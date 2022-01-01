Huawei Honor 70 Дисплей 87 Производительность 81 Батарея 83 Камера 59 Итоговая оценка 76 Класс Средний класс Дата выхода Май 2022 года Дата начала продаж Июнь 2022 года Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки Имеет премиальный дисплей с частотой обновления 120 Гц

Процессор хорошо справляется под высокой нагрузкой

Отличная камера со сверхширокоугольной съемкой

Поддерживает 66-ваттную быструю зарядку и реверсивную на 5 Вт Нет предустановленных сервисов Google

Нельзя установить карту памяти MicroSD

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 70

87 Экран Тип OLED Размер 6.67 дюймов Разрешение 1080 x 2400 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 395 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 90.8% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

70 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 70 Высота 161.4 мм Ширина 73.3 мм Толщина 7.9 мм Вес 178 граммов Водонепроницаемость Нет Доступные цвета Черный, Зеленый, Синий, Серебристый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 90.8%

81 Производительность Все характеристики чипа Хуавей Хонор 70 и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Plus Макс. частота 2500 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)

- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78) Размер транзистора 6 нанометров Графика Adreno 642L Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Количество каналов 2 Накопитель Объем накопителя 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Нет Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 939 Geekbench 5 (многоядерный) 3798

68 Программное обеспечение Операционная система Android 12 Оболочка UI Magic UI 6.1

83 Батарея Характеристики Объем 4800 мАч Мощность зарядки 66 Вт Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Беспроводная зарядка Нет Реверсивная зарядка Да Быстрая зарядка Да

59 Камеры Спецификации и тестирование камер Honor 70 Основная камера Матрица 54 мегапикселя Зум Цифровой Вспышка Dual LED Стабилизация Цифровая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 30 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 240 кадров/c (720p) Угол широкоугольного объектива 122° Количество объективов 3 (54 МП + 50 МП + 2 МП) Основной объектив - 54 МП

- Апертура: f/1.9

- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)

- Фазовый автофокус

Сверхширокоугольный объектив - 50 МП

- Апертура: f/2.2

- Фазовый автофокус

Времяпролетный объектив - 2 МП

- Апертура: f/2.4

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro" Селфи камера Количество мегапикселей 32 мегапикселя Разрешение фото 6528 x 4896 Апертура f/2.4 Размер пикселя 0.7 микрон Тип сенсора CMOS Размер сенсора 1/3.2" Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

86 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Функции Bluetooth LE Тип USB USB Type-C Версия USB 2 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- OTG GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo NFC * Да Инфракрасный порт Нет Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Режим работы SIM Попеременный Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Нет LTE Cat * 18 Поддержка 5G Да

64 Звук 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет

Другое Класс Средний класс Дата выхода Май 2022 года Дата начала продаж Июнь 2022 года Наличие на рынке Доступен Сенсоры и датчики - Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Зарядное устройство

- Скрепка для извлечения SIM-карт

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 70 могут отличаться в зависимости от региона.