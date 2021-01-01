Huawei P50 Pro Дисплей 93 Производительность 100 Батарея 87 Камера 84 Итоговая оценка 89 Класс Флагман Дата выхода Июль 2021 года Дата начала продаж Август 2021 года Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки OLED-дисплей с высоким разрешением и частотой 120 Гц

Обладает прекрасной производительностью и достаточным объемом памяти

Есть 3.5-кратный зум, лазерный автофокус и оптическая стабилизация изображения

Корпус защищен от влаги по стандарту IP68

Мощные проводная и беспроводная зарядки

Быстрый и точный сканер отпечатков пальцев Поддерживает карты памяти только Nano Memory

Отсутствует отдельный объектив для макросъемки

Гибридный слот для карт памяти (вторая SIM совмещена с картой памяти)

Технические характеристики Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей П50 Про

93 Экран Тип OLED Размер 6.6 дюймов Разрешение 1228 x 2700 пикселей Соотношение сторон 20:9 Плотность пикселей 450 точек на дюйм Частота обновления 120 Гц Поддержка HDR Да, HDR10+ Защита дисплея Закаленное стекло Соотношение экрана к корпусу 91.2% Особенности - DCI-P3

- Always-On Display

- DC Dimming

87 Дизайн и корпус Дизайн и размеры корпуса Huawei P50 Pro Высота 158.8 мм Ширина 72.8 мм Толщина 8.5 мм Вес 195 граммов Водонепроницаемость IP68 Материал рамки Металл Доступные цвета Черный, Золотой, Белый, Розовый Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Соотношение экрана к корпусу 91.2%

100 Производительность Все характеристики чипа Хуавей П50 Про и тесты в бенчмарках Процессор Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 4G Макс. частота 2840 МГц CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)

- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)

- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1) Кэш L3 4 МБ Размер транзистора 5 нанометров Графика Adreno 660 Частота GPU 840 МГц FLOPS ~1720 Гфлопс Оперативная память Объем ОЗУ 8, 12 ГБ Тип памяти LPDDR5 Частота памяти 3200 МГц Количество каналов 4 Накопитель Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ Тип накопителя UFS 3.1 Карта памяти Nano Memory Макс. объем карты памяти До 256 ГБ Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) 1110 Geekbench 5 (многоядерный) 3679

68 Программное обеспечение Операционная система Android 11 Оболочка UI HarmonyOS 2.0

87 Батарея Характеристики Объем 4360 мАч Мощность зарядки 66 Вт Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Реверсивная зарядка Нет Быстрая зарядка Да

84 Камеры Спецификации и тестирование камер P50 Pro Основная камера Матрица 50 мегапикселей Разрешение фото 8192 x 6144 Зум Оптический, 3.5x Вспышка Dual LED Стабилизация Оптическая Запись 8K видео Нет Запись 4K видео До 60 кадров/c Запись 1080p видео До 60 кадров/c Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) Количество объективов 4 (50 МП + 64 МП + 13 МП + 40 МП) Основной объектив - 50 МП

- Апертура: f/1.8

- Фокусное расстояние: 23 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.5", Omnivision OV50A (CMOS)

- Лазерный автофокус

- Оптическая стабилизация

Телефото объектив - 64 МП

- Апертура: f/3.5

- Фокусное расстояние: 90 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV64B

- Фазовый автофокус

- Оптическая стабилизация

Сверхширокоугольный объектив - 13 МП

- Апертура: f/2.2

- Фокусное расстояние: 13 мм

- Размер пикселя: 1.12 микрон

- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10

Монохромный объектив - 40 МП

- Апертура: f/1.6

- Фокусное расстояние: 23 мм

- Размер пикселя: 1 микрон

- Сенсор: 1/1.7", Omnivision OV40A (CMOS)

Особенности - Эффект "боке"

- Режим "Pro"

- Поддержка RAW Примеры Примеры фото Huawei P50 Pro от DxOMark Селфи камера Количество мегапикселей 13 мегапикселей Апертура f/2.4 Тип сенсора CMOS Тесты камеры от DxOMark Качество фото 149 Качество видео 116 Итоговая оценка камеры 144

97 Коммуникации Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Функции Wi-Fi - Dual Band

- Wi-Fi MiMO

- Wi-Fi Direct

- Wi-Fi Hotspot

- Wi-Fi Display Версия Bluetooth 5.2 Тип USB USB Type-C Версия USB 3.1 Функции USB - Зарядка

- Режим USB-накопителя

- Режим USB-host

- OTG GPS GPS, Galileo, QZSS, NAVIC NFC * Да Инфракрасный порт Да Связь Количество SIM * 2 Тип SIM Nano Поддержка eSIM * Нет Гибридный слот Да LTE Cat * 24 2G сети GSM 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 MHz) 3G сети WCDMA 1/2/4/5/6/8/19 4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/32/66 Поддержка 5G Нет

87 Звук Динамики Стерео 3.5 мм аудио порт Нет FM-Радио Нет Dolby Atmos Да

Другое Класс Флагман Дата выхода Июль 2021 года Дата начала продаж Август 2021 года Наличие на рынке Ожидается Сенсоры и датчики - Барометр

- Датчик приближения

- Гироскоп

- Акселерометр

- Датчик света

- Компас

- Сканер отпечатков пальцев Комплект * - Смартфон

- Кабель USB Type-C

- Адаптер питания

- Скрепка для извлечения SIM

- Краткое руководство пользователя

* Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации P50 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei P50 Pro