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Huawei P50 Pro

Huawei P50 Pro
Дисплей
93
Производительность
100
Батарея
87
Камера
84
Итоговая оценка
89
Класс Флагман
Дата выхода Июль 2021 года
Дата начала продаж Август 2021 года
Наличие на рынке Ожидается

Преимущества и недостатки

  • OLED-дисплей с высоким разрешением и частотой 120 Гц
  • Обладает прекрасной производительностью и достаточным объемом памяти
  • Есть 3.5-кратный зум, лазерный автофокус и оптическая стабилизация изображения
  • Корпус защищен от влаги по стандарту IP68
  • Мощные проводная и беспроводная зарядки
  • Быстрый и точный сканер отпечатков пальцев
  • Поддерживает карты памяти только Nano Memory
  • Отсутствует отдельный объектив для макросъемки
  • Гибридный слот для карт памяти (вторая SIM совмещена с картой памяти)

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей П50 Про
93

Экран

Тип OLED
Размер 6.6 дюймов
Разрешение 1228 x 2700 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 450 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 91.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
87

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Huawei P50 Pro
Высота 158.8 мм
Ширина 72.8 мм
Толщина 8.5 мм
Вес 195 граммов
Водонепроницаемость IP68
Материал рамки Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Белый, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
91.2%
100

Производительность

Все характеристики чипа Хуавей П50 Про и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 4G
Макс. частота 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров
Графика Adreno 660
Частота GPU 840 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц
Количество каналов 4
Накопитель
Объем накопителя 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1
Карта памяти Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1110
Geekbench 5 (многоядерный)
3679
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68

Программное обеспечение

Операционная система Android 11
Оболочка UI HarmonyOS 2.0
87

Батарея

Характеристики
Объем 4360 мАч
Мощность зарядки 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Нет
Быстрая зарядка Да
84

Камеры

Спецификации и тестирование камер P50 Pro
Основная камера
Матрица 50 мегапикселей
Разрешение фото 8192 x 6144
Зум Оптический, 3.5x
Вспышка Dual LED
Стабилизация Оптическая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p)
Количество объективов 4 (50 МП + 64 МП + 13 МП + 40 МП)
Основной объектив - 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.5", Omnivision OV50A (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 64 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10
Монохромный объектив - 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Omnivision OV40A (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Huawei P50 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей
Апертура f/2.4
Тип сенсора CMOS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
149
Качество видео
116
Итоговая оценка камеры
144
97

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Тип USB USB Type-C
Версия USB 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да
Инфракрасный порт Да
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Да
LTE Cat* 24
2G сети GSM 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 MHz)
3G сети WCDMA 1/2/4/5/6/8/19
4G сети LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/32/66
Поддержка 5G Нет
87

Звук

Динамики Стерео
3.5 мм аудио порт Нет
FM-Радио Нет
Dolby Atmos Да

Другое

Класс Флагман
Дата выхода Июль 2021 года
Дата начала продаж Август 2021 года
Наличие на рынке Ожидается
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации P50 Pro могут отличаться в зависимости от региона.

Цены на Huawei P50 Pro

Оценка пользователей

4 из 5 баллов (1 голосов)

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