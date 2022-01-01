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Google Pixel 6a

Google Pixel 6a
Дисплей
75
Производительность
72
Батарея
79
Камера
62
Итоговая оценка
72
Класс Флагман
Дата выхода Май 2022 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • OLED-дисплей характеризуется неплохим запасом яркости
  • Двойная камера позволяет получить качественные фотографии
  • Оснащен оптическим стабилизатором камеры
  • Корпус защищен от влаги по стандарту IP67
  • В комплекте нет зарядного устройства
  • Лишен беспроводной зарядки

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Гугл Пиксель 6а
75

Экран

Тип OLED
Размер 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 429 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 83%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
67

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Google Pixel 6a
Высота 152.2 мм
Ширина 71.8 мм
Толщина 8.9 мм
Вес 178 граммов
Водонепроницаемость IP67
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
83%
72

Производительность

Все характеристики чипа Гугл Пиксель 6а и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Google Tensor
Макс. частота 2800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Mali-G78 MP20
Частота GPU 848 МГц
FLOPS ~2171 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1015
Geekbench 5 (многоядерный)
2881
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63

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI Stock Android
79

Батарея

Характеристики
Объем 4410 мАч
Мощность зарядки 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
62

Камеры

Спецификации и тестирование камер Pixel 6a
Основная камера
Матрица 12.2 мегапикселей
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 114°
Количество объективов 2 (12.2 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3840 x 2160
Апертура f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм
Размер пикселя 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
85

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 1
Тип SIM Nano
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да
82

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Май 2022 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Pixel 6a могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.5 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

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