Google Pixel 6a против Pixel 3
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 мая 2022 года Google Pixel 6a с экраном 6.1" и чипом Google Tensor, против 5.5-дюймового Google Pixel 3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 43 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Google Pixel 6a
- Комплектуется на 1495 мАч более емким аккумулятором – 4410 против 2915 мАч
- На 0.6" большая диагональ экрана
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Смартфон на 3 года и 7 месяцев новее
- Более энергоэффективный CPU – Google Tensor
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
- Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Google Pixel 3
- Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Весит на 30 граммов меньше
Обзор
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Экран
|Тип
|OLED
|OLED
|Размер
|6.1 дюймов
|5.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|1080 x 2160 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|18:9
|Плотность пикселей
|429 точек на дюйм
|439 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|83%
|78.87%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.6%
|ШИМ (PWM)
|-
|245 Гц
|Время отклика
|-
|4.4 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|152.2 мм
|145.6 мм
|Ширина
|71.8 мм
|68.2 мм
|Толщина
|8.9 мм
|7.9 мм
|Вес
|178 граммов
|148 граммов
|Водонепроницаемость
|IP67
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Зеленый
|Черный, Белый, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Google Tensor
|Qualcomm Snapdragon 845
|Макс. частота
|2800 МГц
|2500 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
|- 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
|Кэш L3
|4 МБ
|2 МБ
|Размер транзистора
|5 нанометров
|10 нанометров
|Графика
|Mali-G78 MP20
|Adreno 630
|Частота GPU
|848 МГц
|710 МГц
|FLOPS
|~2171 Гфлопс
|~727 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|-
|LPDDR4X
|Частота памяти
|-
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|Нет
|Нет
Бенчмарки
|CPU
|-
|69211
|GPU
|-
|90936
|Memory
|-
|44657
|UX
|-
|57727
|Total score
|-
|261667
|Stability
|-
|93%
|Graphics test
|-
|9 FPS
|Graphics score
|-
|1642
|PCMark 3.0 score
|-
|8914
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 9.0 (С обновлением до Android 12)
|Оболочка UI
|Stock Android
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|-
|12 ГБ
Батарея
|Объем
|4410 мАч
|2915 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да, Qi (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да, Quick Charge 4 (50% за 40 минут)
|Время полной зарядки
|-
|2:00 ч.
|Веб-серфинг
|-
|06:22 ч.
|Просмотр видео
|-
|09:07 ч.
|Игры
|-
|03:04 ч.
|Режим ожидания
|-
|76 ч.
Камеры
|Матрица
|12.2 мегапикселей
|12.2 мегапикселей
|Разрешение фото
|-
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|114°
|-
|Количество объективов
|2 (12.2 МП + 12 МП)
|1 (12.2 МП)
|Основной объектив
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Google Pixel 3 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3840 x 2160
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/1.8
|Фокусное расстояние
|24 мм
|28 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1.4 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|-
|1/3.2"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5.2
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|-
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat*
|20
|16
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2022 года
|Октябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2022 года
|Ноябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 6a более удачной покупкой.
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