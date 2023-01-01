Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 30 мая 2022 года Honor 70 с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 778G Plus, против 6.7-дюймового Honor 90, который имеет процессор Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

Обзор

Оценки, с символом ( * ), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.

Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.

Персонализировать оценку