Имеет ли передняя камера автофокус?

- Да, вы можете делать фотографии на переднюю камеру Pixel 3 с функцией автоматической фокусировки.

Можно ли зарядить смартфон с помощью беспроводной зарядки стороннего производителя?

- Пиксель 3 поддерживает стандарт Qi, который использует большинство производителей смартфонов. Это значит, что вы можете найти альтернативу Pixel Stand практически в любом магазине мобильной электроники.

Есть ли возможность отключить жесты для навигации по интерфейсу?

- Компания Google заявила, что в новом телефоне такой возможности нет.