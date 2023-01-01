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Honor 90 Lite

Honor 90 Lite
  • Дисплей: 6.7" IPS LCD - 1080 x 2388
  • Чип: MediaTek Dimensity 6020
  • Камера: 3 (100 MP + 5 MP + 2 MP)
  • Батарея: 4500 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 179 г.

Обзор

Дисплей
66
Камера
53
Производительность
39
Игры
49*
Батарея
79*
Коммуникации
75
Итоговая оценка
58*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Безрамочный IPS-дисплей большой диагонали, который получил частоту обновления 90 Гц
  • 100-мегапиксельный объектив способен порадоваться качественными фотографиями
  • Поддерживается сверхширокоугольная съемка
  • Имеет достаточно много свободной памяти
  • Удобно пользоваться боковым сканером отпечатков пальцев
  • Нет гироскопа, а роль датчик приближения выполняет программная функция, характеризующаяся нестабильной работой
  • Существует только одна модель с поддержкой NFC

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Honor 90 Lite

Экран

Тип IPS LCD
Размер 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2388 пикселей
Соотношение сторон 19.9:9
Плотность пикселей 391 точек на дюйм
Частота обновления 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.6%

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Honor 90 Lite
Высота 162.9 мм
Ширина 74.5 мм
Толщина 7.48 мм
Вес 179 граммов
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Пластик
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
89.6%

Производительность

Все характеристики чипа Honor 90 Lite и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Dimensity 6020
Макс. частота 2200 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
Кэш L3 2 МБ
Размер транзистора 7 нанометров
Графика Mali-G57 MC2
Частота GPU 950 МГц
FLOPS ~243 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
603
Geekbench 5 (многоядерный)
1737
AnTuTu Benchmark 9
376685
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.2
Карта памяти Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI MagicOS 7.1

Батарея

Объем 4500 мАч
Макс. мощность зарядки 35 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да (55% за 30 минут)

Камеры

Спецификации и тестирование камер 90 Lite
Основная камера
Матрица 100 мегапикселей
Разрешение фото 11584 x 8688
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 3 (100 МП + 5 МП + 2 МП)
Основной объектив - 100 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
Макро объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4608 x 3456
Апертура f/2.5
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.3
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Зависит от региона
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Июнь 2023 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 35 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации 90 Lite могут отличаться в зависимости от региона.

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Сравнения с конкурентами

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