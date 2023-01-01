Honor 90 Pro
- Дисплей: 6.78" AMOLED - 1224 x 2700
- Чип: Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
- Камера: 3 (200 MP + 32 MP + 12 MP)
- Батарея: 5000 мАч
- OS: Android 13
- Вес: 192 г.
Обзор
Дисплей
92
Камера
83
Производительность
80
Игры
100*
Батарея
94*
Коммуникации
79
Итоговая оценка
85*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.
Преимущества и недостатки
- Камеру оснастили продвинутым 2.5-кратным оптическим зумом с достойной стабилизацией
- Дисплей яркий и к качеству отображаемой картинки у нас нет никаких притензий
- Отличная фронтальная камера с отдельным датчиком глубины
- Быстро заряжается от комплектного адаптера питания
- Есть реверсивная зарядка по проводу
- Нельзя заряжать смартфон беспроводным путем
- Нет места под карту памяти для расширения встроенного хранилища
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Honor 90 Pro
Экран
|Тип
|AMOLED
|Размер
|6.78 дюймов
|Разрешение
|1224 x 2700 пикселей
|Соотношение сторон
|19.89:9
|Плотность пикселей
|437 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Макс. заявленная яркость
|600 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|1600 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|90.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Дизайн и корпус
|Высота
|163.8 мм
|Ширина
|74.9 мм
|Толщина
|8.1 мм
|Вес
|192 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Доступные цвета
|Черный, Серебристый, Синий, Зеленый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90.9%
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1
|Макс. частота
|3000 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2
|Кэш L3
|6 МБ
|Размер транзистора
|4 нанометра
|Графика
|Adreno 730
|Частота GPU
|900 МГц
|FLOPS
|~2765 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1315
Geekbench 5 (многоядерный)
4193
AnTuTu Benchmark 9
1067782
Рейтинг AnTuTu 9 - 45 место
Память
|Объем ОЗУ
|12, 16 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Оболочка UI
|MagicOS 7.1
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|90 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (56% за 15 минут)
|Время полной зарядки
|0:37 ч.
Камеры
|Матрица
|200 мегапикселей
|Разрешение фото
|16256 x 12192
|Зум
|Оптический, 2.5x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|112°
|Количество объективов
|3 (200 МП + 32 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 200 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.56 микрон
- Сенсор: 1/1.4", Samsung ISOCELL HP3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 32 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8160 x 6112
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|20
|Поддержка 5G
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2023 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2023 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Да, 90 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации 90 Pro могут отличаться в зависимости от региона.