Google Pixel 6a Дисплей 75 Производительность 72 Батарея 79 Камера 62 Итоговая оценка 72 Класс Флагман Дата выхода Май 2022 года Дата начала продаж Июнь 2022 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки OLED-дисплей характеризуется неплохим запасом яркости

Двойная камера позволяет получить качественные фотографии

Оснащен оптическим стабилизатором камеры

Корпус защищен от влаги по стандарту IP67 В комплекте нет зарядного устройства

Лишен беспроводной зарядки

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Гугл Пиксель 6а

75 Экран Тип OLED Размер 6.1 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 429 точек на дюйм Частота обновления 60 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Соотношение экрана к корпусу 83% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

67 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Google Pixel 6a Высота 152.2 мм Ширина 71.8 мм Толщина 8.9 мм Вес 178 граммов Водонепроницаемость IP67 Материал задней панели Пластик Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Белый, Зеленый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 83%

72 Производительность Все характеристики чипа Гугл Пиксель 6а и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Google Tensor Макс. частота 2800 МГц CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55

- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76

- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1 Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 5 нанометров Графика Mali-G78 MP20 Частота GPU 848 МГц FLOPS ~2171 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 6 ГБ Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 128 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1015 Geekbench 5 (многоядерный) 2881

63 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI Stock Android

79 Батарея Характеристики Объем 4410 мАч Мощность зарядки 18 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

62 Камеры Спецификации и тестирование камер Pixel 6a Основная камера Матрица 12.2 мегапикселей Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) Угол широкоугольного объектива 114° Количество объективов 2 (12.2 МП + 12 МП) Основной объектив - 12.2 МП

- Апертура: f/1.7

- Фокусное расстояние: 27 мм

- Размер пикселя: 1.4 микрон

- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)

- Фазовый автофокус (Dual Pixel)

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 12 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 17 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 8 мегапикселей Разрешение фото 3840 x 2160 Апертура f/2.0 Фокусное расстояние 24 мм Размер пикселя 1.12 микрон Тип сенсора CMOS Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

85 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE, A2DP Тип USB USB Type-C Версия USB 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 1 Тип SIM Nano Поддержка eSIM * Да Гибридный слот Нет LTE Cat * 20 Поддержка 5G Да

82 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Май 2022 года Дата начала продаж Июнь 2022 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pixel 6a могут отличаться в зависимости от региона.