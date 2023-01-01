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Honor 90 Pro против Honor 90

85 из 100
Honor 90 Pro
VS
79 из 100
Honor 90
Honor 90 Pro
Honor 90

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 29 мая 2023 года Honor 90 Pro с экраном 6.78" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.7-дюймового Honor 90, который имеет процессор Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Honor 90 Pro
  • Камера имеет оптический зум 2.5x
  • Стабилизация изображения
  • Поддерживает более мощную зарядку (90W vs 66W)
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Стерео динамики
  • Более быстрый тип накопителя - UFS 3.1 против UFS 2.2
Причины выбрать Honor 90
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
90 Pro
100*
Honor 90
100*
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
90 Pro
94*
Honor 90
94*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
90 Pro
85*
Honor 90
79*
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
Персонализировать оценку
Функция
Важность (Вес)
Экран:
Камера:
Производительность:
Игры:
Автономность:
Коммуникации:
Чем выше важность, тем больше она повлияет на итоговую оценку NanoReview.

Цена/Качество

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VS

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
90 Pro
vs
Honor 90

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип AMOLED AMOLED
Размер 6.78 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1224 x 2700 пикселей 1200 x 2664 пикселей
Соотношение сторон 19.89:9 19.98:9
Плотность пикселей 437 точек на дюйм 435 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления - Нет
Макс. заявленная яркость 600 нит 600 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1600 нит 1600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.9% 90.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Дизайн и корпус

Высота 163.8 мм 161.9 мм
Ширина 74.9 мм 74.1 мм
Толщина 8.1 мм 7.8 мм
Вес 192 грамма 183 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки - Пластик
Доступные цвета Черный, Серебристый, Синий, Зеленый Черный, Серебристый, Синий, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90 Pro
90.9%
Honor 90
90.8%

Производительность

Тестируем Honor 90 Pro и Honor 90 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition
Макс. частота 3000 МГц 2500 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 2.4 ГГц: Cortex-A710
Кэш L3 6 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 4 нанометра
Графика Adreno 730 Adreno 644
Частота GPU 900 МГц -
FLOPS ~2765 Гфлопс ~1014 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
90 Pro
1315
Honor 90
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
90 Pro
4193
Honor 90
н/д
AnTuTu Benchmark 9
90 Pro
1067782
Honor 90
н/д
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 12, 16 ГБ 8, 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Карта памяти Нет Нет

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 13
Оболочка UI MagicOS 7.1 MagicOS 7.1

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 90 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Да Да
Быстрая зарядка Да (56% за 15 минут) Да (20% за 5 минут)
Время полной зарядки 0:37 ч. 0:55 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Honor 90 Pro vs Honor 90
Основная камера
Матрица 200 мегапикселей 200 мегапикселей
Разрешение фото 16256 x 12192 16256 x 12192
Зум Оптический, 2.5x Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 112° 112°
Количество объективов 3 (200 МП + 32 МП + 12 МП) 3 (200 МП + 12 МП + 2 МП)
Основной объектив - 200 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.56 микрон
- Сенсор: 1/1.4", Samsung ISOCELL HP3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 200 МП
- Апертура: f/1.9
- Размер пикселя: 0.56 микрон
- Сенсор: 1/1.4", Samsung ISOCELL HP3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 32 МП
- Апертура: f/2.4
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 50 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8160 x 6112 8160 x 6112
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Май 2023 года Май 2023 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года Июнь 2023 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 90 Вт Да, 66 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Honor 90 Pro. У него лучшие камера, производительность, корпус и звук.

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