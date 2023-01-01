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Huawei P60 Pro против P50 Pro

Хуавей П60 Про
VS
Хуавей П50 Про
Huawei P60 Pro
Huawei P50 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 23 марта 2023 года Huawei P60 Pro с экраном 6.67" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, против 6.6-дюймового Huawei P50 Pro, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 4G и вышел на 20 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Huawei P60 Pro
  • Более новая ОС: Android 13 против 11
  • Комплектуется на 455 мАч более емким аккумулятором – 4815 против 4360 мАч
  • Показывает на 29% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 19% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1314 и 1100 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
P60 Pro
vs
P50 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.67 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1220 x 2700 пикселей 1228 x 2700 пикселей
Соотношение сторон 20:9 20:9
Плотность пикселей 444 точек на дюйм 450 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Да Нет
Макс. заявленная яркость 550 нит 550 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 850 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 89.8% 91.2%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 100%
ШИМ (PWM) - 60 Гц
Время отклика - 1 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
P60 Pro
н/д
P50 Pro
747 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 161 мм 158.8 мм
Ширина 74.5 мм 72.8 мм
Толщина 8.3 мм 8.5 мм
Вес 200 граммов 195 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Зеленый, Фиолетовый, Белый Черный, Золотой, Белый, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в дисплее Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
P60 Pro
89.8%
P50 Pro +2%
91.2%

Производительность

Тестируем Хуавей П60 Про и Хуавей П50 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 Qualcomm Snapdragon 888 4G
Макс. частота 3190 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.75 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3.2 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 6 МБ 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 730 Adreno 660
Частота GPU 875 МГц 840 МГц
FLOPS - ~1720 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
P60 Pro +19%
1314
P50 Pro
1100
Geekbench 5 (многоядерный)
P60 Pro +33%
4167
P50 Pro
3125
AnTuTu Benchmark 9
P60 Pro +29%
1048433
P50 Pro
811033
CPU - 210563
GPU - 313010
Memory - 134659
UX - 155752
Total score 1048433 811033
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 2750 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 256, 512 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти Nano Memory Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 256 ГБ До 256 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 11
Оболочка UI EMUI 13.1 HarmonyOS 2.0
Размер системы из коробки - 19.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4815 мАч 4360 мАч
Мощность зарядки 88 Вт 66 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да (50 Вт) Да (50 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да
Быстрая зарядка Да Да (73% за 30 минут)
Время полной зарядки - 0:50 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 07:37 ч.
Просмотр видео - 09:04 ч.
Игры - 04:58 ч.
Режим ожидания - 89 ч.
Общая автономность
P60 Pro
н/д
P50 Pro
23:37 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Huawei P60 Pro vs Huawei P50 Pro
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8192 x 6144
Зум Оптический, 3.5x Оптический, 3.5x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (1080p)
Количество объективов 3 (48 МП + 48 МП + 13 МП) 4 (50 МП + 64 МП + 13 МП + 40 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.4
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Сенсор: 1/1.4", Sony IMX888 (Exmor-RS CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.5", Omnivision OV50A (CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 48 МП
- Апертура: f/2.1
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 90 мм
- Размер пикселя: 0.7 микрон
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.06", Omnivision OV13B10
Монохромный объектив - - 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Omnivision OV40A (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Huawei P50 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4160 x 3120 4160 x 3120
Апертура - f/2.4
Тип сенсора - CMOS
Разрешение видео 2160p (4K) при 60 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
P60 Pro
н/д
P50 Pro
149
Качество видео
P60 Pro
н/д
P50 Pro
116
Итоговая оценка камеры
P60 Pro
н/д
P50 Pro
144

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Да Да
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
P60 Pro
н/д
P50 Pro
86.4 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Март 2023 года Июль 2021 года
Дата начала продаж Март 2023 года Август 2021 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
- Прозрачный чехол		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Huawei P60 Pro более удачной покупкой.

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