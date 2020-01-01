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Google Pixel 3 XL

Google Pixel 3 XL
Дисплей
71
Производительность
52
Батарея
79
Камера
60
Итоговая оценка
65
Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Есть защита от воды и пыли IP68
  • Последняя версия Android на борту
  • Присутствует беспроводная зарядка
  • Сенсорные панели Active Edge
  • Поддержка Android Pay
  • Камеры используют искусственный интеллект
  • Урезанные возможности камеры в режиме замедленной съемки
  • Отсутствует поддержка microSD
  • Поддержка одной сим-карты
  • Нет традиционного аудиоразъема

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Гугл Пиксель 3 XL
71

Экран

Тип OLED
Размер 6.3 дюймов
Разрешение 1440 x 2960 пикселей
Соотношение сторон 18.5:9
Плотность пикселей 522 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 83.39%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
395 нит
63

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Google Pixel 3 XL
Инфо
Высота 158 мм
Ширина 76.7 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 184 грамма
Водонепроницаемость IPX8
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
83.39%

В отличие от предшественника, задняя панель Google Pixel 3 XL имеет гладкое стеклянное покрытие. Из-за этого он чувствуется в руке очень гладким и приятным, однако по этой причине он легко может выскользнуть из руки. По этому поводу не стоит переживать, по крайней мере так говорят отзывы пользователей.

52

Производительность

Все характеристики чипа Гугл Пиксель 3 XL и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 845
Архитектура 4 ядра по 2.5 ГГц (Kryo 385), 4 ядра по 1.6 ГГц (Kryo 385)
CPU ядер 8
Частота 2500 МГц
Размер транзистора 10 нанометров
Графика Adreno 630
Частота GPU 710 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1866 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1
Карта памяти No

Тесты в бенчмарках

Geekbench 4.4 (одноядерный)
2478
Geekbench 4.4 (многоядерный)
7738
Geekbench 5 (одноядерный)
389
Geekbench 5 (многоядерный)
1644
AnTuTu Benchmark 7
175846
AnTuTu Benchmark 8
289058
72

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI Stock Android
Размер системы из коробки 13 ГБ
79

Батарея

Характеристики
Объем 3430 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Время полной зарядки 2:00 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 4 (50% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет

Аккумулятор на 3430 мАч с 18-ваттной зарядкой обеспечивает хорошее время зарядки и автономность на целые сутки. Производитель заявляет о 300 часах работы в режиме ожидания. Конструкция аппарата позволила компании Google оснастить его беспроводной зарядкой.

60

Камеры

Спецификации и тестирование камер Pixel 3 XL
Основная камера
Матрица 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 4032 x 3024
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (12.2 МП)
Основной объектив - 12.2 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448
Апертура f/1.8
Фокусное расстояние 28 мм
Размер пикселя 1.4 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
77

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM 1
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat 16
2G сети GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900
3G сети HSDPA 850, HSDPA 900, HSDPA 1900, HSDPA 2100
4G сети LTE 700, LTE 2300, LTE 1900, LTE 900, LTE 1700, LTE 850, LTE 2600, LTE 1800, LTE 800, LTE 2100, LTE 2500
66

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.39 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.4 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pixel 3 XL могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Google Pixel 3 XL

FAQ - Ответы на частые вопросы

Можно ли обойтись без традиционного аудиоразъема?

- В комплекте со смартфоном есть переходник с Type-C на 3.5 мм, поэтому вы всегда сможете подключить свои старые наушники. Еще можно купить специальные проводные наушники для Pixel 3 XL или любые Bluetooth-наушники.

Чем Pixel 3 XL лучше обычной модели?

- Во-первых, у него лучше экран (выше плотность пикселей), а, во-вторых, лучшая автономность за счет более крупного аккумулятора (2915 мАч против 3430 мАч).

Оценка пользователей

3.6 из 5 баллов (20 голосов)

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