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Google Pixel 6a против Pixel 3

Гугл Пиксель 6а
VS
Гугл Пиксель 3
Google Pixel 6a
Google Pixel 3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 мая 2022 года Google Pixel 6a с экраном 6.1" и чипом Google Tensor, против 5.5-дюймового Google Pixel 3, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 43 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 6a
  • Комплектуется на 1495 мАч более емким аккумулятором – 4410 против 2915 мАч
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 3 года и 7 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – Google Tensor
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
Причины выбрать Google Pixel 3
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Весит на 30 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pixel 6a
vs
Pixel 3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.1 дюймов 5.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2160 пикселей
Соотношение сторон 20:9 18:9
Плотность пикселей 429 точек на дюйм 439 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83% 78.87%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.6%
ШИМ (PWM) - 245 Гц
Время отклика - 4.4 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Pixel 6a
н/д
Pixel 3
425 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 152.2 мм 145.6 мм
Ширина 71.8 мм 68.2 мм
Толщина 8.9 мм 7.9 мм
Вес 178 граммов 148 граммов
Водонепроницаемость IP67 IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Зеленый Черный, Белый, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Pixel 6a +5%
83%
Pixel 3
78.87%

Производительность

Тестируем Гугл Пиксель 6а и Гугл Пиксель 3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Google Tensor Qualcomm Snapdragon 845
Макс. частота 2800 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1		 - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
Кэш L3 4 МБ 2 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G78 MP20 Adreno 630
Частота GPU 848 МГц 710 МГц
FLOPS ~2171 Гфлопс ~727 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти - LPDDR4X
Частота памяти - 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 6a +99%
1014
Pixel 3
509
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 6a +45%
2860
Pixel 3
1974
AnTuTu Benchmark 9
Pixel 6a
н/д
Pixel 3
261667
CPU - 69211
GPU - 90936
Memory - 44657
UX - 57727
Total score - 261667
3DMark Wild Life Performance
Pixel 6a
н/д
Pixel 3
1642
Stability - 93%
Graphics test - 9 FPS
Graphics score - 1642
PCMark 3.0 score - 8914
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 9.0 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI Stock Android Stock Android
Размер системы из коробки - 12 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4410 мАч 2915 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да, Quick Charge 4 (50% за 40 минут)
Время полной зарядки - 2:00 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 06:22 ч.
Просмотр видео - 09:07 ч.
Игры - 03:04 ч.
Режим ожидания - 76 ч.
Общая автономность
Pixel 6a
н/д
Pixel 3
20:31 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 6a vs Google Pixel 3
Основная камера
Матрица 12.2 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото - 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 114° -
Количество объективов 2 (12.2 МП + 12 МП) 1 (12.2 МП)
Основной объектив - 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 3 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3840 x 2160 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/1.8
Фокусное расстояние 24 мм 28 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1.4 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора - 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Pixel 6a
н/д
Pixel 3
103
Качество видео
Pixel 6a
н/д
Pixel 3
98
Итоговая оценка камеры
Pixel 6a
н/д
Pixel 3
101

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 16
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pixel 6a
н/д
Pixel 3
84.9 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2022 года Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 6a более удачной покупкой.

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