявила, что в новом телефоне такой возможности нет.

Оценка пользователей

3.9 из 5 баллов (27 голосов)

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