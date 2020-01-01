Можно ли обойтись без традиционного аудиоразъема?

- В комплекте со смартфоном есть переходник с Type-C на 3.5 мм, поэтому вы всегда сможете подключить свои старые наушники. Еще можно купить специальные проводные наушники для Pixel 3 XL или любые Bluetooth-наушники.

Чем Pixel 3 XL лучше обычной модели?

- Во-первых, у него лучше экран (выше плотность пикселей), а, во-вторых, лучшая автономность за счет более крупного аккумулятора (2915 мАч против 3430 мАч).