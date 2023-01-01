Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 июня 2023 года Honor 90 Lite с экраном 6.7" и чипом MediaTek Dimensity 6020, против 6.7-дюймового Honor 90, который имеет процессор Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

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