Google Pixel 6a
Дисплей
75
Производительность
72
Батарея
79
Камера
62
Итоговая оценка
72
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2022 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- OLED-дисплей характеризуется неплохим запасом яркости
- Двойная камера позволяет получить качественные фотографии
- Оснащен оптическим стабилизатором камеры
- Корпус защищен от влаги по стандарту IP67
- В комплекте нет зарядного устройства
- Лишен беспроводной зарядки
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Гугл Пиксель 6а
75
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.1 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|429 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|83%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
67
Дизайн и корпус
|Высота
|152.2 мм
|Ширина
|71.8 мм
|Толщина
|8.9 мм
|Вес
|178 граммов
|Водонепроницаемость
|IP67
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
83%
72
Производительность
|Чипсет
|Google Tensor
|Макс. частота
|2800 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
|Кэш L3
|4 МБ
|Размер транзистора
|5 нанометров
|Графика
|Mali-G78 MP20
|Частота GPU
|848 МГц
|FLOPS
|~2171 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1015
Geekbench 5 (многоядерный)
2881
63
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|Stock Android
79
Батарея
|Объем
|4410 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
62
Камеры
|Матрица
|12.2 мегапикселей
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|114°
|Количество объективов
|2 (12.2 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3840 x 2160
|Апертура
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|24 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
85
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|1
|Тип SIM
|Nano
|Поддержка eSIM*
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|Поддержка 5G
|Да
82
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2022 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2022 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pixel 6a могут отличаться в зависимости от региона.