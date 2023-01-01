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Honor 90

Honor 90
  • Дисплей: 6.7" AMOLED - 1200 x 2664
  • Чип: Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition
  • Камера: 3 (200 MP + 12 MP + 2 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 183 г.

Обзор

Дисплей
92
Камера
76
Производительность
65
Игры
100*
Батарея
94*
Коммуникации
81
Итоговая оценка
79*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Большой и яркий дисплей с высокой плавностью работы
  • Мерцания экрана сведены к минимуму за счет функции DC Dimming
  • Установлена более быстрая версия процессора Snapdragon 7 Gen 1
  • Может работать сутки без подзарядки и поддерживает проводную реверсивную зарядку
  • Можно подключить электронную карту eSIM
  • Отсутствует телеобъектив для оптической съемки
  • Корпус лишен пыле и влагозащиты

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Honor 90

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1200 x 2664 пикселей
Соотношение сторон 19.98:9
Плотность пикселей 435 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Honor 90
Высота 161.9 мм
Ширина 74.1 мм
Толщина 7.8 мм
Вес 183 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90.8%

Производительность

Все характеристики чипа Honor 90 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition
Макс. частота 2500 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Cortex-A710
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 644
FLOPS ~1014 Гфлопс
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI MagicOS 7.1

Батарея

Объем 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (20% за 5 минут)
Время полной зарядки 0:55 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor 90
Основная камера
Матрица 200 мегапикселей
Разрешение фото 12192 x 16256
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 112°
Количество объективов 3 (200 МП + 12 МП + 2 МП)
Основной объектив - 200 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.56 микрон
- Сенсор: 1/1.4", Samsung ISOCELL HP3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6112
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Да
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2023 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 66 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 90 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (5 голосов)

Сравнения с конкурентами

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