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Huawei Honor 70

Huawei Honor 70
Дисплей
87
Производительность
81
Батарея
83
Камера
59
Итоговая оценка
76
Класс Средний класс
Дата выхода Май 2022 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен

Преимущества и недостатки

  • Имеет премиальный дисплей с частотой обновления 120 Гц
  • Процессор хорошо справляется под высокой нагрузкой
  • Отличная камера со сверхширокоугольной съемкой
  • Поддерживает 66-ваттную быструю зарядку и реверсивную на 5 Вт
  • Нет предустановленных сервисов Google
  • Нельзя установить карту памяти MicroSD

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей Хонор 70
87

Экран

Тип OLED
Размер 6.67 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 90.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
70

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei Honor 70
Высота 161.4 мм
Ширина 73.3 мм
Толщина 7.9 мм
Вес 178 граммов
Водонепроницаемость Нет
Доступные цвета Черный, Зеленый, Синий, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
90.8%
81

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей Хонор 70 и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 778G Plus
Макс. частота 2500 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 670 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 670 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.5 ГГц: Kryo 670 Prime (Cortex-A78)
Размер транзистора 6 нанометров
Графика Adreno 642L
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Нет

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
939
Geekbench 5 (многоядерный)
3798
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68

Программное обеспечение

Операционная система Android 12
Оболочка UI Magic UI 6.1
83

Батарея

Характеристики
Объем 4800 мАч
Мощность зарядки 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да
59

Камеры

Спецификации и тестирование камер Honor 70
Основная камера
Матрица 54 мегапикселя
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 122°
Количество объективов 3 (54 МП + 50 МП + 2 МП)
Основной объектив - 54 МП
- Апертура: f/1.9
- Сенсор: 1/1.49", Sony IMX800 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 50 МП
- Апертура: f/2.2
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 6528 x 4896
Апертура f/2.4
Размер пикселя 0.7 микрон
Тип сенсора CMOS
Размер сенсора 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS
86

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 18
Поддержка 5G Да
64

Звук

3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет

Другое

Класс Средний класс
Дата выхода Май 2022 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Honor 70 могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

4.5 из 5 баллов (2 голосов)

Сравнения с конкурентами

1. Poco X3 Pro против Honor 70
2. Honor 50 против Honor 70
3. Honor 60 против Honor 70
4. Realme GT Neo 3 против Honor 70

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