Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 16 мая 2023 года Infinix Note 30i с экраном 6.66" и чипом MediaTek Helio G85, против 6.56-дюймового Infinix Hot 30i, который имеет процессор Unisoc T606 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

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