Huawei P50 Pro
Дисплей
93
Производительность
100
Батарея
87
Камера
84
Итоговая оценка
89
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июль 2021 года
|Дата начала продаж
|Август 2021 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
Преимущества и недостатки
- OLED-дисплей с высоким разрешением и частотой 120 Гц
- Обладает прекрасной производительностью и достаточным объемом памяти
- Есть 3.5-кратный зум, лазерный автофокус и оптическая стабилизация изображения
- Корпус защищен от влаги по стандарту IP68
- Мощные проводная и беспроводная зарядки
- Быстрый и точный сканер отпечатков пальцев
- Поддерживает карты памяти только Nano Memory
- Отсутствует отдельный объектив для макросъемки
- Гибридный слот для карт памяти (вторая SIM совмещена с картой памяти)
Технические характеристикиПолные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Хуавей П50 Про
93
Экран
|Тип
|OLED
|Размер
|6.6 дюймов
|Разрешение
|1228 x 2700 пикселей
|Соотношение сторон
|20:9
|Плотность пикселей
|450 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|91.2%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
87
Дизайн и корпус
|Высота
|158.8 мм
|Ширина
|72.8 мм
|Толщина
|8.5 мм
|Вес
|195 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Материал рамки
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Золотой, Белый, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
91.2%
100
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 888 4G
|Макс. частота
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|Кэш L3
|4 МБ
|Размер транзистора
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 660
|Частота GPU
|840 МГц
|FLOPS
|~1720 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|Количество каналов
|4
|Объем накопителя
|128, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|Карта памяти
|Nano Memory
|Макс. объем карты памяти
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1110
Geekbench 5 (многоядерный)
3679
68
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Оболочка UI
|HarmonyOS 2.0
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Батарея
|Объем
|4360 мАч
|Мощность зарядки
|66 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да (50 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
84
Камеры
|Матрица
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8192 x 6144
|Зум
|Оптический, 3.5x
|Вспышка
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|960 кадров/c (1080p)
|Количество объективов
|4 (50 МП + 64 МП + 13 МП + 40 МП)
|Основной объектив
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.5", Omnivision OV50A (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 64 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10
|Монохромный объектив
|- 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Omnivision OV40A (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Huawei P50 Pro от DxOMark
|Количество мегапикселей
|13 мегапикселей
|Апертура
|f/2.4
|Тип сенсора
|CMOS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
149
Качество видео
116
Итоговая оценка камеры
144
97
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|Тип USB
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|GPS
|GPS, Galileo, QZSS, NAVIC
|NFC*
|Да
|Инфракрасный порт
|Да
|Количество SIM*
|2
|Тип SIM
|Nano
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|LTE Cat*
|24
|2G сети
|GSM 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 MHz)
|3G сети
|WCDMA 1/2/4/5/6/8/19
|4G сети
|LTE 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/32/66
|Поддержка 5G
|Нет
87
Звук
|Динамики
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Дата выхода
|Июль 2021 года
|Дата начала продаж
|Август 2021 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации P50 Pro могут отличаться в зависимости от региона.