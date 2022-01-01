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Google Pixel 7 против Pixel 3 XL

Гугл Пиксель 7
VS
Гугл Пиксель 3 XL
Google Pixel 7
Google Pixel 3 XL

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 6 октября 2022 года Google Pixel 7 с экраном 6.3" и чипом Google Tensor G2, против 6.3-дюймового Google Pixel 3 XL, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 845 и вышел на 49 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 7
  • Показывает в 2.2 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 135% выше максимальная яркость экрана (968 против 412 нит)
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Комплектуется на 925 мАч более емким аккумулятором – 4355 против 3430 мАч
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 8 ГБ против 4 ГБ
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 4 года и 1 месяц новее
  • Более энергоэффективный CPU – Google Tensor G2
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 13 против 12
Причины выбрать Google Pixel 3 XL
  • На 25% выше плотность пикселей (522 vs 416 PPI)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pixel 7
vs
Pixel 3 XL

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED OLED
Размер 6.3 дюймов 6.3 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1440 x 2960 пикселей
Соотношение сторон 20:9 18.5:9
Плотность пикселей 416 точек на дюйм 522 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 450 нит 400 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 84.9% 83.39%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 98.5% 100%
ШИМ (PWM) 360 Гц 250 Гц
Время отклика 3 мс 15 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Pixel 7 +135%
968 нит
Pixel 3 XL
412 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 155.6 мм 158 мм
Ширина 73.2 мм 76.7 мм
Толщина 8.7 мм 7.9 мм
Вес 197 граммов 184 грамма
Водонепроницаемость IP68 IPX8
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Желтый Черный, Белый, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Pixel 7 +2%
84.9%
Pixel 3 XL
83.39%

Производительность

Тестируем Гугл Пиксель 7 и Гугл Пиксель 3 XL в бенчмарках
Процессор
Чипсет Google Tensor G2 Qualcomm Snapdragon 845
Макс. частота 2850 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1		 - 4 ядра по 1.5 ГГц: Kryo 385 Silver (Cortex-A55)
- 4 ядра по 2.8 ГГц: Kryo 385 Gold (Cortex-A75)
Кэш L3 4 МБ 2 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 10 нанометров
Графика Mali-G710 MP7 Adreno 630
Частота GPU - 710 МГц
FLOPS - ~727 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 1866 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти Нет Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 7 +169%
1048
Pixel 3 XL
389
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 7 +97%
3275
Pixel 3 XL
1662
AnTuTu Benchmark 9
Pixel 7 +123%
747935
Pixel 3 XL
335682
CPU 203616 94959
GPU 295372 116641
Memory 108654 44770
UX 142235 82658
Total score 747935 335682
3DMark Wild Life Performance
Pixel 7 +292%
6508
Pixel 3 XL
1662
Stability 61% 94%
Graphics test 38 FPS 9 FPS
Graphics score 6508 1662
PCMark 3.0 score 10598 8924
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 9.0 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI Stock Android Stock Android
Размер системы из коробки 14 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4355 мАч 3430 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (20 Вт) Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (48% за 30 минут) Да, Quick Charge 4 (50% за 35 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 2:00 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 10:13 ч. -
Просмотр видео 16:16 ч. -
Игры 05:26 ч. -
Режим ожидания 73 ч. -
Общая автономность
Pixel 7
29:08 ч.
Pixel 3 XL
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 7 vs Google Pixel 3 XL
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 114° -
Количество объективов 2 (50 МП + 12 МП) 1 (12.2 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX381 (Exmor-RS CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Google Pixel 7 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 10.8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото - 3264 x 2448
Апертура - f/1.8
Фокусное расстояние - 28 мм
Размер пикселя - 1.4 микрон
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора - 1/3.2"
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Pixel 7
145
Pixel 3 XL
н/д
Качество видео
Pixel 7
143
Pixel 3 XL
н/д
Итоговая оценка камеры
Pixel 7
140
Pixel 3 XL
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM - Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 16
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pixel 7 +5%
88.3 дБ
Pixel 3 XL
84.2 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2022 года Октябрь 2018 года
Дата начала продаж Октябрь 2022 года Ноябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 1.39 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.4 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер USB-C на USB-A
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 7 более удачной покупкой.

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