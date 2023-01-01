Главная > Сравнение смартфонов > Pixel 7a vs Pixel 6a – что лучше выбрать?

Google Pixel 7a против Pixel 6a

71 из 100
Google Pixel 7a
VS
69 из 100
Google Pixel 6a
Google Pixel 7a
Google Pixel 6a

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 10 мая 2023 года Google Pixel 7a с экраном 6.1" и чипом Google Tensor G2, против 6.1-дюймового Google Pixel 6a, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 12 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Google Pixel 7a
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.3)
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Поддерживает более мощную зарядку (30W vs 18W)
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
Причины выбрать Google Pixel 6a
  • Весит на 15.5 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Коммуникации:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Pixel 7a
vs
Pixel 6a

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.1 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 429 точек на дюйм 429 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 1100 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 3 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.8% 83%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 96.9%
ШИМ (PWM) - 240 Гц
Время отклика - 3 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Pixel 7a
н/д
Pixel 6a
868 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 152 мм 152.2 мм
Ширина 72.9 мм 71.8 мм
Толщина 9 мм 8.9 мм
Вес 193.5 грамма 178 граммов
Водонепроницаемость IP67 IP67
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Белый, Серий, Синий, Оранжевый Белый, Черный, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Pixel 7a
81.8%
Pixel 6a +1%
83%

Производительность

Тестируем Google Pixel 7a и Google Pixel 6a в бенчмарках
Процессор
Чипсет Google Tensor G2 Google Tensor
Макс. частота 2850 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 2 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.35 ГГц: Cortex-A78
- 2 ядра по 2.85 ГГц: Cortex-X1		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Mali-G710 MP7 Mali-G78 MP20
Частота GPU 850 МГц 848 МГц
FLOPS ~1153 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Pixel 7a
н/д
Pixel 6a
1343
Geekbench 5 (многоядерный)
Pixel 7a
н/д
Pixel 6a
3300
AnTuTu Benchmark 9
Pixel 7a
768394
Pixel 6a
767798
CPU - 208269
GPU - 305908
Memory - 110039
UX - 144068
Total score 768394 767798
3DMark Wild Life Performance
Pixel 7a
н/д
Pixel 6a
6245
Пиковая температура корпуса - 41.4 °C
Stability - 56%
Graphics test - 37 FPS
Graphics score - 6245
PCMark 3.0
Pixel 7a
н/д
Pixel 6a
9775
Web score - 6108
Video editing - 5710
Photo editing - 17711
Data manipulation - 9242
Writing score - 15465
Источники: 3DMark [3]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 3200 МГц
Количество каналов 4 4
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI Stock Android Stock Android
Размер системы из коробки - 14.3 ГБ

Батарея

Объем 4385 мАч 4410 мАч
Макс. мощность зарядки 30 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (7.5 Вт) Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (48% за 30 минут) Да (42% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:51 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 10:54 ч.
Просмотр видео - 16:44 ч.
Игры - 06:03 ч.
Режим ожидания - 91 ч.
Общая автономность
Pixel 7a
н/д
Pixel 6a
32:11 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Google Pixel 7a vs Google Pixel 6a
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя 12.2 мегапикселей
Разрешение фото 9000 x 7000 4032 x 3024
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 114°
Количество объективов 2 (64 МП + 13 МП) 2 (12.2 МП + 12 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/1.73", Sony IMX787 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12.2 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 6a от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото - 3840 x 2160
Апертура - f/2.0
Фокусное расстояние - 24 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора - Exmor-RS CMOS
Размер сенсора - 1/2.8"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Pixel 7a
н/д
Pixel 6a
133
Качество видео
Pixel 7a
н/д
Pixel 6a
126
Итоговая оценка камеры
Pixel 7a
н/д
Pixel 6a
122

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3 5.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Pixel 7a
н/д
Pixel 6a
87.4 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Май 2023 года Май 2022 года
Дата начала продаж Май 2023 года Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, игры, автономность и коммуникации - выбирайте Google Pixel 7a, а если камера – то Google Pixel 6a.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
5 (38.5%)
8 (61.5%)
Всего проголосовало: 13

Сравнения с конкурентами

1. Google Pixel 7a или Apple iPhone 14
2. Google Pixel 7a или Apple iPhone 13
3. Google Pixel 7a или Pixel 7 Pro
4. Google Pixel 7a или Samsung Galaxy S23
5. Google Pixel 7a или Pixel 6
6. Google Pixel 6a или Samsung Galaxy S20 FE 5G
7. Google Pixel 6a или 4a 5G
8. Google Pixel 6a или Samsung Galaxy A52s 5G
9. Google Pixel 6a или Samsung Galaxy S20
10. Google Pixel 6a или Samsung Galaxy S10
Сравнить другие смартфоны (1100+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры