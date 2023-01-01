Honor 90 Lite
- Дисплей: 6.7" IPS LCD - 1080 x 2388
- Чип: MediaTek Dimensity 6020
- Камера: 3 (100 MP + 5 MP + 2 MP)
- Батарея: 4500 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 179 г.
Обзор
Дисплей
66
Камера
53
Производительность
39
Игры
49*
Батарея
79*
Коммуникации
75
Итоговая оценка
58*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- Безрамочный IPS-дисплей большой диагонали, который получил частоту обновления 90 Гц
- 100-мегапиксельный объектив способен порадоваться качественными фотографиями
- Поддерживается сверхширокоугольная съемка
- Имеет достаточно много свободной памяти
- Удобно пользоваться боковым сканером отпечатков пальцев
- Нет гироскопа, а роль датчик приближения выполняет программная функция, характеризующаяся нестабильной работой
- Существует только одна модель с поддержкой NFC
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Honor 90 Lite
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Размер
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2388 пикселей
|Соотношение сторон
|19.9:9
|Плотность пикселей
|391 точек на дюйм
|Частота обновления
|90 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|Поддержка HDR
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|89.6%
Дизайн и корпус
|Высота
|162.9 мм
|Ширина
|74.5 мм
|Толщина
|7.48 мм
|Вес
|179 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Синий
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
89.6%
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Dimensity 6020
|Макс. частота
|2200 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A76
|Кэш L3
|2 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|Графика
|Mali-G57 MC2
|Частота GPU
|950 МГц
|FLOPS
|~243 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
603
Geekbench 5 (многоядерный)
1737
AnTuTu Benchmark 9
376685
Память
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|Карта памяти
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|MagicOS 7.1
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|Макс. мощность зарядки
|35 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (55% за 30 минут)
Камеры
|Матрица
|100 мегапикселей
|Разрешение фото
|11584 x 8688
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|3 (100 МП + 5 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 100 МП
- Апертура: f/1.9
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
|Макро объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.5
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Зависит от региона
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Поддержка 5G
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июнь 2023 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 35 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации 90 Lite могут отличаться в зависимости от региона.