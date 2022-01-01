Huawei Honor 70
Дисплей
87
Производительность
81
Батарея
83
Камера
59
Итоговая оценка
76
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2022 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
Преимущества и недостатки
- Имеет премиальный дисплей с частотой обновления 120 Гц
- Процессор хорошо справляется под высокой нагрузкой
- Отличная камера со сверхширокоугольной съемкой
- Поддерживает 66-ваттную быструю зарядку и реверсивную на 5 Вт
- Нет предустановленных сервисов Google
- Нельзя установить карту памяти MicroSD
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 70
87
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.67 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|395 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|90.8%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
70
Дизайн и корпус
|Высота
|161.4 мм
|Ширина
|73.3 мм
|Толщина
|7.9 мм
|Вес
|178 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Доступные цвета
|Черный, Зеленый, Синий, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90.8%
81
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 778G Plus
|Макс. частота
|2500 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
|Размер транзистора
|6 нанометров
|Графика
|Adreno 642L
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Количество каналов
|2
|Объем накопителя
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Нет
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
939
Geekbench 5 (многоядерный)
3798
68
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Оболочка UI
|Magic UI 6.1
83
Батарея
|Объем
|4800 мАч
|Мощность зарядки
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Да
|Быстрая зарядка
|Да
59
Камеры
|Матрица
|54 мегапикселя
|Зум
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|122°
|Количество объективов
|3 (54 МП + 50 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 54 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.4
|Размер пикселя
|0.7 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Размер сенсора
|1/3.2"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
86
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|LTE Cat*
|18
|Поддержка 5G
|Да
64
Звук
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
Другое
|Класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2022 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2022 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 70 могут отличаться в зависимости от региона.