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Honor 90 Pro

Honor 90 Pro
  • Дисплей: 6.78" AMOLED - 1224 x 2700
  • Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
  • Камера: 3 (200 MP + 32 MP + 12 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 192 г.

Обзор

Дисплей
92
Камера
83
Производительность
80
Игры
100*
Батарея
94*
Коммуникации
79
Итоговая оценка
85*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Камеру оснастили продвинутым 2.5-кратным оптическим зумом с достойной стабилизацией
  • Дисплей яркий и к качеству отображаемой картинки у нас нет никаких притензий
  • Отличная фронтальная камера с отдельным датчиком глубины
  • Быстро заряжается от комплектного адаптера питания
  • Есть реверсивная зарядка по проводу
  • Нельзя заряжать смартфон беспроводным путем
  • Нет места под карту памяти для расширения встроенного хранилища

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Honor 90 Pro

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.78 дюймов
Разрешение 1224 x 2700 пикселей
Соотношение сторон 19.89:9
Плотность пикселей 437 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Макс. заявленная яркость 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Honor 90 Pro
Высота 163.8 мм
Ширина 74.9 мм
Толщина 8.1 мм
Вес 192 грамма
Водонепроницаемость Нет
Материал задней панели Стекло
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90.9%

Производительность

Все характеристики чипа Honor 90 Pro и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
Макс. частота 3000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 6 МБ
Размер транзистора 4 нанометра
Графика Adreno 730
Частота GPU 900 МГц
FLOPS ~2765 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1315
Geekbench 5 (многоядерный)
4193
AnTuTu Benchmark 9
1067782
Рейтинг AnTuTu 9 - 45 место
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI MagicOS 7.1

Батарея

Объем 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 90 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (56% за 15 минут)
Время полной зарядки 0:37 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер 90 Pro
Основная камера
Матрица 200 мегапикселей
Разрешение фото 16256 x 12192
Зум Оптический, 2.5x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 112°
Количество объективов 3 (200 МП + 32 МП + 12 МП)
Основной объектив - 200 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.56 микрон
- Сенсор: 1/1.4", Samsung ISOCELL HP3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 32 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6112
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 20
Поддержка 5G Да

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2023 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 90 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации 90 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

2 из 5 баллов (2 голосов)

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