Google Pixel 3 XL
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Есть защита от воды и пыли IP68
- Последняя версия Android на борту
- Присутствует беспроводная зарядка
- Сенсорные панели Active Edge
- Поддержка Android Pay
- Камеры используют искусственный интеллект
- Урезанные возможности камеры в режиме замедленной съемки
- Отсутствует поддержка microSD
- Поддержка одной сим-карты
- Нет традиционного аудиоразъема
Технические характеристики
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.3 дюймов
|Разрешение
|1440 x 2960 пикселей
|Соотношение сторон
|18.5:9
|Плотность пикселей
|522 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|83.39%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|158 мм
|Ширина
|76.7 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|184 грамма
|Водонепроницаемость
|IPX8
|Материал задней панели
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
В отличие от предшественника, задняя панель Google Pixel 3 XL имеет гладкое стеклянное покрытие. Из-за этого он чувствуется в руке очень гладким и приятным, однако по этой причине он легко может выскользнуть из руки. По этому поводу не стоит переживать, по крайней мере так говорят отзывы пользователей.
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 845
|Архитектура
|4 ядра по 2.5 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.6 ГГц (Kryo 385)
|CPU ядер
|8
|Частота
|2500 МГц
|Размер транзистора
|10 нанометров
|Графика
|Adreno 630
|Частота GPU
|710 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|64, 128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|Карта памяти
|No
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|Stock Android
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|3430 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 4 (50% за 35 минут)
|Беспроводная зарядка
|Да, Qi (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
Аккумулятор на 3430 мАч с 18-ваттной зарядкой обеспечивает хорошее время зарядки и автономность на целые сутки. Производитель заявляет о 300 часах работы в режиме ожидания. Конструкция аппарата позволила компании Google оснастить его беспроводной зарядкой.
Камеры
|Матрица
|12.2 мегапикселей
|Разрешение фото
|4032 x 3024
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (12.2 МП)
|Основной объектив
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|Апертура
|f/1.8
|Фокусное расстояние
|28 мм
|Размер пикселя
|1.4 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.2"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM
|1
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat
|16
|2G сети
|GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
|3G сети
|HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
|4G сети
|LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Ноябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.39 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.4 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Цены на Google Pixel 3 XL
FAQ - Ответы на частые вопросы
Можно ли обойтись без традиционного аудиоразъема?
- В комплекте со смартфоном есть переходник с Type-C на 3.5 мм, поэтому вы всегда сможете подключить свои старые наушники. Еще можно купить специальные проводные наушники для Pixel 3 XL или любые Bluetooth-наушники.
Чем Pixel 3 XL лучше обычной модели?
- Во-первых, у него лучше экран (выше плотность пикселей), а, во-вторых, лучшая автономность за счет более крупного аккумулятора (2915 мАч против 3430 мАч).