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Infinix Note 30i

Infinix Note 30i
  • Дисплей: 6.66" AMOLED - 1080 x 2400
  • Чип: MediaTek Helio G85
  • Камера: 2 (64 MP)
  • Батарея: 5000 мАч
  • OS: Android 13
  • Вес: 198 г.

Обзор

Дисплей
66
Камера
63
Производительность
20
Игры
20
Батарея
79*
Коммуникации
68
Итоговая оценка
56*
Результаты, отмеченные знаком (*) являются приблизительными, так как сейчас у нас недостаточно тестов для точной оценки.

Преимущества и недостатки

  • Достаточно легкий для своих габаритов смартфон с защитой от влаги
  • Емкости батареи с запасом и скорость зарядки даже лучше, чем у более дорогих смартфонов
  • Способен заряжать другие устройства по кабелю USB-C
  • Задняя крышка может быть стеклянной или обшита эко-кожей на выбор пользователя
  • Основная камера лишена сверхширокоугольной съемки
  • Мощности недостаточно для комфортного использования смартфона

Технические характеристики

Полные характеристики и тесты всех компонентов смартфона Infinix Note 30i

Экран

Тип AMOLED
Размер 6.66 дюймов
Разрешение 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20:9
Плотность пикселей 395 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит
Поддержка HDR Нет
Защита дисплея Закаленное стекло
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display

Дизайн и корпус

Дизайн и размеры корпуса Infinix Note 30i
Высота 164.49 мм
Ширина 76.72 мм
Толщина 8.18 мм
Вес 198 граммов
Водонепроницаемость IP53
Материал задней панели Стекло
Материал рамки Пластик
Доступные цвета Черный, Золотистый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке

Производительность

Все характеристики чипа Infinix Note 30i и тесты в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio G85
Макс. частота 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 12 нанометров
Графика Mali-G52 MP2
Частота GPU 1000 МГц
FLOPS ~59 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
172
Geekbench 5 (многоядерный)
918
AnTuTu Benchmark 9
139366
CPU 36065
GPU 27331
Memory 34496
UX 40674
Total score 139366
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X
Частота памяти 1800 МГц
Количество каналов 2
Накопитель
Объем накопителя 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 13
Оболочка UI XOS 13

Батарея

Объем 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 33 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Беспроводная зарядка Нет
Реверсивная зарядка Да
Быстрая зарядка Да (95% за 60 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч.

Камеры

Спецификации и тестирование камер Note 30i
Основная камера
Матрица 64 мегапикселя
Зум Цифровой
Вспышка Dual LED
Стабилизация Цифровая
Запись 8K видео Нет
Запись 4K видео Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c
Количество объективов 2 (64 МП)
Основной объектив - 64 МП
- Апертура: f/1.7
- Сенсор: 1/2", Omnivision OV64B40 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 16 мегапикселей
Апертура f/2.0
Тип сенсора CMOS
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2
Функции Bluetooth LE
Тип USB USB Type-C
Версия USB 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да
Инфракрасный порт Нет
Связь
Количество SIM* 2
Тип SIM Nano
Режим работы SIM Попеременный
Поддержка eSIM* Нет
Гибридный слот Нет
LTE Cat* 7
2G сети GSM 2|3|5|8
3G сети WCDMA B1|5|8
4G сети LTE B1|3|5|8|38|40|41
Поддержка 5G Нет

Звук

Динамики Моно
3.5 мм аудио порт Да
FM-Радио Да
Dolby Atmos Нет

Другое

Класс Бюджетный
Дата выхода Май 2023 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года
Наличие на рынке Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Да, 33 Вт
*Обратите внимание! Комплектация и некоторые спецификации Note 30i могут отличаться в зависимости от региона.

Оценка пользователей

3 из 5 баллов (4 голосов)

Сравнения с конкурентами

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